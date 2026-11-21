El niño quería ser músico y disfrutaba de una vida ligada a los cultivos y los animales

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Nació el 5 de junio de 1898 en un pequeño pueblo del sur de España, en una familia acomodada. Su padre era propietario de tierras y su madre, maestra, fue quien estimuló su acercamiento a la literatura. Aunque tuvo cuatro hermanos, desde muy chico encontró en el paisaje que lo rodeaba un universo propio.

Su infancia transcurrió entre campos de remolacha y tabaco, acequias, árboles y animales. La naturaleza no era para él un simple escenario: observaba sus movimientos, escuchaba sus sonidos y encontraba en los detalles más pequeños una fuente inagotable de fascinación. Años después escribiría: “Amo a la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra. Los bichos de la tierra, los animales, las gentes campesinas, tienen sugestiones que llegan a muy pocos. Yo las capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles.”

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En 1905, la familia se mudó a una localidad cercana. Poco después, el niño pasó una temporada en Almería al cuidado de un tutor, pero una enfermedad bucal lo obligó a trasladarse a Granada. En 1909, cuando tenía once años, sus padres decidieron instalarse definitivamente en la capital de la región.

El cambio significó mucho más que dejar atrás una casa. El contacto cotidiano con el campo quedó asociado a una libertad que extrañaría durante toda su vida. Él mismo se recordaría como un niño campesino convertido en un señorito de ciudad, una distancia que alimentaría buena parte de su sensibilidad artística.

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Durante la adolescencia, sin embargo, su mayor pasión no fueron los libros. Estudió piano con dedicación y encontró en las composiciones de Beethoven, Chopin y Debussy un lenguaje con el que podía expresar sus emociones. Su profesor de música alentó su sueño de convertirse en pianista y, entre sus compañeros, era más conocido por sus habilidades musicales que por sus primeros escritos.

En 1914 ingresó en la Universidad de Granada para estudiar Derecho y Filosofía y Letras. Pero las aulas no fueron el único lugar donde se formó. En las reuniones de jóvenes intelectuales del café Alameda comenzó a descubrir otras inquietudes y a desarrollar una mirada propia sobre el arte y la sociedad.

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Los viajes de estudio por distintas regiones de España ampliaron todavía más sus horizontes. Castilla, Galicia y Andalucía le ofrecieron nuevos paisajes y experiencias. En 1916, la muerte de don Antonio Segura Mesa, su maestro de música terminó de modificar sus planes. Abandonó la idea de dedicarse profesionalmente al piano y se entregó a una vocación que ya empezaba a imponerse: la escritura.

En 1918 publicó su primer libro, Impresiones y paisajes, que dedicó a la memoria de su difunto profesor. Se trata de una obra en prosa en la que reunió impresiones sobre los lugares que había conocido y reflexiones sobre política, religión y arte.

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En 1919 se trasladó a Madrid para continuar sus estudios en la Residencia de Estudiantes. Allí conocería a algunos de los intelectuales y artistas más importantes de su generación. El niño que había aprendido a escuchar la tierra encontraría finalmente en las palabras su manera de interpretar el mundo.

Respuesta: el niño de la foto es Federico García Lorca. Uno de los escritores más importantes de la literatura española del siglo XX, fue fusilado por las fuerzas franquistas en agosto de 1936, al comienzo de la Guerra Civil española. Tenía 38 años. Su cuerpo nunca fue identificado ni recuperado.