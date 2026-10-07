Anunció su retiro en 2002, pero una negociación de último momento lo cambió todo: así sumó Ferguson una década extra en Manchester United

Arsène Wenger y Sir Alex Ferguson protagonizaron una de las rivalidades más intensas del fútbol inglés durante más de una década (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los primeros meses de 2002, la dirigencia de Manchester United evaluó una alternativa que habría modificado la rivalidad con Arsenal: contratar a Arsène Wenger como reemplazante de Sir Alex Ferguson. El entrenador escocés había comunicado al club que planeaba retirarse al finalizar la temporada, por lo que la institución activó la búsqueda de un sucesor.

La información surge de declaraciones de Martin Edwards, entonces presidente de United, recogidas por The Sun. El dirigente afirmó que, pese a haber dejado sus funciones ejecutivas, todavía intervenía en las decisiones del consejo cuando Ferguson informó su intención de dejar el cargo. Según su relato, Wenger fue la primera opción de la directiva.

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El escenario colocaba a United ante una decisión de alto impacto. Ferguson tenía 60 años y había conquistado siete títulos de liga con el club. Wenger, en tanto, había convertido a Arsenal en uno de los principales competidores de los Red Devils desde su llegada a Londres en 1996. La sucesión exigía definir quién asumiría el puesto tras una etapa que ya acumulaba más de una década de éxitos.

United avanzó por Wenger tras el anuncio de Ferguson

Edwards aseguró que él y Peter Kenyon, nuevo director ejecutivo de Manchester United, mantuvieron dos encuentros con Wenger. El primero se realizó en la residencia del técnico en Londres y el segundo tuvo lugar en París. El exdirigente sostuvo que el consejo había decidido avanzar por el francés después de que Ferguson comunicara su intención de retirarse.

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La situación deportiva aumentaba la presión. En Navidad, Manchester United y Arsenal se encontraban a seis puntos de Newcastle United en la lucha por la liga. Mientras ambos clubes intentaban reducir la distancia con el líder, la eventual salida de Ferguson condicionaba la planificación de United para la temporada siguiente.

Wenger mostró disposición a escuchar la propuesta, pero finalmente decidió permanecer en Highbury. De acuerdo con la información publicada por The Sun, su decisión estuvo vinculada con la relación que mantenía con David Dein, vicepresidente de Arsenal y uno de los dirigentes que había impulsado su llegada al club en 1996.

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El francés siguió en Arsenal y cerró aquella campaña con dos títulos. Los Gunners conquistaron la Premier League después de imponerse 1-0 a Manchester United en el penúltimo partido del torneo y, más tarde, venció a Chelsea en la final de la Copa de Inglaterra para completar el doblete.

Wenger dirigió a Arsenal entre 1996 y 2018 conquistando tres títulos de la Premier League (REUTERS/Carl Recine)

La alternativa que estuvo a punto de ocupar el banco del United

Tras la negativa de Wenger, Kenyon propuso a Sven-Göran Eriksson, seleccionador de Inglaterra en ese momento. Edwards reconoció que no compartía plenamente esa opción, aunque señaló que el consejo directivo respaldó la iniciativa del director ejecutivo. Las conversaciones con el sueco avanzaron hasta una instancia cercana a un acuerdo.

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“Estaban negociando con Sven cuando Alex cambió de opinión”, dijo Edwards, según la versión del diario británico. El exdirigente calificó la operación como “muy, muy cerca” de cerrarse, lo que indica que United ya tenía encaminado el relevo para la temporada siguiente.

La decisión de Ferguson cambió el panorama. Cathy Ferguson, esposa del entrenador, le recomendó que no se alejara del fútbol en ese momento. El técnico comunicó su nueva postura al consejo y la búsqueda de un reemplazante quedó suspendida.

Así, Wenger permaneció en Arsenal y Eriksson continuó al frente de Inglaterra. Ferguson, en cambio, resolvió seguir en los Diablos Rojos cuando el club ya había mantenido contactos con dos candidatos para sustituirlo.

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Ferguson extendió su ciclo en United hasta 2013, en el medio, ganó su segunda Champions League en 2008 (REUTERS/John Sibley/File Photo)

El cambio de decisión de Ferguson dejó sin efecto la sucesión

Después de dar marcha atrás con su retiro, Sir Alex firmó un nuevo contrato por tres temporadas. Su continuidad se prolongó durante 11 años más, hasta su retiro definitivo en 2013. En ese lapso, Manchester United extendió uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.

Ferguson sumó seis títulos de la Premier League a los siete que ya había conseguido antes de plantearse la salida. También obtuvo su segunda UEFA Champions League en 2008, derrotando a Chelsea en la final disputada en Moscú, y el Mundial de Clubes de ese mismo año, ganándole a la Liga de Quito de Edgardo Bauza.

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El entrenador escocés dejó el cargo en mayo de 2013, después de conquistar su liga número 13 con el United. Para entonces, la posibilidad de que Wenger ocupara su puesto había quedado como una negociación de 2002 que no prosperó tras el cambio de decisión de Ferguson.