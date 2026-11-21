Rockstar Games recreó la discoteca Club Space de Miami bajo el nombre The Vault en Grand Theft Auto VI

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Bailar en el Club Space de Miami, una de las discotecas de música electrónica más prestigiosas de Estados Unidos, es vivir una experiencia casi trascendental. Las plantas trepadoras que cuelgan del techo crean un ambiente selvático. Las luces y los láseres se refractan en una bola de espejos del tamaño de un coche pequeño. Los altavoces integrados en el suelo hacen que bailar resulte más fácil que quedarse quieto. Cuando estás en el Club Space, no quieres marcharte nunca. Ahora, cualquier persona de cualquier parte del mundo que compre Grand Theft Auto VI, la última creación de Rockstar Games, podrá visitar el club (conocido en el juego como “The Vault”) en cualquier momento.

Los anteriores juegos de GTA también tenían discotecas, pero estaban poco concurridas; esta es mucho más realista. Hay multitudes por las que abrirse paso, “y la gente en la pista de baile reacciona a la música a medida que suena”, explicó Iván Pavlovich, vicepresidente de música de Rockstar. “Hemos recreado la conexión entre el público y el DJ en este juego”.

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Según Pavlovich, el propietario del Club Space real quedó impresionado al ver una partida completa. “Literalmente dijo: ‘Esto es el Space’”, añadió Pavlovich entre risas. “Incluso se percató de algunas mejoras que podría introducir en el club en la vida real al ver lo que habíamos hecho en el juego”.

El esmero que Rockstar ha puesto en la representación del Vault no solo pone de manifiesto el nivel de detalle que sus creadores han aportado al mundo virtual de este juego, sino que demuestra hasta qué punto se han visto influenciados por la cultura rave. Jugando como Jason o Lucía, una versión moderna de Bonnie y Clyde, los jugadores podrán atracar bancos mientras escuchan una banda sonora original del dúo electrónico Justice, ganador de un premio Grammy; sembrar el caos en el estado ficticio de Leonida al son de temas del dúo galés Overmono; y recorrer Vice City escuchando CircoLoco Records Radio.

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La emisora cuenta con una docena de temas inéditos de DJ que actúan en CircoLoco, una de las instituciones de música electrónica más aclamadas del mundo, con fiestas itinerantes en dos docenas de países repartidos por cuatro continentes. Entre los presentadores de la emisora se encontrarán el cofundador de CircoLoco, Antonio Carbonaro, su esposa, Chicca, y el reconocido DJ Seth Troxler.

A los empleados de Rockstar les gusta decir que la música está en su ADN. Pavlovich, de 56 años, creció en Chicago y, ya en su adolescencia, se sumergió de lleno en la cultura de la música house de la ciudad, pasando el tiempo en tiendas de discos y pinchando en discotecas varias noches a la semana. En 1996, ayudó a fundar el influyente sello Guidance Recordings. Después de que Rockstar Games contratara a Guidance para componer parte de la banda sonora de sus juegos Smuggler’s Run (2000) y Grand Theft Auto III (2001), Pavlovich no tardó en incorporarse a la empresa a tiempo completo. Desde entonces, ha intentado infundir en sus juegos la euforia de una pista de baile.

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“Los juegos de Rockstar son como las mejores fiestas, en el sentido de que son completa y totalmente inmersivos”, afirmó Pavlovich. “Nos inspiramos en estar allí, en medio de la multitud”. Como para dejarlo bien claro, Rockstar tiene previsto transformar el Club Space real en “The Vault” este fin de semana para celebrar el lanzamiento del juego.

Rockstar transformará el Club Space de Miami en The Vault durante el fin de semana del lanzamiento de Grand Theft Auto VI

Crimen y justicia

Desde el principio, Rockstar quiso que Grand Theft Auto VI fuera tan ambicioso desde el punto de vista técnico como realista. Entre otras cosas, Rockstar compuso la banda sonora del juego utilizando lo que Pavlovich denominó un “enfoque basado en clips”, empleando técnicas de mezcla en directo para reflejar la intensidad de la acción en pantalla, del mismo modo que los DJ crean expectación y energía en una discoteca. “Cuando te ves envuelto en un tiroteo en una habitación, la banda sonora se reproduce en bucle”, explicó Pavlovich. “Al avanzar a la siguiente habitación, la banda sonora cambia. Cada jugador escucha una banda sonora única. La música del juego de ningún jugador será igual a la de otro”.

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En otras palabras, el propio juego hace de DJ. Para componer la banda sonora de toda la trama principal del juego, Rockstar recurrió a Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, más conocidos como Justice. El estilo de Augé y de Rosnay moderniza el tipo de música sintética de los años 80 que es sinónimo de Miami, y Pavlovich señaló que su reputación como perfeccionistas implacables los hacía idóneos para las ambiciones del proyecto.

“El mundo de Leonida y el desarrollo de los personajes hicieron que no pudiéramos decantarnos por un conjunto específico de instrumentos ni por un único estilo de producción”, explicaron Augé y de Rosnay en un correo electrónico. Según ellos, el proceso fue “siempre apasionante y un reto creativo, lo que finalmente nos llevó a crear algunos de nuestros trabajos más singulares”.

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Al final, el dúo compuso 50 canciones para la banda sonora, lo que supone algo más de tres horas de música, sin contar “muchísima más” música compuesta para el juego que no se traduce en una sola canción. Estas composiciones llevan el sello característico de Justice: un sonido trepidante impulsado por sintetizadores, pero también llevan ese sonido hacia nuevas direcciones. “Tuvimos que borrar nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debía ser la música de los videojuegos y empezar de cero”, explicaron ambos. “En todo caso, nos esforzamos al máximo para que, en última instancia, no sonara como música de videojuego. Porque esto es mucho más que eso”.

Grand Theft Auto VI utiliza un sistema de clips sonoros que cambia la música de fondo según las acciones de cada jugador

Augé y de Rosnay acabaron trasladándose con sus familias a Nueva York para terminar la banda sonora. El dúo pasó largos periodos trabajando en una sala sofocante y sin ventanas de las oficinas de la compañía, que contaba con dos escritorios, un grupo de monitores, una pizarra blanca y un pequeño sofá. Era divertidísimo, comentó Pavlovich, ver a los músicos hacer cola con el resto de la gente para la merienda semanal de bagels de la oficina. “A los chicos de The Justice les encantaban los viernes de bagels”, dijo entre risas.

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Pistas de baile en la radio

Como su nombre indica, los jugadores de Grand Theft Auto pasan gran parte de su tiempo al volante. Por eso, uno de los aspectos por los que destaca la franquicia son sus emisoras de radio. En este juego, una de ellas, CircoLoco Records Radio, es fruto del amor por la música de Sam Houser, cofundador de Rockstar.

Houser creció en el entorno del club de jazz londinense Ronnie Scott’s, del que su padre era copropietario y en el que tocaba habitualmente. Más tarde, descubrió su pasión por el techno enérgico y con un bajo potente, lo que le llevó a entablar amistad con Carbonaro, el cofundador de CircoLoco.

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Carbonaro organizó el primer evento de CircoLoco en 1999 en la discoteca DC-10 de Ibiza, España. Las fiestas valoraban la originalidad musical y el talento desconocido, y rechazaban la exclusividad, incluyendo elementos habituales de la vida nocturna como las zonas VIP y el servicio de botellas. Las fiestas comenzaban los lunes (para aquellos que no querían que el fin de semana terminara) y a menudo duraban 24 horas o más.

El dúo Justice compuso cincuenta canciones originales para la trama principal de Grand Theft Auto VI

Luego, en 2020, la COVID-19 amenazó con hundir el panorama festivo. “Durante la pandemia, intentar predecir cuándo podríamos volver a la normalidad parecía casi sin sentido”, explicó Carbonaro en un correo electrónico. “Recuerdo una búsqueda casi obsesiva de algo mágico, quizás incluso utópico, en el mundo digital”.

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Esta reflexión inspiró a Carbonaro en 2021 a formar una empresa conjunta con Houser y Rockstar: CircoLoco Records. Desde entonces, el sello ha publicado música de algunos de los mejores productores y DJ del mundo, entre ellos Jamie Jones, Adam Beyer, Kerri Chandler y Moodymann.

Con el nuevo juego, Rockstar y CircoLoco buscaban promover la mejor música electrónica underground y potenciar el talento joven, tal y como llevaban tiempo intentando hacer con su sello discográfico. En la práctica, eso significa que, al igual que con Club Space, aquellos que no puedan permitirse un vuelo y una entrada para una fiesta de CircoLoco en, por ejemplo, Phuket (Tailandia), podrán encender GTA VI para disfrutar de una sesión de DJ del mismo calibre. “Ser DJ en Grand Theft Auto VI es, sinceramente, lo más genial del mundo”, afirmó Troxler en un correo electrónico. “Esperamos que algunos jóvenes se aficionen a nuestro tipo de música mientras están huyendo por Vice City”.

Fuente: The New York Times

Fotos: Europa Press; Reuters/ Kim Hong-Ji y Reuters/ Steve Marcus.