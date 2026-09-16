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Manchester United y el día que dejó escapar a Mbappé: “No estaban muy seguros de él”

Antes de convertirse en una figura mundial, el francés recibió una señal que pudo cambiar su carrera. Sin embargo, desde el club inglés le terminaron bajando el pulgar

Rostro de un joven superpuesto sobre la cancha de un estadio de fútbol y una tela con el escudo del Manchester United.
Manchester United descartó avanzar por Kylian Mbappé en 2015 tras un informe interno que sembró dudas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Manchester United dejó pasar la oportunidad de avanzar por Kylian Mbappé en 2015, después de que un informe interno cuestionara al entonces juvenil de Mónaco. Ryan Giggs, integrante del cuerpo técnico del club inglés en ese momento, aseguró que había quedado impactado por las condiciones del delantero francés, pero la evaluación posterior no derivó en una gestión para incorporarlo.

La revelación fue realizada por el exfutbolista galés en el programa Rio Ferdinand Presents: The Debrief. El caso reconstruye una etapa previa al salto internacional de Mbappé, que años más tarde se convirtió en una de las principales figuras del fútbol europeo y de la selección de Francia.

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La recomendación después de un aviso

Giggs contó que conoció la existencia del atacante durante un viaje al sur francés, en 2015. Según su relato, un hombre al que identificó como Lionel se acercó para sugerirle que siguiera la evolución de un joven que jugaba en las categorías inferiores de Mónaco. El aviso no quedó limitado a esa conversación: el hombre le pidió una dirección de correo electrónico y luego le remitió información sobre el jugador.

El entonces entrenador de Manchester United explicó que, a partir de esos datos, asistieron a varios partidos juveniles del club del Principado. “Fuimos a algunos encuentros de cantera con Mónaco y, cuando lo vimos, pensamos: ‘Guau’”, relató en declaraciones citadas por FourFourTwo.

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Para el galés, el rendimiento de Mbappé ya mostraba rasgos poco habituales para su edad.

Por entonces, el delantero aún no había debutado en la élite. Su estreno profesional llegó en diciembre de 2015, cuando tenía 16 años, y su consolidación en el primer equipo se produjo durante la temporada siguiente. Aquel proceso coincidió con el período en que el área técnica de Manchester United recibió la recomendación.

La carrera de Mbappé tomó otra dimensión después de aquella decisión, con la Ligue 1 de 2017, el Mundial 2018, el PSG y su llegada al Real Madrid en 2024 (FRANCK FIFE/AP)
La carrera de Mbappé tomó otra dimensión después de aquella decisión, con la Ligue 1 de 2017, el Mundial 2018, el PSG y su llegada al Real Madrid en 2024 (FRANCK FIFE/AP)

El informe no convenció al área de captación

Tras verlo, Giggs trasladó su impresión a los responsables de captación del United. El club envió a un observador a París para evaluar al atacante en un partido entre Mónaco y Paris Saint-Germain, de acuerdo con el testimonio del exinternacional galés.

La respuesta que recibió después fue negativa. “No estaban muy seguros de él”, recordó Giggs sobre la conclusión del informe. No detalló qué aspectos generaron dudas ni si la entidad volvió a seguirlo más adelante. Tampoco indicó que hubiera existido una propuesta formal para fichar al jugador.

La decisión adquiere otra dimensión por la trayectoria que Mbappé desarrolló posteriormente. Con Mónaco ganó la Ligue 1 en 2017 y alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League. Ese mismo año pasó al Paris Saint-Germain, donde acumuló títulos nacionales, antes de incorporarse al Real Madrid en 2024.

En el plano internacional, Mbappé fue una pieza central de Francia en el Mundial de Rusia 2018, torneo que el equipo ganó. Su actuación en aquella competición lo instaló entre los futbolistas con mayor proyección de su generación, una condición que contrastó con la reserva expresada en aquel seguimiento inicial.

Lionel también señaló a Rayan Cherki y William Saliba antes de su despegue

Giggs añadió que Lionel mantuvo el contacto y le hizo llegar otros nombres en los años siguientes. En 2018 le habló de Rayan Cherki, entonces un jugador sub-14 que competía con la categoría sub-17 del Olympique de Lyon. También le recomendó al defensor William Saliba, que pertenecía a las divisiones formativas de Saint-Étienne.

Cherki logró consolidarse en el primer equipo del Lyon, mientras que William Saliba se afirmó en el Arsenal y la selección de Francia. Giggs precisó que, pese a la precisión de algunos de sus avisos, no todas las recomendaciones de aquel contacto alcanzaron la proyección que tuvieron Mbappé y sus compatriotas.

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