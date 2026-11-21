Los operativos se ejecutaron en la carretera entre Santa Ana y Sonsonate y en el departamento de San Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador detuvo a dos hombres en procedimientos efectuados en distintos puntos del país, donde incautó dos porciones de marihuana y cocaína, según informó el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, en su cuenta oficial de X.

Los detenidos fueron identificados como Diego Alejandro Vanegas Castillo y José Alfredo Hernández Viana. Las capturas ocurrieron en la carretera que comunica Santa Ana con Sonsonate y en el departamento de San Salvador, de acuerdo con la información difundida por el funcionario el 20 de noviembre.

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Villatoro señaló que ambos procedimientos contaron con el apoyo de binomios K9 de la Policía Nacional Civil, integrados por agentes y perros entrenados para detectar sustancias ilícitas. El ministro no precisó cuál de los dos sospechosos fue arrestado en cada lugar ni informó el peso de la droga decomisada.

La publicación oficial incluyó imágenes de uno de los capturados junto a agentes policiales, un perro de la unidad canina, un vehículo y una caja que, según las autoridades, contenía parte de la droga incautada. En otra fotografía se observa a un segundo detenido bajo custodia de la PNC.

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El ministro de Seguridad Pública y Justicia afirmó que los dos hombres serán remitidos ante las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente por la presunta tenencia y traslado de drogas.

La Policía Nacional Civil de El Salvador arrestó a a los dos hombres tras incautar porciones de marihuana y cocaína. /(Redes Gustavo Villatoro)

“Estos delincuentes serán llevados ante la Justicia para que respondan por sus actos”, sostuvo Villatoro en su mensaje. El funcionario definió los arrestos como “dos golpes” ejecutados en zonas diferentes del país y aseguró que las fuerzas de seguridad mantendrán los operativos contra el tráfico de estupefacientes.

La información oficial no detalló la posible acusación penal que formulará la Fiscalía General de la República (FGR), ni señaló si las autoridades investigan eventuales vínculos de los detenidos con estructuras dedicadas al narcomenudeo o con redes de distribución de mayor alcance.

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Tampoco se comunicó el valor comercial estimado de las sustancias incautadas ni el destino que tenían antes de las intervenciones policiales. Esos elementos suelen formar parte de las diligencias posteriores y de las audiencias judiciales, donde la Fiscalía presenta los resultados de la investigación.

Los binomios K9 participaron en las intervenciones policiales

El uso de unidades caninas forma parte de las estrategias policiales para identificar drogas ocultas en vehículos, equipajes, viviendas y otros espacios. En este caso, Villatoro atribuyó a los binomios K9 un papel en la localización de las porciones de marihuana y cocaína durante los controles realizados en el occidente salvadoreño y en San Salvador.

Los perros entrenados de la unidad canina K9 intervinieron en la localización de los estupefacientes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo de la carretera entre Santa Ana y Sonsonate tuvo lugar en una vía que conecta dos departamentos del occidente del país. La segunda captura se produjo dentro del departamento de San Salvador, aunque el reporte no indicó el municipio ni el punto exacto de la intervención.

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Villatoro sostuvo que la política de seguridad busca impedir la circulación de drogas en calles, barrios y colonias. “Todo aquel que insista en seguir traficando cualquier tipo de droga lo pagará con cárcel”, expresó el ministro.

Las autoridades no divulgaron si hubo otros decomisos, vehículos retenidos, dinero incautado o armas halladas durante los procedimientos. La PNC tampoco informó si los sospechosos tenían antecedentes penales o si existían órdenes de captura previas en su contra.

La evolución judicial de los casos permitirá determinar la calificación final de los hechos y las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para sostener las acusaciones contra Vanegas Castillo y Hernández Viana.

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