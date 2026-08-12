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Mourinho confesó por qué rechazó ser el sucesor de Ferguson en Manchester United: “Tomé la decisión con el corazón”

El entrenador portugués contó en un documental de Netflix que tenía un acuerdo previo tras la salida del escocés, aunque desistió y volvió al club que siempre sintió como su casa

Dos hombres, uno sostiene una camiseta roja de fútbol y el otro un trofeo plateado con corona dorada, en un estadio de fútbol.
José Mourinho reveló en su documental de Netflix que firmó para ser el sucesor de Sir Alex Ferguson en Manchester United en 2013 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En 2013, cuando José Mourinho acababa de cerrar su etapa en Real Madrid, llegó a firmar un contrato para asumir como sucesor de Sir Alex Ferguson en Manchester United, aunque horas después desistió de la decisión y optó por regresar a Chelsea, según reveló en el nuevo documental de Netflix, una producción centrada en la trayectoria del entrenador portugués.

De acuerdo con The Guardian, Mourinho sostuvo que el acuerdo con el club de Old Trafford existió y que su marcha atrás respondió a una decisión personal vinculada con su vínculo emocional con Chelsea, equipo al que ya había dirigido en una primera etapa exitosa. “Fue una decisión que tomé con el corazón”, resumió.

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El contrato que no llegó a activarse

Tras su salida del conjunto merengue, Mou alcanzó un entendimiento para reemplazar a Ferguson una vez consumado el retiro del escocés. Afirmó que la posibilidad de conducir al Manchester United representaba un reconocimiento de peso por la dimensión histórica del club inglés.

En el documental, recuerda que valoró la propuesta por el atractivo de la institución. Aun así, estableció una diferencia entre la pasión general por el fútbol y el apego hacia una entidad en particular. En ese tramo del testimonio, sostuvo que después de su ciclo en España necesitaba sentirse respaldado en un destino con el que tuviera un lazo afectivo previo.

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“Cuando dejé Real Madrid, firmé para ir a Manchester United después de Sir Alex”, dijo Mourinho en declaraciones recogidas de su documental. También remarcó que perder aquella oportunidad resultó “dramático”, aunque aclaró que nunca lamentó la determinación final porque actuó, según su relato, guiado por sus sentimientos.

La llamada a Ferguson y el regreso a Chelsea

El documental también incluye el testimonio de Sir Alex Ferguson, quien confirmó la versión y relató la conversación en la que el portugués le comunicó que no asumiría el cargo. De acuerdo con el medio británico, el exmanager escocés señaló que recibió una llamada al atardecer y que Mourinho se mostró conmovido al explicarle que ya había dado su palabra a Chelsea.

Mourinho ganó la UEFA Europa League durante su etapa como entrenador de los Diablos Rojos (X/MUFC)
Mourinho ganó la UEFA Europa League durante su etapa como entrenador de los Diablos Rojos (X/MUFC)

Ferguson recordó que su interlocutor le dijo que no podía aceptar el puesto porque se había comprometido con el club londinense y no quería romper ese compromiso. El exentrenador de Manchester United agregó que comprendió la razón, aunque reconoció su decepción por el desenlace.

El regreso a Chelsea se concretó ese mismo año, después de que Mourinho recompusiera su relación con el propietario Roman Abramovich. En su segunda etapa en Stamford Bridge, el portugués conquistó una Premier League y una Copa de la Liga, antes de dejar el cargo en diciembre de 2015. En el documental, explicó que volvió “a casa” con una gran responsabilidad, ya que no quería afectar el legado construido durante su primer ciclo.

El contexto de un relevo que marcó una era

La salida de Ferguson en 2013 puso fin a una de las etapas más exitosas del fútbol inglés. El técnico escocés se despidió tras obtener 13 títulos de la Premier League al frente del Manchester United, un dominio que el club no logró restablecer desde entonces. Su reemplazante inmediato fue David Moyes, quien dejó el puesto apenas diez meses después de su llegada.

Años más tarde, Mourinho sí terminó al frente del club de Old Trafford. Su ciclo comenzó en 2016 y se extendió durante dos temporadas y media, aunque ya en un contexto distinto al que había imaginado el club cuando Ferguson anunció su retiro. Durante ese tiempo, conquistó tres títulos oficiales: la Community Shield (2016), la Copa de la Liga (2017) y la UEFA Europa League (2017).

Según detalló The Guardian, Mourinho sostiene que aquella renuncia al acuerdo con los Diablos Rojos respondió a una convicción íntima más que a una evaluación profesional. En ese sentido, reiteró el peso de su decisión con una frase que atraviesa el documental: “Fue una decisión que tomé con el corazón”.

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