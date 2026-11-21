Dos presos se fugaron del penal de Baradero (Foto: gentileza La Opinión Semanario)

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Dos internos de la Unidad Penal 11 de Baradero se fugaron este lunes del establecimiento de régimen semiabierto y permanecen prófugos. Se trata de Cristian Martín Espinosa (39), condenado por abuso sexual gravemente ultrajante, y Robert Damián Duarte Duarte (30), quien cumple una pena por delitos vinculados a drogas, tenencia de armas y robo agravado.

La evasión fue descubierta cerca del mediodía. Fuentes consultadas confirmaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Policía mantienen la búsqueda de ambos hombres, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre la forma en la que salieron de la cárcel ni sobre el recorrido que hicieron después.

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Según medios regionales, Espinosa había sido condenado en 2021 a seis años de prisión. Ingresó a la cárcel de Baradero en mayo y tenía previsto recuperar la libertad en octubre de 2027.

En tanto, Duarte cumple una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de fuego y robo triplemente agravado. Está detenido desde 2022, fue trasladado a Baradero en marzo y tenía fecha de salida para 2028.

Los dos estaban alojados bajo un régimen semiabierto, una modalidad en la que los detenidos acceden a condiciones de encierro menos restrictivas y pueden salir durante el día de acuerdo con las autorizaciones que reciban. La fuga podría sumarles una nueva causa por evasión.

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La Unidad Penal 11 está ubicada sobre la calle Alejandro Barbich al 3000, en un área semirrural de Baradero que, con el paso de los años, quedó rodeada de campos, zonas turísticas y casas quinta.

El establecimiento fue abierto hace 57 años y cuenta con espacios de formación para los internos, que pueden acceder a cursos de Montador Electricista, Cocina y Apicultura, entre otros. También cuenta con un sector destinado a la lectura y la producción escrita, una ludoteca inaugurada recientemente y un Salón de Usos Múltiples (SUM) donde se realizan actividades como yoga y torneos de ajedrez y truco.

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El penal celebró este año su 57 aniversario

La fuga de esta semana se suma a otros episodios registrados en la cárcel. A fines de junio, dos internos de 28 y 31 años escaparon de la unidad y fueron hallados horas más tarde ocultos en un campo.

Cuando los llevaron de regreso al penal, varios detenidos protagonizaron un intento de motín: subieron a los techos de los pabellones y se produjeron disturbios que fueron controlados sin heridos.

También hubo una fuga en diciembre del año pasado, durante las semanas de las fiestas de fin de año. En ese caso escaparon dos presos oriundos de San Nicolás que cumplían condenas por robo calificado.

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Y en marzo de este año, otros dos detenidos quedaron con prisión preventiva por una estafa denunciada por una familia de Rosario. La Justicia los acusó de hacerse pasar por parejas de una joven con retraso madurativo y de convencerla de transferir dinero de los ahorros de su madre. La maniobra, según la imputación, comenzó en 2023 y se extendió hasta noviembre de 2025.

Los acusados, Alber Martínez y Martín Patane, habrían usado teléfonos celulares desde el penal para comunicarse con la víctima por WhatsApp y videollamadas. De acuerdo con el expediente, el perjuicio ascendió a $31.485.500, distribuidos en más de 12 cuentas bancarias. El juez Alejandro Negroni dispuso la prisión preventiva de ambos por estafa agravada.

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