Charles Manson

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Cuando murió de causas naturales esposado a la cama en un hospital de Bakersfield el 19 de noviembre de 2017, Charles Manson tenía 83 años y llevaba más de 45 detrás de las rejas, condenado como autor intelectual de una de las series de crímenes más truculentos de la historia estadounidense, por los cuales jamás mostró ningún signo de arrepentimiento. “¿Qué hay de violento en apretar un gatillo? No hay violencia en eso. Hay una persona ahí, vos movés tu dedo, y ya no está más”, había dicho unas semanas antes, en la última entrevista que dio antes de irse de un mundo que dejó manchado de sangre.

Le gustaba desafiar a los periodistas que iban a verlo a la prisión para hablarles con jactancia sobre las muertes de las que era responsable. “Es una estrella de Hollywood. ¿A cuánta gente mató en la pantalla grande? ¿Era realmente tan agradable? Ella puso en peligro su cuerpo con todo lo que hizo. Y si era tan agradable como decían, ¿qué estaba haciendo en la cama de otro tipo cuando sucedió todo? ¿Qué mierda significa eso?”, llegó a decir de la actriz Sharon Tate, su víctima más famosa. Representaba a toda hora al personaje que se lo había comido: desafiante, provocador, amenazante, agresivo y físicamente violento con los otros presos, los guardianes y hasta con sus propios visitantes. “Sos un tipo muy lejano para mí. Yo sólo conozco gente como vos cuando les quiero robar. Sos un lacayo. Yo no hablo con lacayos”, le dijo, por ejemplo, al periodista Erik Hedegaard, de la revista Rolling Stone, cuando lo entrevistó en la cárcel de Corcoran, California, donde cumplía su pena de cadena perpetua.

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Manson no había matado a nadie con sus propias manos. Los autores materiales de los crímenes fueron los integrantes de su clan, o su “familia” como se calificó al grupo de asesinos en la prensa. Por eso en el juicio se lo consideró instigador, responsable de conspiración para asesinar y autor intelectual de las muertes de Tate, que estaba embarazada de ocho meses, el peluquero de las estrellas de Hollywood Jay Sebring, el guionista Voytek Frykowsky, Abigail Folger, Steven Parent y el matrimonio de Leno y Rosemary LaBianca.

Los crímenes del Clan Manson bañaron en sangre el “verano del amor” de 1969, cuando el sex, drugs and rock’n’roll y el love and peace hacían furor en Estados Unidos mientras en las principales ciudades crecían las protestas contra la guerra de Vietnam a pesar de que el presidente Richard Nixon había comenzado a reducir la presencia militar estadounidense en el sudeste asiático pero seguía enviando asesores y armas a las fuerzas survietnamitas.

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El cuerpo de la actriz Sharon Tate es sacado de su casa alquilada en Cielo Drive, Beverly Hills, California, el 9 de agosto de 1969. Tate, embarazada de ocho meses, y otras cuatro personas fueron asesinadas por orden de Charles Manson, el líder de una secta estadounidense (AP)

Dos noches sangrientas

En Los Ángeles el mes de agosto de 1969 había comenzado muy caluroso y festivo hasta que en apenas dos noches se desató el horror. Durante las madrugadas del 9 y el 10 de ese mes corrió un verdadero río de sangre en dos barrios de los más exclusivos de la ciudad. Apenas empezaba el sábado 9 —habían pasado unos minutos de la medianoche— cuando un hombre y tres mujeres, todos jóvenes, entraron a la mansión del 10.066 de Cielo Drive. Una vez adentro —luego de cortar los cables telefónicos— redujeron una tras otra a las personas que estaban allí: Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski, embarazada de ocho meses; el peluquero de las estrellas de Hollywood Jay Sebring; el guionista Voytek Frykowsky, Abigail Folger y Steven Parent. Los separaron, los ataron y los asesinaron. Sharon Tate rogó su vida, pidiendo que la secuestraran, dejaran nacer al hijo que hacía ocho meses crecía en su vientre y luego la mataran. No hubo compasión: la apuñalaron 16 veces. Cuando llegó, la policía encontró los cuerpos mutilados de Tate y sus amigos Sebring, Frykowsky, Folger y Parent. En las paredes se leía, pintado con sangre: “Piggies” (“Cerditos”) y “Helter Skelter”, en alusión a dos canciones del Álbum Blanco de The Beatles. Los asesinos huyeron sin ser vistos.

Pasaría algún tiempo antes de que se supieran sus nombres: Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten. Respondían a las órdenes de un líder, también joven, con antecedentes criminales y pretensiones de músico llamado Charles Manson, que no participó personalmente del crimen, sino que simplemente los mandó a hacerlo.

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Sus órdenes habían sido precisas: matar a todos los que estuvieran allí, romper todo lo posible y dejar mensajes diabólicos en las paredes. Después se sabría la razón por la cual Manson eligió esa casa: hasta hacía poco había vivido allí el productor discográfico Terry Melcher —hijo de la actriz Doris Day—, a quien acusaba de haber truncado su carrera musical al rechazarle los temas para un disco. A pesar de la espectacularidad de los crímenes, a Manson no le gustó el desempeño de sus sicarios y les reprochó que fueran tan desprolijos. Para que aprendieran, les ordenó que la noche siguiente volvieran a matar.

La madrugada del 10 de agosto los acompañó y les señaló otra mansión, la del 3301 de Waverly Drive. El propio Manson entró en la casa y despertó a punta de pistola a Leno LaBianca y lo llevó al dormitorio, donde descansaba su mujer, Rosemary. Tex Watson, siguiendo sus instrucciones cubrió las cabezas de la pareja con fundas de almohada y los ató. Cuando Manson vio que estaba todo bajo control, se fue del lugar dejando la orden de matarlos. Watson, Krenwinkel y Van Houten se encargaron de hacerlo, a cuchilladas como la noche anterior. Doce puñaladas para Leno, 41 para Rosemary. Después de matar a Leno, Watson le grabó con su cuchillo en el abdomen la palabra “War” (“Guerra”). En una de las paredes, Krenwinkel dejó escrito con sangre: “Muerte a los Cerdos”.

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La policía de Los Ángeles estaba desconcertada y no sabía por dónde empezar a buscar a los autores de las masacres. La existencia de “La Familia Manson” fue descubierta casi por casualidad. Susan Atkins fue detenida poco después de los crímenes como sospechosa de otra muerte, la del profesor de música Gary Hinman. En la cárcel, mientras esperaba el juicio, se jactó ante otra reclusa de su participación en las masacres del 9 y el 10 de agosto. La delataron y así, a principios de diciembre, Manson y los otros miembros del clan fueron detenidos.

Charles Manson camino al tribunal en Independence, California, el 3 de diciembre de 1969 (AP/Harold Filan)

El juicio y el circo

Por esos siete asesinatos (el “Clan” había cometido anteriormente dos más, como se descubrió más tarde) Manson, Watson, Krenwinkel, Atkins y Van Houten fueron encontrados culpables el 25 de enero de 1971. El proceso judicial tuvo, también, otra protagonista que no se sentó en el banquillo de los acusados sino en el de los testigos: Linda Kasabian, de 20 años en el momento de los crímenes. No había participado directamente en ellos, sino que había sido la conductora del auto que trasladaba a los asesinos. Su testimonio —acordado con la fiscalía a cambio de inmunidad— terminó siendo decisivo para probar los crímenes.

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El juicio fue un auténtico circo mediático con una duración de nueve meses y medio. Fue el más largo del país por asesinato: tuvo una transcripción de más de ocho millones de palabras. El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, fue incomunicado en un hotel y supervisado por los policías durante todo ese tiempo.

La ascendencia de Manson sobre los miembros de su “familia” era tan grande que, cuando le tocó declarar, Tex Watson quiso cargar, él solo, con todas las muertes. Dijo que Manson no había acuchillado a nadie, que quien había matado a los siete era él y que las chicas solo habían clavado sus cuchillos en los cuerpos de las víctimas cuando estas ya estaban muertas. Como si eso pudiera aminorar las culpas y las penas.

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Durante el proceso, Manson armó su propio circo. Primero apareció en el tribunal con una ‘X’, que más tarde convertiría en una esvástica, grabada en la frente. Otra vez debió ser retirado de la sala después de adoptar la postura de la crucifixión, inclinar la cabeza y extender los brazos, negándose a sentarse. También saltó de la mesa de la defensa hacia el estrado del juez Charles H. Older y le dijo: “En nombre de la justicia cristiana, alguien debería cortarle la cabeza”. No contento con eso, le pegó a su abogado y llegó a amenazar con un “asesinato y derramamiento de sangre” si llegaba a ser sentenciado a la pena capital.

En los medios de comunicación se hablaba de secta satánica, de canciones de The Beatles —más precisamente del Álbum blanco— con mensajes ocultos, de lavado de cerebro, de sexo drogas & rock’n’roll, y se tejieron cientos de especulaciones más. Entre ellas, la de un plan elaborado por Manson para matar ricos y famosos con la intención de culpar a los Panteras Negras y provocar una guerra racial en Estados Unidos.

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El aire se podía cortar con un cuchillo en la sala de la Corte de Los Ángeles cuando se escucharon los veredictos. Entonces, como si se tratara de tres parcas modernas, las chicas del clan Manson —todas vestidas con minifaldas— rompieron el silencio. “Acaban de juzgarse a ustedes mismos”, dijo Patricia Krenwinkel, de 23 años, mirando desafiante al jurado. “Más vale que cierren las puertas y vigilen a sus hijos”, la secundó Susan Atkins, alias “Sexy Sadie” —título de otra canción de The Beatles—, de 22. “Todo su sistema es un juego. Ustedes son estúpidos y ciegos y sus hijos se les volverán en contra”, cerró Leslie Van Houten, de apenas 21. Ni Manson y Tex Watson pronunciaron una palabra: se limitaron a clavar sus ojos en los miembros del jurado.

No les sirvió de nada. Los cinco recibieron condenas a muerte, pero dos meses después del fallo la Corte Suprema de California abolió la pena letal en el Estado. Entonces, las penas de los cinco fueron reemplazadas por otras tantas cadenas perpetuas.

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Susan Atkins, la joven del clan Manson apodada "Sexy Sadie"

“Un animal enjaulado y vicioso”

De acuerdo con la ley, Charles Manson tenía la posibilidad de, pasados 25 años, solicitar la libertad condicional. No hizo ningún mérito para obtenerla, aunque la pidió en varias ocasiones. Durante su sexto intento, en 1986, se describió a sí mismo en una audiencia como un “animal enjaulado y vicioso” al que no le gustaba leer y que prefería pasar el tiempo haciendo muñecas en su celda.

Los informes del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California lo describen como “un recluso no arrepentido e incorregible que mostró frecuentes problemas de comportamiento”. En uno de ellos se señala que cometió más de cien violaciones de las normas desde su encarcelamiento en 1971 y recibió castigos disciplinarios “por agresión, posesión repetida de un arma, amenazas al personal y posesión de un teléfono celular”, entre otras causas. “Basta decir que no se lo puede describir como un prisionero modelo”, respondió Terry Thornton, vocera del departamento penitenciario, consultada por Los Angeles Times en noviembre de 2017, luego de que se conociera la noticia de su muerte.

También se supo que la pasó mal en algunas ocasiones. El 25 de septiembre de 1984, Jan Holmstron, un parricida convicto, trató de quemarlo vivo rociándolo con disolvente para pintura y prendiéndole fuego. A pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, se recuperó de las heridas.

Hasta el último de sus días Manson siguió jactándose de sus crímenes, incluso después de proclamarse “ecologista” de una manera muy particular: sostenía que era necesario matar personas para conseguir más aire. En la entrevista que publicó en Rolling Stone, Erik Hedegaard cuenta cómo le explicó su extravagante teoría: “La mayoría de las veces, (Manson) quiere hablar sobre el medio ambiente —‘El final está cerca, chiquilín’, me dice— y sobre lo que se debería hacer al respecto. Una vez, cuando me estaba hablando de la conveniencia de matar para conseguir más aire, me dijo: ‘Si alguien es asesinado, esa es la voluntad de Dios. Sin asesinatos, no hay futuro’”.

Las tres mujeres acusadas en el juicio por los asesinatos de Tate-LaBianca se dirigen desde la zona de la cárcel hacia la sala del tribunal, mientras continúa el proceso judicial, el 7 de agosto de 1970 en Los Ángeles, California. De izquierda a derecha: Leslie Van Houten, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel (Bettmann)

Una fascinación criminal

Mientras Manson seguía provocando al mundo desde su celda penitenciaria, con el correr de los años su figura fue convirtiéndose en un ícono cultural que inspiró series, películas, libros y temas musicales. El cantante Marilyn Manson utilizó el nombre de Marilyn Monroe y el apellido de Charles Manson para crear su nombre artístico. Además, en la canción My Monkey, utiliza algunos versos de I’m a mechanical Man, un tema que cantaba Charles Manson y utiliza grabaciones de su voz original.

La banda de hardcore punk de Boston, Massachusetts, Negative FX, usó su imagen en la portada de un álbum, y The Ramones banalizó sus asesinatos en una canción: “Andá y arriesgate con ella, con una sola bala en el cilindro. Y en un momento de pasión tomá la gloria como Charles Manson (…) Voy a sonreír, me voy a reír, vas a tener un baño de sangre. Y en ese momento de pasión conseguí la gloria como Charles Manson”, dice la letra.

También existe una gran producción de películas y series que lo tienen como figura central o secundaria: Helter Skelter, The Manson Family, el capítulo de Dexter titulado “Helter Skelter”, el capítulo de South Park titulado “Merry Christmas, Charlie Manson”, la serie Aquarius, la comedia independiente Manson Family Vacation, además de documentales como Manson o Life after Manson, y la primera temporada de la miniserie The Sinner, entre otras. Aparece también en el documental de Netflix Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy, debido a que en 1984 colaboró con el FBI brindando información para lo que en ese tiempo sería una base de datos de perfiles de asesinos en serie.

En medio de una producción cultural tan abundante, quizás sea el fiscal Vincent Bugliosi, encargado de la acusación en el juicio, quien mejor lo haya definido: “Hay muchas clases de hombres malvados y refinados en el mundo, y ha habido asesinatos más brutales que los asesinatos de Manson; entonces, ¿por qué seguimos hablando de Charles Manson? Había algo en él que sólo tiene un hombre en un millón. Un aura. ‘Una vibra’, como decían los chicos en los 60. Adonde quiera que fuera, los chicos lo seguían. No era algo normal. Es decir, yo no podía lograr que alguien fuera hasta la heladería y me trajera un milk-shake, ¿entendés? Pero este tipo… Yo no sé qué tenía. ¿Cómo mierda voy a saber?”, escribió en su libro Helter Skelter, el best seller de 600 páginas donde cuenta todo el asunto y que lleva vendidos casi diez millones de ejemplares desde su publicación en 1974.