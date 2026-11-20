Entre 1977 y 1980, Franklin protagonizó una sucesión de ataques que dejó decenas de familias destrozadas

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Antes de convertirse en uno de los asesinos seriales más temidos de Estados Unidos, Joseph Paul Franklin tuvo otro nombre: James Clayton Vaughn Jr. Había nacido el 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, y durante su adolescencia desarrolló una obsesión por las ideas supremacistas blancas, el nazismo y la segregación racial. Años después, transformaría aquel fanatismo en una misión criminal: recorrer el país para asesinar a personas negras, judías y parejas interraciales.

Entre 1977 y 1980 protagonizó una sucesión de ataques que dejó decenas de familias destrozadas. Utilizaba armas de largo alcance, elegía a sus víctimas por motivos raciales o religiosos y cambiaba permanentemente de ciudad para evitar que los investigadores relacionaran los distintos crímenes. Llegó incluso a intentar asesinar a dos figuras públicas: el editor Larry Flynt y el dirigente por los derechos civiles Vernon Jordan.

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Inspirado en el nazismo

Franklin creció en una familia humilde, en un hogar atravesado por los conflictos y la violencia. Durante la adolescencia comenzó a acercarse a organizaciones racistas y a interesarse por la Alemania nazi, Adolf Hitler y la ideología de la supremacía blanca.

En 1967, a los 17 años, se incorporó al Partido Nazi estadounidense fundado por George Lincoln Rockwell. También se vinculó con el Ku Klux Klan y otros movimientos extremistas. Sin embargo, con el tiempo consideró que esas organizaciones eran demasiado moderadas. No le alcanzaba con participar de reuniones o distribuir propaganda: quería pasar a la acción.

Durante su adolescencia, Franklin desarrolló una obsesión por las ideas supremacistas blancas, el nazismo y la segregación racial.

En 1976 abandonó su identidad original y adoptó el nombre Joseph Paul Franklin. Los dos primeros nombres los tomó de Joseph Paul Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, mientras que el apellido correspondía a Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. La combinación era una declaración de principios. Para entonces, ya había comenzado a concebir la violencia como una herramienta para imponer sus ideas racistas.

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Uno de sus primeros episodios violentos conocidos ocurrió en 1976, cuando atacó con gas pimienta a un hombre negro que estaba acompañado por una mujer blanca. La relación interracial era, para él, una provocación intolerable. Ese criterio se convertiría en una constante de sus asesinatos.

1977: el comienzo de la cacería

En julio, Franklin inició una sucesión de ataques contra objetivos judíos. El 25 de ese mes colocó una bomba en la vivienda de Morris Amitay, un dirigente vinculado con el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), en Rockville, Maryland. El artefacto provocó daños, pero no víctimas fatales. Cuatro días después atacó con explosivos la sinagoga Beth Sholom, en Chattanooga, Tennessee. Tampoco pudo matar a nadie.

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En agosto llegó el primer doble asesinato de su campaña criminal. El día 7, en Madison, Wisconsin, disparó contra Alphonse Manning Jr., de 23 años, y su novia blanca, Toni Schwenn, de la misma edad. Los dos murieron. Franklin los eligió por su relación sentimental, sin conocerlos ni tener ningún conflicto previo con ellos.

El 8 de octubre de ese año protagonizó uno de los crímenes que terminarían llevándolo a la pena capital. En Richmond Heights, Missouri, se apostó frente a la congregación Brith Sholom Kneseth Israel. Había estudiado el lugar y preparado cuidadosamente el ataque. Escondió un rifle Remington calibre .30-06 con mira telescópica en un estuche de guitarra, entre unos arbustos próximos al templo, y dejó cerca una bicicleta para escapar.

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En febrero de 1978, Franklin volvió a atacar a una pareja interracial

Poco después de la una de la tarde, cuando los asistentes comenzaban a retirarse tras una ceremonia religiosa y un bar mitzvá, abrió fuego desde aproximadamente cien metros. Disparó cinco veces contra las personas que salían de la sinagoga. Gerald Gordon, de 42 años y padre de tres hijos, recibió un impacto en el pecho y murió. Otros dos hombres, Steven Goldman y William Ash, resultaron heridos. Franklin huyó y el crimen permaneció sin resolver durante años. Nadie imaginaba todavía que aquel ataque formaba parte de una campaña homicida que se extendía por distintos estados.

Larry Flynt y Vernon Jordan, objetivos de alto perfil

En febrero de 1978 volvió a atacar a una pareja interracial. El día 2 mató a Johnny Brookshire, de 22 años, en Atlanta, Georgia, e hirió gravemente a su novia, Joy Williams, de 23. Un mes después, el 6 de marzo, su violencia alcanzó a una figura pública: Larry Flynt, el controvertido editor de la revista pornográfica Hustler.

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Franklin estaba enfurecido por una producción fotográfica de la publicación que mostraba relaciones sexuales interraciales. Consideraba que ese contenido contribuía a destruir la separación racial que defendía. Flynt se encontraba en Lawrenceville, Georgia, junto a su abogado Gene Reeves, cuando un francotirador abrió fuego contra ambos.

El editor recibió heridas gravísimas que le provocaron una parálisis permanente de la cintura hacia abajo. Reeves también terminó herido. El ataque permaneció sin esclarecer durante años. Franklin reconocería posteriormente que había sido el responsable.

La sucesión de crímenes continuó. En julio de 1978 asesinó a William Bryant Tatum, de 22 años, en Chattanooga, e hirió a su novia blanca, Nancy Hilton, de 18. En 1979 mató a Harold McIver, en Georgia; Raymond Taylor, en Virginia; y a una pareja interracial, Jesse Taylor y Marion Bresette, en Oklahoma.

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el 6 de marzo, su violencia alcanzó a una figura pública: Larry Flynt, el controvertido editor de la revista pornográfica Hustler (Photo by Dan Callister/Onlline USA)

En diciembre le quitó la vida a Mercedes Lynn Masters, una adolescente blanca de 15 años, después de enterarse de que había mantenido relaciones con hombres negros. En enero de 1980 hizo lo propio con Lawrence Reese y Leo Thomas Watkins, en Indianápolis, y en mayo la víctima fue Rebecca Bergstrom, en Wisconsin.

El 29 de dicho mes llegó otro ataque de enorme repercusión. Su objetivo era Vernon Jordan, un reconocido dirigente afroamericano que presidía la National Urban League, organización dedicada a la defensa de los derechos civiles y las oportunidades de la población negra. Jordan salió de un hotel Marriott en Fort Wayne, Indiana, cuando Franklin le disparó en el estacionamiento. El dirigente sobrevivió, aunque sufrió heridas gravísimas.

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Años después explicaría que había elegido a Jordan por su relevancia pública. Esperaba que su muerte provocara una reacción violenta de la comunidad afroamericana y desencadenara una guerra racial. Su propósito era enfrentar a blancos y negros hasta conseguir el escenario de violencia que imaginaba.

Dos adolescentes entre sus víctimas

El 8 de junio de 1980 Franklin masacró en Cincinnati, Ohio, a dos primos afroamericanos: Darrell Lane, de 14 años, y Dante Evans Brown, de 13. Ambos murieron por varios disparos. Una semana después, el 15 de junio, fue el turno de Arthur Smothers, de 22 años, y Kathleen Mikula, de 16, en Johnstown, Pennsylvania. El día 25 ejecutó a Nancy Santomero, de 19 años, y Vickie Durian, de 26, en Virginia. Las dos mujeres habían estado viajando y fueron atacadas otra vez por sus prejuicios raciales.

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Su campaña de terror terminó de quedar expuesta en agosto, cuando se trasladó a Utah. El día 20, Ted Fields, de 20 años, y David Martin, de 18, regresaban de correr por Liberty Park, en Salt Lake City, junto a otros dos amigos, cuando un hombre abrió fuego contra ellos. Los dos jóvenes afroamericanos murieron. Sus acompañantes, Terry Elrod y Karma Ingersoll, sobrevivieron.

Franklin aprovechaba la distancia entre los escenarios de sus crímenes y la falta de comunicación entre las investigaciones locales para despistar

Franklin aprovechaba la distancia entre los escenarios de sus crímenes y la falta de comunicación entre las investigaciones locales para despistar. Pero comenzaba a cometer errores.

La captura y el rompecabezas de los asesinatos

El 25 de septiembre de 1980 fue detenido en Florence, Kentucky, por un episodio relacionado con un auto robado. Los investigadores encontraron un arma en el vehículo. Consiguió escapar de la dependencia policial apenas cinco horas después y desencadenó una búsqueda nacional.

El FBI relacionó los ataques a partir de las características de las armas, los testimonios, los desplazamientos y sus antecedentes en organizaciones supremacistas. También descubrieron que solía recurrir a bancos de sangre para conseguir dinero mientras viajaba. Ese detalle resultó decisivo.

El 28 de octubre de 1980, agentes federales lo localizaron en Lakeland, Florida, en un establecimiento llamado Sera-Tec Biologicals, al que asistió para donar sangre. Allí fue arrestado. Esta vez no consiguió escapar. Tenía 30 años y llevaba aproximadamente tres desarrollando su campaña de violencia.

Terminó condenado por ocho homicidios. También por otros delitos, entre ellos atentados con explosivos. Las autoridades le atribuyeron al menos 15 víctimas fatales y consideraron posible que el número superara las 20. El propio Franklin llegó a admitir o reivindicar otros crímenes, aunque no todas sus confesiones pudieron ser comprobadas judicialmente.

En 1981 recibió dos condenas consecutivas a prisión perpetua por los asesinatos de Ted Fields y David Martin. En 1986 por los homicidios de Madison. Dos años más tarde se declaró culpable del asesinato de William Tatum y recibió otra pena de prisión perpetua. Ese mismo año obtuvo otras dos por los homicidios de los adolescentes de Cincinnati. Sin embargo, el crimen que terminaría llevándolo a la muerte permaneció sin resolución durante casi dos décadas.

El 8 de junio de 1980 Franklin masacró en Cincinnati, Ohio, a dos primos adolescentes

La confesión que lo llevó al corredor de la muerte

En 1994, mientras estaba detenido en la penitenciaría federal de Marion, Illinois, Franklin decidió ponerse en contacto con un agente del FBI. Quería hablar sobre el asesinato de Gerald Gordon. Confesó que fue el responsable del ataque del 8 de octubre de 1977. Su declaración permitió reabrir el caso y reunir elementos para llevarlo ante la Justicia.

El 27 de febrero de 1997 fue condenado a muerte por ese homicidio. También recibió dos penas de prisión perpetua por los ataques contra Steven Goldman y William Ash, quienes habían sobrevivido a los disparos. Durante el proceso no intentó construir una defensa destinada a evitar la condena capital. Por el contrario, dijo que quería morir y llegó a solicitar que se fijara una fecha para su ejecución. Así comenzó una larga espera en el corredor de la muerte de Missouri.

Con el paso de los años, ofreció versiones contradictorias sobre su pasado. En 2013, cuando sabía que su ejecución estaba próxima, aseguró que había cambiado, que renunciaba a sus prejuicios raciales, y que rezaba por las personas a las que había matado.

En una entrevista telefónica concedida al Southern Poverty Law Center, en octubre de ese año, afirmó que se arrepentía y que pedía perdón a Dios por el daño que provocó. También sostuvo que era un hombre mentalmente enfermo cuando salió a asesinar.

Sus declaraciones despertaron desconfianza. Durante décadas había reivindicado sus acciones y sostenido sus convicciones racistas. Ahora, frente a la posibilidad concreta de morir, pedía clemencia. Hubo, además, una intervención inesperada. Larry Flynt, el hombre al que Franklin intentó asesinar quien quedó paralizado por el atentado, que pidió públicamente que no lo ejecutaran.

El editor de Hustler se manifestó en contra de la pena de muerte. Su postura no significaba que hubiera perdonado al responsable del ataque ni que minimizara sus consecuencias: se trataba de una posición contraria a que el Estado respondiera a un asesinato con otra muerte. El pedido no prosperó.

El 28 de octubre de 1980, agentes federales localizaron a Franklin en Lakeland, Florida

La defensa de Franklin presentó distintos recursos para frenar la ejecución. Cuestionó su estado psiquiátrico y el procedimiento farmacológico que Missouri pretendía utilizar. El estado había decidido aplicar un protocolo de una sola droga, pentobarbital, en reemplazo del esquema anterior.

El 19 de noviembre de 2013, pocas horas antes de la ejecución prevista, dos jueces federales concedieron suspensiones temporales. La posibilidad de que Franklin evitara la muerte pareció abrirse por última vez. Sin embargo, los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, rechazaron los recursos y permitieron que el procedimiento continuara.

La ejecución tras las rejas

La madrugada del miércoles 20 de noviembre de 2013, Franklin fue trasladado a la sala de ejecución de la prisión estatal de Bonne Terre, Missouri. Tenía 63 años y había pasado 33 detenido.

El procedimiento empezó varias horas después de lo previsto debido a las presentaciones judiciales de último momento. Poco después de las seis de la mañana, los testigos fueron conducidos a la sala desde donde observarían la ejecución. Franklin fue sujetado a una camilla, con una sábana blanca hasta el cuello. Llevaba anteojos de marco oscuro y el cabello largo acomodado detrás de las orejas. No pronunció una última declaración.

Los funcionarios penitenciarios administraron cinco gramos de pentobarbital, la sustancia elegida para provocar su muerte. El proceso duró aproximadamente diez minutos en los que tragó saliva, respiró profundamente en algunas ocasiones y finalmente a las 6.17 horas de la mañana dejó de existir.