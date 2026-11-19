Michael Rockefeller participó en una expedición de la Universidad de Harvard para documentar la vida de la comunidad dani en Nueva Guinea

Guardar

“Creo que puedo lograrlo”, le dijo esperanzado Michael Rockefeller a su compañero holandés, mientras se internaba en las aguas del mar de Arafura con dos bidones vacíos atados a la cintura para intentar llegar a la costa de Nueva Guinea y pedir ayuda. Su embarcación había volcado dos días antes, y él llevaba horas aferrado a los restos del catamarán. Hasta que intentó nadar rumbo a tierra firme. Pero desapareció para siempre.

No había llegado a aquel remoto territorio por casualidad. Eligió alejarse del mundo de los negocios y de las obligaciones familiares para dedicarse a la fotografía, la antropología y el arte. En 1961 participó de una expedición organizada por la Universidad de Harvard y el Museo Peabody para documentar la vida de los dani, una comunidad que habitaba el valle de Baliem, en las tierras altas de Nueva Guinea. Durante aquel viaje conoció también a los asmat, un pueblo de la costa sudoccidental cuya producción artística lo fascinó.

PUBLICIDAD

Su objetivo, en esa segunda etapa, era recorrer aldeas, fotografiar ceremonias y reunir esculturas, tallas y otros objetos para el Museo de Arte Primitivo de Nueva York, del que era uno de los integrantes del consejo directivo. Quería registrar las piezas, comprender el sentido que tenían para quienes las creaban y preservar una expresión cultural que consideraba extraordinaria.

Aquella búsqueda lo llevó a internarse en una región de ríos, pantanos, manglares y costas difíciles de navegar. Allí, en medio de una travesía de trabajo, ocurrió el accidente que transformó su nombre en uno de los grandes enigmas del siglo XX.

PUBLICIDAD

Un joven de una familia poderosa

Michael Clark Rockefeller por entonces tenía 23 años. Era el hijo menor de Nelson Rockefeller y Mary Todhunter Clark, y pertenecía a una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Su bisabuelo, John D. Rockefeller, había fundado Standard Oil y construido una de las mayores fortunas de la historia. Su padre, además de empresario y coleccionista de arte, desarrollaba una carrera política que lo llevaría a convertirse en gobernador de Nueva York, y años más tarde, vicepresidente durante la presidencia de Gerald Ford.

Desde chico, Michael creció rodeado de obras de arte. Su abuela, Abby Aldrich Rockefeller, fue una de las fundadoras del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y su padre le transmitió el interés por las expresiones artísticas de culturas alejadas de Occidente. Sin embargo, él no parecía dispuesto a seguir el camino que su poderoso entorno le había diseñado.

PUBLICIDAD

Michael y su padre Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York

En 1960 se graduó en Harvard, donde estudió Historia y Economía. En lugar de incorporarse de inmediato a los negocios familiares, buscó una experiencia que lo sacara de los ambientes conocidos. La expedición a Nueva Guinea le ofreció esa oportunidad.

Organizada por el cineasta Robert Gardner, la misión de Harvard y el Museo Peabody reunió a antropólogos, fotógrafos, naturalistas y otros especialistas. Su propósito era estudiar y registrar la vida de los dani, habitantes del valle de Baliem, una región montañosa del interior de la isla. Michael participó como fotógrafo y técnico de sonido. El material reunido durante el viaje sirvió para realizar Dead Birds, un documental sobre la vida cotidiana y los enfrentamientos rituales de esa comunidad.

PUBLICIDAD

En el transcurso de aquella experiencia, Rockefeller se interesó por los asmat, que vivían en la región costera del sudoeste. Sus tallas de madera, escudos, remos ceremoniales y monumentales postes funerarios, conocidos como bisj –grandes esculturas rituales de madera tallada creadas por dicha comunidad del suroeste de Nueva Guinea en Indonesia-, lo impresionaron profundamente. No eran simples objetos decorativos: tenían significados religiosos, sociales y rituales, vinculados con los antepasados y con la memoria de los muertos.

Después de regresar brevemente a Estados Unidos, volvió a Nueva Guinea para continuar con la tarea de reunir piezas para el Museo de Arte Primitivo que su padre fundó en Manhattan. Durante varias semanas recorrió poblados y navegó por los ríos de la región. En esa tarea lo acompañó el antropólogo holandés René Wassing, de 34 años, que conocía el territorio y podía comunicarse con sus habitantes.

PUBLICIDAD

Una hipótesis vinculó la desaparición con una venganza de la aldea de Otsjanep por un enfrentamiento armado ocurrido en 1958

La colección que Michael reunió superó las 600 piezas. Buena parte de ellas terminaría formando parte del patrimonio del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Pero él nunca llegó a ver el destino que tendrían aquellos objetos ni la sala que, años después, llevaría su nombre.

El viaje sin regreso

La costa de Nueva Guinea era un territorio difícil incluso para quienes conocían sus aguas. Las mareas del mar de Arafura, las corrientes que ingresaban desde el océano y los ríos que desembocaban podían convertir una navegación aparentemente sencilla en una situación peligrosa. Los pantanos y manglares hacían todavía más complicado el desplazamiento por tierra.

PUBLICIDAD

El 17 de noviembre de 1961, Rockefeller y Wassing viajaban en un catamarán construido con dos canoas unidas por una estructura de madera. La embarcación se encontraba en las proximidades de la desembocadura del río Betsj, en una zona de corrientes intensas. El oleaje la hizo volcar y sus ocupantes quedaron a la deriva en el agua.

Dos asistentes locales que viajaban con ellos lograron nadar hasta la costa para buscar ayuda. Michael y Wassing permanecieron aferrados al casco invertido, a la espera de que alguien llegara a rescatarlos. Pasaron las horas y la ayuda no aparecía. La costa se encontraba a una distancia considerable y la barcaza quedó a merced de las corrientes.

PUBLICIDAD

El 19, después de permanecer cerca de dos días en esa situación, Michael decidió intentar llegar a tierra por sus propios medios. Para mantenerse a flote ató dos bidones vacíos a su cuerpo y se lanzó al mar. Wassing, en cambio, permaneció junto a los restos del catamarán

El holandés fue rescatado al día siguiente. Michael, en cambio, no volvió a aparecer. No se encontró su cuerpo, tampoco los bidones ni algún elemento que permitiera reconstruir con certeza qué sucedió durante su intento de alcanzar la costa.

Un mapa geográfico sitúa los territorios marítimos y terrestres comprendidos entre Indonesia, Papúa Nueva Guinea y el norte de Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una búsqueda desesperada

La desaparición provocó una gran operación de búsqueda. Las autoridades coloniales holandesas movilizaron barcos, aviones, helicópteros y efectivos policiales. Miles de habitantes de la región participaron de los rastrillajes por las playas, los pantanos y los cursos de agua.

PUBLICIDAD

El explorador reunió más de 600 piezas ceremoniales del pueblo asmat para el Museo de Arte Primitivo de Nueva York

La noticia tuvo repercusión internacional. No se trataba solamente de un joven extranjero perdido en una región remota: era el hijo de Nelson Rockefeller, una figura política de primer nivel en Estados Unidos. Su padre viajó hasta Nueva Guinea para seguir de cerca los esfuerzos por encontrarlo. También llegó su hermana gemela, Mary.

Durante dos semanas se recorrieron las zonas cercanas al lugar del accidente. Se revisaron costas y poblados, se interrogaron habitantes y se extendió la búsqueda hacia sectores cada vez más alejados. Pero no hubo resultados. Ni una señal de Michael ni un resto que permitiera establecer dónde terminó su travesía.

La explicación oficial fue que se ahogó mientras intentaba nadar hasta tierra firme. Era una posibilidad verosímil: las corrientes eran fuertes, la distancia considerable y el mar peligroso. En aquellas aguas también había tiburones y cocodrilos. Sin embargo, la ausencia de un cuerpo alimentó desde el principio otras versiones.

La embarcación de Michael Rockefeller volcó frente a la costa en noviembre de 1961 y el joven desapareció en el mar de Arafura

Algunas teorías sostuvieron que llegó a la costa y se internó en la selva. Otras hablaron de un posible ataque de animales o de que fue capturado por habitantes de la región. Con el paso del tiempo, la hipótesis más perturbadora comenzó a ganar espacio: que Michael hubiera alcanzado tierra y que integrantes de una comunidad asmat lo mataran.

Los asmat y su historia

Para comprender por qué surgió esa posibilidad es necesario conocer el contexto en el que se produjo la desaparición. Los asmat habitaban una región aislada, organizada en comunidades con tradiciones y creencias propias. Su arte estaba estrechamente ligado a la vida espiritual y a los vínculos con los antepasados. Algunas de sus prácticas históricas incluían la caza de cabezas y el canibalismo, ritual, costumbres que no pueden generalizarse a todos sus integrantes ni entenderse fuera de su contexto cultural.

En ese universo, la muerte de una persona podía exigir una respuesta para restablecer el equilibrio entre los vivos y los muertos. Los postes bisj, que tanto habían fascinado a Rockefeller, estaban relacionados precisamente con ese sistema de creencias y con la memoria de quienes murieron.

La región, además, atravesaba una situación política delicada. Nueva Guinea occidental estaba bajo administración holandesa, pero Indonesia reclamaba el territorio. Las autoridades coloniales buscaban afirmar su control sobre zonas donde la presencia del Estado era limitada y los contactos con las comunidades locales fueron conflictivos.

Uno de esos episodios ocurrió en 1958, cuando una patrulla holandesa encabezada por el funcionario Max Lepré protagonizó un enfrentamiento en la zona de Otsjanep –aldea ubicada a orillas del río Ewa-. Cinco hombres asmat murieron durante aquella intervención. Años después, algunos investigadores consideraron que ese antecedente pudo alimentar un deseo de represalia.

La hipótesis sostenía que Rockefeller habría llegado a la costa y se encontró con hombres de Otsjanep, quienes lo mataron como respuesta a las muertes ocurridas durante aquel operativo. No se trataría, según esa interpretación, de un ataque motivado por su condición de extranjero o por su riqueza, sino de un episodio atravesado por códigos de venganza y por una historia previa de violencia colonial.

Una infografía de Infobae detalla la cronología del naufragio de Michael Rockefeller en 1961 en el mar de Arafura y las hipótesis sobre su desaparición en la costa de Papúa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años circularon relatos de misioneros católicos que aseguraron recibir testimonios sobre esa muerte. Algunos afirmaban que habitantes de la región hablaron de un hombre blanco que llegó desde el mar y fue asesinado. Sin embargo, esos relatos no aportaron una prueba material concluyente ni permitieron identificar de manera indiscutible a los responsables.

Una investigación que reabrió el misterio

La versión del ahogamiento no fue la única que circuló entre las autoridades holandesas. En 1962, un funcionario llamado Wim van de Waal recibió el encargo de investigar discretamente los rumores sobre una posible muerte violenta de Rockefeller en las cercanías de Otsjanep.

Se instaló en la zona acompañado por policías y personal de apoyo. Durante semanas escuchó relatos y buscó indicios. Algunos habitantes le contaron una versión de los hechos que apuntaba a un homicidio y le mostraron hasta unos restos óseos que, según afirmaban, pertenecían a Michael. Sin embargo, nunca se pudo establecer de manera concluyente que fueran de él.

La investigación no produjo una confirmación definitiva. El contexto político también complicaba el asunto: admitir que un ciudadano estadounidense había sido asesinado por habitantes de una región bajo control holandés podía poner en evidencia la fragilidad de la administración colonial y alimentar las críticas de Indonesia.

Décadas después, el periodista Carl Hoffman retomó el caso y reconstruyó parte de aquella historia en su libro Savage Harvest, publicado en 2014. Para hacerlo consultó archivos holandeses, documentos de la Iglesia católica y testimonios de personas que participaron en las averiguaciones relacionadas con la desaparición.

Hoffman recibió declaraciones que daban sustento a la hipótesis de que Michael alcanzó a llegar a tierra y fue asesinado por hombres de Otsjanep. También reconstruyó el antecedente de 1958 y la posible relación entre aquella represalia y la desaparición del joven. Su trabajo volvió a instalar el caso en la agenda internacional y dio nueva fuerza a una explicación que durante años estuvo rodeada de silencios.

Fotografía de objetos expuestos en la sala Michael Rockefeller del Museo Metropolitano de Arte (Met) este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Pero la pesquisa periodística no resolvió el enigma. No apareció un cuerpo identificado, ni una prueba genética, ni un testimonio directo e independiente que permitiera reconstruir de manera definitiva los últimos minutos de Rockefeller. La teoría del crimen sigue siendo una posibilidad respaldada por determinadas revelaciones, pero no un hecho demostrado.

El legado de una búsqueda inconclusa

Michael Rockefeller fue declarado legalmente muerto en 1964. Su familia nunca pudo recuperar sus restos ni conocer con certeza qué fue lo que pasó. La colección que reunió durante sus viajes sí tuvo un destino. En 1969, Nelson Rockefeller transfirió al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York buena parte de las piezas que pertenecieron al de Arte Primitivo. Años después, en 1982, se inauguró en el Met el ala dedicada a las artes de África, Oceanía y América, que lleva el nombre de Michael C. Rockefeller. Allí se exhiben numerosas obras asmat que logró conseguir durante sus expediciones.

Su historia, sin embargo, quedó asociada a algo mucho más inquietante que una colección de arte. Fue la de un joven que viajó hasta uno de los lugares más aislados del planeta para conocer y documentar una cultura, y que terminó desapareciendo en las mismas aguas y territorios que lo fascinaban.