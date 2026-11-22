El primero desde la izquierda es Carlos Omar Ortiz. Se tiró encima del capitán Dovichi para protegerlo, ya que yacía herido sin poder moverse en medio de un bombardeo

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Por años, Roberto Angel Battistoni fue un tanto reticente a hablar de su tiempo de camillero durante la guerra de Malvinas, pero la llegada de las nietas lo animó a contar lo que allí había vivido, más que nada para que ellas supieran lo que había hecho cuando fue soldado clase 63 de la Fuerza Aérea, cuando le decían “Batti”.

Al incorporarse al servicio militar lo destinaron al Hospital Aeronáutico, inaugurado en 1954 en el barrio de Pompeya, lo enviaron a la farmacia.

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Cuando ocurrió la recuperación de las islas, era necesario armar una unidad sanitaria. Un suboficial lo eligió, junto a otros soldados, para que viajase.

Battistoni hoy, junto a su nieta mayor Victoria Malvina. Ella, sin saberlo, le cambió el modo de ver las cosas

Antes de partir tranquilizó a su mamá, diciéndole que nada pasaría. No recuerda si llegó el 9 o el 10 de abril, sí que lo hizo con un compañero; una semana después arribaron otra docena de hombres. El plan era el de permanecer unos días, luego serían relevados y regresarían al continente. Pero la llegada de la flota británica trastocó todos los planes.

El primer personal sanitario de la Fuerza Aérea había arribado en un Hércules el mismo 2 de abril: un capitán, un cabo principal y dos soldados camilleros. Llevaban un par de botiquines de primeros auxilios y camillas. Cuando llegó la noticia de que Gran Bretaña enviaba una fuerza de tareas, el personal se incrementó, se llevó más equipamiento y se organizó un operativo sanitario que se buscó coordinar entre miembros de las tres fuerzas.

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Lo primero que hizo el personal sanitario de la Fuerza Aérea fue armar un puesto de socorro, que levantaron a unos trescientos metros de la pista, en un sitio que las lomadas protegían del fuego naval del este. Y en una de las laderas de un cerro cercano construyeron un refugio que podía albergar entre quince y veinte camillas.

Los distintivos que usó para identificarse como camillero en Malvinas

Contaban con dos ambulancias, una estacionada junto a la carpa del puesto de socorro y otra que se usaba para ir y venir a Puerto Argentino.

Los soldados clase 63 camilleros de la Fuerza Aérea eran, además de Battistoni, Gustavo Moledo, Rodolfo Riquelme, Miguel González, Juan Quevedo, Sergio Delfini, Claudio Montenegro y Néstor González. Estaban divididos en tres grupos, apostados en la punta de la pista del aeropuerto, en el puesto de socorro y en el hospital del pueblo.

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En la madrugada del sábado 1 de mayo sufrieron el primer bombardeo británico, que tenía como objetivo principal la pista del aeropuerto y las instalaciones aledañas. A Battistoni le había tocado hacer guardia junto a otros compañeros, la que alternaba entre la ambulancia y la torre del aeropuerto. Por el frío, estaban dentro del vehículo.

Uno de los reconocimientos que Battistoni recibió por su actuación durante la guerra

Recuerda que la onda expansiva de una de las bombas hizo saltar por el aire a la ambulancia y les costó abrir las puertas para poder salir, debieron hacerlo por la puerta trasera. Afuera se había desatado el infierno. Veían pasar los aviones Harrier en medio de una lluvia de proyectiles trazantes y misiles tierra aire. Atinaron a cubrirse bajo tambores de combustible.

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En un momento fueron a resguardarse en un pozo pero alguien les ordenó que salieran de ahí y corrieron unos trescientos metros hasta la carpa del puesto de socorro.

Uno de los que había sido afectado por esos bombardeos había sido el capitán de la Fuerza Aérea Dante Rafael Dovichi, herido por la ola expansiva de una bomba. Estaba inmovilizado en la puerta de la torre de vuelo del aeropuerto, por un fuerte dolor en la cintura. Tenía afectada la cuarta vértebra lumbar y no podía moverse. Cuando el fuego arreció, con la ayuda de dos camilleros, uno de ellos Battistoni, el suboficial puntano enfermero Carlos Omar Ortiz —quien se había arrojado sobre el oficial herido para protegerlo haciendo caso omiso a su orden de que lo dejasen— lo llevó a un lugar seguro, luego de pasar mil contratiempos. “Un tipazo”, define Battistoni a Ortiz, quien falleció en 2012. (Su historia también fue narrada en Infobae).

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Battistoni junto a su esposa Elena y sus dos nietas

Durante ese ataque, que les mostró a los soldados la cara cruda y cruenta de la guerra, el correntino Héctor Ramón Bordón, que el 2 de junio iba a cumplir 19 años, fue el primer soldado conscripto de Fuerza Aérea en fallecer. También murió ahí el soldado Guillermo Ubaldo García.

Cuando el bombardeo cesó, Battistoni se sorprendió por los descomunales cráteres que habían dejado las bombas inglesas arrojadas por los enormes aviones Vulcan, de unos quince metros de diámetro: hasta podía caber una ambulancia. Ese día, por la tarde, vieron recortadas en el horizonte las naves enemigas.

Con el correr de los días, hasta se acostumbraron al bombardeo de la artillería naval que tenía como blanco las posiciones cercanas a Puerto Argentino, y por el silbido de los proyectiles, calculaban dónde caerían.

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Como las ambulancias verdes podían ser confundidas con vehículos militares de combate, decidieron pintarlas de blanco, con grandes cruces rojas. Eran Ford Custom equipadas con camillas y desfribrilador.

"Querido soldado": Una de las cartas que recibió estando en las islas, de una alumna de una escuela de San Francisco Solano

En las alertas rojas se quedaban en la carpa y usaban el refugio para rezar. Tal fue el hábito que cuando Battistoni regresó, fue a una iglesia solo a agradecer el estar vivo.

La dinámica que tomó el conflicto bélico provocó que el relevo nunca llegara. Él permanecería en las islas hasta el cese de fuego. Con sus compañeros salían al campo a contrarreloj a buscar heridos, o a cumplir con la penosa tarea de recuperar los cuerpos de los caídos, muchas veces de noche, sorteando el fuego, campos minados y los pozos dejados por los proyectiles de artillería. Llevaban los heridos al hospital y también colaboraban cuando alguno debía ser evacuado por vía aérea.

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Del 14 de junio tiene una mezcla de sentimientos. Sintió tristeza, amargura y un poco de alivio. Fueron caminando al pueblo y esa noche la pasaron en un refugio al que habían acondicionado con frazadas y con una estufa a kerosén. Lo primero que hizo fue desarmar la pistola que llevaba y tiró las partes al mar.

Regresó en el Rompehielos Irízar y de ahí a El Palomar. Se sorprendió al ver a su papá, un hombre al que consideraba una persona dura, llorando. Luego de quince días de licencia, volvió a su puesto en el Hospital Aeronáutico, esta vez como chofer. Lo ascendieron a Dragoneante, una distinción que recibe el soldado que se destaca y tiempo después, finalmente, le dieron la baja.

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Muchos recuerdos, cada uno con su historia, son los que atesora Battistoni

Volvió al trabajo que tenía antes de la guerra, ya que le habían guardado el puesto, en la oficina de compras en la fábrica de televisores color Talent, en Pompeya, barrio donde había nacido el 13 de febrero de 1963. Con esfuerzo, de noche, cursaba la secundaria en el Enet 26, en avenida Jujuy al 200, pero dejó en cuarto año.

Confesó a Infobae que tener trabajo lo ayudó, porque era la forma de mantener la cabeza ocupada en otra cosa. En ese entonces, de lo que había vivido en las islas, hablaba muy poco.

En la fábrica conoció a Elena, quien ocupaba el escritorio que estaba enfrente del suyo. Se casaron, tuvieron dos hijos, Guillermo, de 40, y Romina, de 37, ambos empleados bancarios. Cuando aparecieron en la familia las dos nietas, fue cuando entendió que debía contar su historia para que, con el tiempo, ellas supieran que su abuelo estaba orgulloso de haber participado en la guerra. Que la nieta mayor, de dos años, se llame Victoria Malvina, dice mucho; la otra, que araña los tres meses, es Catalina Sofía, sus padres no hicieron caso a la tía que sugirió los nombres de Gloria Argentina.

Admite que cuando habla de aquellos días suele ponerse mal, afloran los recuerdos y dice no sentirse capacitado para trasladar en palabras lo que guarda en su corazón de veterano.

Ahora vive en Lanús y una vez por semana concurre al centro de veteranos de allí. También brindó su testimonio en el Observatorio Malvinas que funciona en la Universidad de Lanús.

Fue a Malvinas para ser relevado a los días y debió quedarse todo el conflicto

En su casa atesora esos elementos que hablan por sí mismos y que también ocultan tanto: su chapa identificatoria; su brazalete que alguna vez fue blanco con una cruz roja, con restos de tierra malvinera; la medalla que en su momento otorgó el Congreso, distinciones, la jineta de Dragoneante, fotografías y algunas cartas.

Tiene dos que fueron escritas por alumnos de escuelas. En una, encabezada por un “Querido soldado”, una tal Diana le dice: “No sé quién sos ni cómo te llamás, solo sé que sos parte de nosotros”; en la otra, que comienza más formal, con “Soldado Argentino”, le escribieron “amigo, espero que la llegada de mi humilde y honesta carta te alegre y reconforte un poquito”.

Recibió, junto a otros compañeros, reconocimientos, aunque le duele que en algunos actos de homenaje no siempre se mencionen a los que murieron allí.

Todos los años, la municipalidad de Lanús —que los homenajeó en el 2019 entregándoles medallas— organiza sorteos entre los veteranos, y los afortunados se hacen acreedores de un viaje a las islas. Battistoni dice que dos o tres veces salió sorteado, pero se niega a viajar, porque no tolera que le sellen el pasaporte, ya que insiste en que las islas son tierra argentina. Sin embargo, comprende a sus compañeros que sí lo hacen, porque entiende que los mueve el impulso de cerrar viejas heridas o quizás completar un círculo de una vida que los cambió para siempre.

Mientras tanto sigue dando su testimonio, porque le gusta imaginarse a sus nietas orgullosas por lo que su abuelo Batti hizo en Malvinas, porque ahí es cuando comprende que la vida bien vale la pena.