En primer plano, las barcazas unidas por tres gruesas cadenas

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Lucio Norberto Mansilla, 53 años, comandante de la costa del río Paraná, yacía desmayado con una herida de proyectil en el estómago y con una costilla quebrada luego de liderar, al frente de sus hombres, ya sin balas para sus cañones, una carga de bayoneta para frenar a los infantes de marina ingleses y franceses que pretendían alcanzar la costa. Ese jueves 20 de noviembre de 1845 se peleó durante horas, en un combate muy desigual, en las costas del río Paraná, cuando con cadenas y con modestas piezas de artillería de mediano alcance, se buscaba frenar el paso de una poderosa flota anglo francesa.

Mansilla estaba en lo que sabía hacer, la guerra, ya que había estado en todas: de adolescente peleó en las invasiones inglesas y su padre Andrés Ximénez Mansilla moriría en la segunda. Junto al líder oriental José Gervasio de Artigas, luchó contra los portugueses. Peleando junto a Domingo French en la frontera con el Brasil una bala lo atravesó. Más tarde, instruyó a reclutas para el Ejército de los Andes —donde como sargento mayor fue agregado al estado mayor— combatió en Chacabuco, Talcahuano y Maipú.

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Lucio Norberto Mansilla fue el comandante en el combate de las fuerzas argentinas

De regreso a Buenos Aires, en 1820 se sumó a Francisco Ramírez en su pelea contra Artigas, y se apartaría del entrerriano cuando este pretendió fundar la República de Entre Ríos. Muerto el gobernador, Mansilla —gracias a una conspiración que contaba con el apoyo de Buenos Aires y Santa Fe— quedó en el puesto y sería reelecto en tres oportunidades. Intervendría en la sanción de la Constitución provincial de 1821.

Firmó la paz con Estanislao López, fue uno de los artífices y redactor del Tratado del Cuadrilátero, de enero de 1822, que sellaba la paz y la alianza entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

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Fue diputado en el Congreso General Constituyente de 1824 y cuando estalló la guerra del Brasil, se lució en la victoria de Ombú, a orillas del río Ibicuí.

Fue jefe de policía en Buenos Aires y legislador. Se casó con Polonia Duarte, con la que tuvo tres hijos, luego la dejó y, cuando ella falleció, se casó con una de las chicas más lindas de Buenos Aires, Agustina Ortiz de Rozas, la hermana menor de Juan Manuel. Además de sus dotes militares, el hombre había dirigido una escuela de matemáticas por 1810.

Juan Manuel de Rosas era el gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores

En 1840 peleó contra el ejército comandado por Juan Lavalle y luego que este fuera derrotado en Quebracho Herrado, trató de convencerlo de que cesara con su lucha, cosa que no consiguió.

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El 13 de agosto de 1845 su cuñado le encomendó frenar la poderosa flota anglo francesa que pretendía remontar el Paraná y le dijo que se pondría a su servicio lo que precisase para hacer frente a la fuerza enemiga. Lo ponía al frente del Ejército, ganándose la antipatía de Justo José de Urquiza, quien creía que tenía más capacidad para la misión.

Sería uno de los protagonistas de lo que la historia recuerda como el combate de la Vuelta de Obligado.

Entre 1845 y 1850 una escuadra anglo-francesa bloqueó el Río de la Plata —los franceses ya habían realizado un bloqueo entre 1838 y 1840— impidiendo el paso de los barcos hacia Buenos Aires o a los puertos de la Confederación, con excepción de Montevideo.

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Los argentinos dispusieron de cuatro baterías sobre la costa, y allí sostuvieron un duro intercambio de artillería

Los europeos argumentaban que la existencia del Uruguay estaba amenazada por el sitio que sufría. En realidad estaban siendo afectados sus intereses comerciales que además ya tenían en mente navegar los ríos interiores de nuestro país para comerciar, algo que el gobernador Juan Manuel de Rosas, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, impedía.

El 1 de septiembre Mansilla definió el sitio donde esperaría a la flota. La defensa que organizó fue la de atravesar el río, a la altura del Paso del Tonelero, con 24 barcazas que estaban unidas entre sí por tres gruesas cadenas de hierro, aportadas por amigos de Rosas. De un extremo, las cadenas estaban amarradas al bergantín Republicano, al mando del capitán irlandés Thomas Craig, apoyado por otras dos embarcaciones.

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Allí el río tenía una profundidad de unos quince metros y un ancho de 800. El 14 de septiembre un temporal descalabró las barcazas y debieron rearmar el dispositivo.

De la costa bonaerense, se levantaron cuatro baterías, compuestas por viejos cañones, algunos de ellos de corto alcance. Primero estaba la batería Restaurador Rosas, al mando de Alvaro de Alzogaray, con media docena de cañones de regular calibre; luego, la General Brown, al mando de Eduardo Ignacio Brown, uno de los hijos del almirante, que había ingresado a la Armada cinco años atrás, también con cinco cañones similares a la primera batería. La tercera, la General Mansilla, de fuego rasante, era comandada por Felipe Palacio y contaba con tres cañones de pequeño calibre como los siete de la cuarta, bautizada Manuelita, al mando del coronel neoyorquino Juan Bautista Thorne.

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Juan Bautista Thorne era muy joven cuando se radicó en Buenos Aires. Estaba al mando de una de las baterías

Estas baterías —construidas por catorce carpinteros y tres herreros— estaban atendidas por doscientos artilleros con poca experiencia, apoyados por alrededor de quinientos soldados de infantería, otros tantos eran de caballería e infantes de marina. Sobre una de las costas, una decena de pequeñas barcazas incendiarias estaban listas para ser lanzadas río abajo contra la flota enemiga, que el 10 de noviembre ya sabía lo que les esperaba.

La flota bloqueadora había partido de Montevideo el 17, y en el imponente convoy de modernos buques de guerra, algunos a vela y otros a vapor, fuertemente artillados, iban 92 buques mercantes con un importante cargamento para transformarlo en dinero.

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Mientras tanto, Mansilla se cansaba de pedir más municiones, porque decía que lo que tenía alcanzaría para sostener un combate de no más de seis horas.

Restos de cadena halladas a orillas del río

El recodo que hacía el río obligó a la flota —que había avistado las cadenas— a detenerse. Algunos barcos, por precaución, anclaron alejados de las baterías argentinas. En la mañana del 20 los enemigos iniciaron el ataque contra las defensas, con sus poderosos cañones que disparaban proyectiles explosivos, mientras otros barcos se dirigían hacia las cadenas para cortarlas.

Mansilla, temprano, había arengado a sus tropas: “¡Vedlos, camaradas, allí los tenéis! ¡Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos!”.

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El intercambio de disparos de artillería fue muy intenso. Algunos barcos debieron alejarse por estar demasiado averiados. Cuando el Republicano agotó sus municiones, su capitán decidió volarlo.

Imagen satelital del lugar donde tuvo lugar el combate (Gentileza Mariano Ramos)

Una bala de cañón, que cayó cerca y levantó piedras y tierra, levantó por el aire a Thorne, quien se fracturó un brazo. Su cabeza golpeó contra un tala, perdiendo la audición. De ahí en más sería “el sordo de Obligado”.

Un grupo de mujeres, liderado por la sannicoleña Petrona Simonino, de 34 años, esposa del capitán Juan de Dios Silva, se multiplicaba y cumplía diversos roles. Sus integrantes se volvían improvisadas artilleras, alcanzaban municiones, calmaban a los sedientos y se empleaban como enfermeras.

Al mediodía de ese 20 de noviembre, las cadenas aún no habían sido cortadas. Un barco a vapor intentó arrastrarlas sin éxito, hasta que, en una balsa, un grupo de ingleses con un martillo y un yunque las rompieron.

Mientras tanto, las baterías eran destruidas por el fuego enemigo. A las tres de la tarde, las fuerzas argentinas habían agotado las municiones. Entonces, desembarcaron 325 infantes de marina que fueron rechazados por los argentinos, a punta de bayoneta y arma blanca.

En excavaciones arqueológicas, se encontraron muchos clavos, que se usaban para construir parapetos. También otros para fijar los tacos de los calzados (Gentileza Mariano Ramos)

Los infantes debieron retroceder, pero de una nave francesa desembarcaron más fusileros y los defensores comprendieron que nada más podían hacer. Quedaron en el campo 250 argentinos muertos y 400 heridos, mientras que los atacantes sufrieron 26 muertos y 86 heridos. Habían combatido cerca de siete horas.

Los buques invasores debieron permanecer más de un mes en el lugar para ser reparados por el importante daño que habían sufrido. Luego de navegar río arriba, en su regreso volverían a ser hostigados por las fuerzas de Mansilla.

Luego de muchas idas y vueltas diplomáticas, se firmó un tratado mediante el cual los ingleses reconocían la soberanía argentina sobre sus ríos interiores y su derecho a solucionar sus problemas con el Uruguay sin la intervención extranjera. Francia demoró en acordar, pero finalmente lo hizo.

Hasta los opositores a Rosas reconocieron y alabaron dicha acción. José de San Martín, desde su exilio de Gran Bourg, había tomado casi como una afrenta personal el bloqueo al Río de la Plata, que lo llevaría a decir “que los argentinos no somos empanadas que se comen con el solo abrir de boca”. En su testamento le legaría el sable corvo a Rosas por la defensa de la soberanía ante el bloqueo.

Bandera capturada durante el combate. Se encuentra en la Iglesia de San Luis, en Los Inválidos, París

Un anciano almirante Bartholomew James Sullivan, que había combatido en Obligado como capitán se presentó un día de 1883 en el consulado argentino en Londres. Deseaba devolver una bandera argentina que había tomado ese día. Aseguró que lo hacía como un homenaje y con admiración por el coraje demostrado por los defensores.

A mediados de marzo de 1997, el presidente Jacques Chirac visitó nuestro país con el propósito de afianzar el intercambio comercial entre ambas naciones. En el último día de su visita, en un acto en la residencia de Olivos, devolvió al país una bandera argentina, que tenía en su centro una estrella federal, que había sido capturada en la misma acción. De la ceremonia participaron Granaderos, Patricios y los famosos Colorados del Monte, que le obsequiaron al mandatario francés un cinto pampa.

La bandera que aún resta recuperar es la que se exhibe en la Iglesia de San Luis, en Los Inválidos, en París.

Cuando Rosas fue derrotado en Caseros el 3 de febrero de 1852, Mansilla estaba al mando de la reserva en la ciudad de Buenos Aires, formada por ancianos, inválidos y extranjeros que cumplían con el servicio militar. Cuando vio que los vencedores se dedicaron al saqueo junto a los presos que se escaparon de la cárcel, comprendió que la situación se había desmadrado. Se embarcó con su familia en el mismo buque en que lo hizo Rosas y partió al exilio. No fue a Gran Bretaña, como su cuñado, sino a Francia.

Napoleón III lo recibió con honores, ya que estaba al tanto de los detalles de la tenaz resistencia a la flota bloqueadora. Ambos hombres construirían una amistad y en homenaje a ella, el monarca impuso el nombre de Rue d’Obligado a una calle parisina, la que actualmente se llama Rue d’Argentine.

Luego de permanecer unos años en Europa, Mansilla regresó al país, se dedicó a la vida social y no se involucró en política. Murió el 10 de abril de 1871, en plena epidemia de fiebre amarilla. Seguramente el hecho de ser el cuñado de Rosas, que aún vivía en el exilio inglés de Southampton, fuera el motivo de la ausencia de los honores oficiales en el funeral de uno de los tantos hombres que se habían jugado la vida a orillas del río Paraná.