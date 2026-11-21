Alta y flaca como todos los Albarracín, Paula supo desde joven lo que era lidiar con la pobreza

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En 1861 Paula Zoila Albarracín, sintiéndose morir, le había pedido a su hijo Domingo Faustino Sarmiento que fuera a visitarla. El hombre, que había sido nombrado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores por el gobierno de Bartolomé Mitre, emprendió el viaje, y transitando por San Luis se encontró con un sacerdote conocido que venía de San Juan. Como era amigo de la familia, quiso tener noticias sobre su madre. El religioso le contó que ya era demasiado tarde, que la había ayudado a bien morir el 21 de noviembre. “Me encargó decirle que no había podido esperarlo más”, le dijo el cura. Tenía 87 años.

La Bebida hoy forma parte del Gran San Juan, en el departamento de Rivadavia en el oeste de la capital. Con el tiempo, se transformó en una ciudad con una treintena de barrios y asentamientos, con cuatro escuelas públicas y una salita de primeros auxilios. Es un lugar donde todos se conocen y donde, pese a episodios de inseguridad —como arrebatos y robos menores que los vecinos denuncian en la comisaría 34, que abrió con toda pompa el gobernador hace una década— los chicos aún juegan en la calle.

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Domingo Faustino Sarmiento, en su juventud

Cuando todavía no se había creado el virreinato, La Bebida era un páramo polvoriento con algún que otro rancho a mitad de camino, entre la ciudad de San Juan y los Baños de Zonda. Allí nació el 27 de junio de 1774 Paula Zoila Albarracín, la mamá del futuro presidente.

De “una beldad severa y modesta”, según la describió su hijo, era la de carácter en el hogar. El papá de Paula se llamaba Cornelio Cipriano, pertenecía a una vieja familia española venida a menos que en tiempos pasados había sido dueña de tierras y ganado –”la mitad de las tierras del valle del Zonda”, según su nieto Domingo. Estaba casado con Juana Irrazábal.

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Cornelio enfermó, estuvo mucho tiempo postrado y a su muerte, ocurrida en 1801, fue escasa la herencia que le tocó a más de una docena de hijos. Antes, había fallecido su esposa.

Retrato de José Clemente Sarmiento, papá de Domingo. Fue arriero y granadero en el Ejército de los Andes

Paula quedaría huérfana de muy joven y aprendió de golpe a lidiar en la crianza de sus hermanos. Sabía leer y escribir gracias a las lecciones del maestro, médico y cura José Castro, con quien discutía sobre política y cuestiones filosóficas, según relataría su hijo.

Aún soltera, con 23 años, esa mujer alta, un tanto huesuda, nariz prominente, afilada y aguda y ojos claros como muchos de los Albarracín, decidió tener casa propia, y se largó a construirla en el barrio El Carrascal con dos esclavos prestados por sus hermanas Irrazábal. Sus paredes de adobe y sus techos de caña, palo y barro resistieron el devastador terremoto de 1944 que borró del mapa la mayoría de las edificaciones coloniales. Ya para entonces le habían hecho varias ampliaciones, cuando en 1820 se compró un terreno lindante y luego el ala norte, en el que su hijo instaló su despacho cuando fue gobernador de la provincia entre 1862 y 1864.

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La famosa higuera, centro de las historias escolares, que quedaría cerca de la puerta de entrada, ya estaba en el lugar. A su sombra instaló un telar español de tipo horizontal, que aún se conserva. Y la mujer se largó a la producción del anascote, una tela de lana peinada, un tanto áspera, que solía usarse para la confección de hábitos de órdenes religiosas, en un tiempo en que escaseaba este tipo de prenda. Toribia, una mujer de sangre negra e indígena que había sido criada en la familia, era su amiga y estrecha colaboradora. Ella se encargaba de la venta de la producción.

El patio de la casa de Sarmiento. En el centro, un retoño de la famosa higuera

Paula tejía 12 varas por semana, algo así como diez metros, y el ruido de la lanzadera del telar ya se escuchaba al alba. Obtenía por semana unos seis pesos que le alcanzaba para pagarle a los albañiles, cosa que hacía los sábados. Así levantó una casa con un salón, un dormitorio para los padres, algunos ambientes pequeños para los hijos y una cocina.

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Su fondo era pequeño, con una parra, tres naranjos, el duraznero con su sombra, el rosal y, convenientemente cercada, una pequeña huerta. En una de las tantas reformas que las hermanas de Sarmiento hicieron a la casa, talaron la higuera, pero volvió a brotar.

Cuando el rancho estuvo listo, el 21 de diciembre de 1802, Paula se casó, en la iglesia de San José, con José Clemente Sarmiento, un joven buen mozo, cuatro años menor, que era arriero, como su suegro. Se habían conocido cuando él trabajaba como peón en las tierras de La Bebida, y siempre vivió con una mano atrás y otra adelante. “Le trajo en dote la cadena de privaciones y miserias en que pasó largos años de su vida”, recordaría Domingo Faustino.

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El telar tipo español que usó Paula Albarracín se conserva en la casa

El matrimonio partió de la nada. Ninguno de los dos tenía un peso y la economía familiar se sostenía con el esfuerzo de la mujer y con lo que, ocasionalmente, aportaba su marido con su oficio de arriero, ya que era un experto conocedor de la precordillera. Su espíritu bohemio lo llevó a idear proyectos que quedaban en eso, y eran prolongadas sus ausencias del hogar.

Luego de la revolución de mayo de 1810, el hombre colaboró con el Ejército del Norte de Manuel Belgrano y organizó una colecta para auxiliarlo; luego, enrolado en el Ejército de los Andes, combatió como capitán en Chacabuco y regresó a San Juan con el parte de batalla y con 300 prisioneros realistas. En la visita que Sarmiento le hizo a San Martín el 24 de mayo de 1846 en Grand Bourg, el Libertador recordaba al capitán Clemente Sarmiento.

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A Clemente le gustaba el trabajo de arriero y a veces hacía algún negocio poco lucrativo. Aún se conserva un rancho de dos ambientes en el departamento Zonda, en tierras de la Estancia Maradona, en el puesto Agua Pinto. Se cree que tiene cerca de 400 años de antigüedad. Ubicado a 2.200 metros en la precordillera, tiene gruesas paredes de piedra de sesenta centímetros de ancho. Por siglos fue un refugio para arrieros, y fue levantado en el punto obligado de paso entre San Juan y Chile, en un camino trazado por los incas para comunicarse con sus dominios.

El sanjuanino Juan José Robles se ocupa de conservarlo “por un mandato familiar”. Está convencido de que José Clemente y su hijo Domingo usaron esta vivienda, ya que asegura que cuando el niño contaba con 11 o 12 años, ya acompañaba al padre.

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Paula con su hija Procesa Sarmiento de Lenoir, en un daguerrotipo tomado alrededor de 1860 (Archivo General de la Nación)

El primer vástago del matrimonio fue una niña, Francisca Paula, nacida en 1803. Apodada en la familia “la santa”, se casó, tuvo cuatro hijos y falleció un par de meses después que su hermano. Al año siguiente llegó Vicenta Bienvenida, docente y artista de tejidos y bordados. Acompañó a su hermano en su exilio en Chile donde trabajó de maestra. Murió a los 96 años. En 1812, nació María del Rosario, la más apegada a la madre. Cuando su hermano fue presidente, vivió con él. En 1818, nació Procesa del Carmen, que se transformaría en una de las primeras pintoras argentinas.

De los varones Manuel y Juan fallecieron al mes; Honorio vivió hasta los 8 años; también estaban Jesús, Antonino, Juan Crisóstomo y Manuel. Las únicas que llegaron a la ancianidad fueron sus hermanas.

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Domingo Valentín fue el quinto, nació el 14 de febrero de 1811. Se lo bautizó Faustino Valentín Quiroga Sarmiento pero, al parecer por la devoción de su madre por Santo Domingo, o porque Domingo era el nombre de un hermano muy querido de Paula, le quedó ese nombre y Valentín quedó relegado.

Su papá y el hermano el cura José Eufrasio Quiroga fueron los que le enseñaron las primeras letras. “Criado en la lucha por la existencia”, escribió en su autobiografía sobre esos primeros años.

Siempre recordaba los cuatro volúmenes de La historia crítica de España que había en la casa y que le obligaron a leer, “y otros librotes abominables que no he vuelto a ver y que me han dejado en el espíritu ideas confusas de historia, alegorías, fábulas, países y nombres propios”.

En su exilio chileno, Domingo fue padre de Ana Faustina, fruto de un romance con María Jesús del Canto, cuya familia no quería saber nada con ese sanjuanino muerto de hambre y menos con una criatura, ésta fue enviada por Domingo a San Juan, donde fue criada por doña Paula y sus hijas. En sus últimos años, Ana Faustina no se separaría de su padre.

A los 76 años, doña Paula se había animado a cruzar la cordillera con el propósito de despedirse de su hijo exiliado, tal cual se describe en “Recuerdos de Provincia”. Ya había compartido otros sinsabores debido a los sobresaltos familiares que provocaba su polémico hijo, un tanto vanidoso y siempre emprendedor, hábil para la pluma y la denuncia.

Doña Paula falleció rodeada de su familia en la casa donde, siendo joven, había levantado con sus propias manos. “Madre, partiste sin poder despedirme”, escribiría su hijo, a quien no vería como presidente, pero que sí sabía que haría cosas importantes.