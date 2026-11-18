El cacique Cipriano Catriel mantuvo relaciones amistosas con el hombre blanco, forjándose de una posición en el interior de la provincia de Buenos Aires

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Cuando a fines de septiembre de 1874 estalló una revolución, liderada por Bartolomé Mitre, quien desconocía por fraudulentas las elecciones en las que había resultado ganador el binomio presidencial Nicolás Avellaneda y Mariano Acosta, el cacique Cipriano Catriel fue seducido por el general Ignacio Rivas, segundo de Mitre, a participar. Conocía bien al líder indígena, ya que habían peleado en el mismo bando en la batalla de San Carlos de Bolívar.

Catriel accedió, pero como Mitre le ordenó que se quedase en sus pagos, la dinámica que tomaron los hechos hizo que el líder indígena no llegase a sumarse a las tropas revolucionarias. En el interín, su propia tribu lo acusó de traidor, especialmente su hermano mayor, Juan José. Y ese sería el fin de una marca registrada que, con astucia, diplomacia y fuerza, gobernaba la pampa y ese extenso territorio desierto.

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Bartolomé Mitre, en el centro de la escena, capitula en Junín, lo que terminó con su revolución

El abuelo de Catriel, el fundador de la dinastía catrielera, había sido Juan Catriel, “el viejo”, que había nacido en Tapalqué por 1775. Este líder un tanto bajo, corpulento y chueco, que vivía a orillas del río Tapalqué, fue el que inauguró décadas de relaciones amistosas con el hombre blanco, entre ellas con Juan Manuel de Rosas, quien tejería alianzas claves con algunas tribus y a otras las combatiría. A su muerte, en 1848, lo sucedió su hijo Juan Catriel, quien continuaría la relación con el poderoso gobernador. Lo había acompañado en la campaña del desierto que se desarrolló entre 1833 y 1834 y, como cacique, peleó a su lado en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852.

Gracias a que su padre lo había enviado en distintas misiones a Buenos Aires y Paraná, afloró otra faceta en el joven Cipriano de hábil negociador y político. Conocido entre los suyos como Mariñancú, tenía dos hermanos mayores: Juan José, nacido en 1830, quien sería el instigador de su muerte y Marcelino, en 1831, partícipe de su ajusticiamiento cuando cayó en desgracia.

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Cuando su padre murió en 1866, fue ungido cacique. En octubre de 1870 firmó una suerte de tratado de paz con el coronel Francisco de Elías, jefe de la Frontera Sur. Por un lado, Catriel quería poner punto final a los malos tratos que recibían los indígenas, y el militar deseaba que el cacique controlase a algunos de sus hombres que se dedicaban al cuatrerismo.

Marcelino y Juan José Catriel, los hermanos del cacique. El primero fue el instigador para lancear al cacique que habia caído en desgracia

Su millar de lanceros fueron importantes en la batalla de San Carlos de Bolívar, el 8 de marzo de 1872, donde las tropas nacionales derrotaron a las del cacique Calfucurá. Este creyó hasta último momento que la gente de Catriel no lucharía en su contra. Y algo de razón tuvo. Al comienzo de la contienda, los indígenas de Catriel no atacaron con demasiado entusiasmo, y el propio cacique hizo acribillar a algunos de los suyos que retrocedían. En el mismo campo de batalla los arengó, diciéndoles que peleaban contra indios chilenos que venían a quitarles lo que les pertenecía. Y entonces las lanzas de Catriel se lucieron cuando con una furiosa carga, junto a la reserva, desarticularon la línea de Calfucurá.

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El Fuerte Azul había sido fundado a fines de 1832 y Catriel vivía en una casa de la calle Colón, casi esquina Corrientes —de la que solo se conserva la fachada— con sus tres esposas: Eufemia, Rafaela y Lorenza. En los alrededores lo hacía parte de su tribu y otra parte estaba afincada en el arroyo Nievas. Eran alrededor de cuatro mil indígenas, y contaba con una fuerza de 1500 lanzas.

Era propietario de tierras, de ganado vacuno y de caballos y solía hacer negocios con el Estado.

En octubre de 1872 el presidente Domingo Faustino Sarmiento le creó un rango a su medida: cacique general, lo que lo habilitaba a lucir el uniforme de general de la Nación. Lucía sable con empuñadura de plata y sus subalternos también vestían uniformes militares, aunque viejos y de distintos colores.

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Placa que se exhibe en el monolito levantado en el lugar donde se desarrolló la batalla de San Carlos, en la que se destacaron Catriel y sus hombres

Lo asistía una suerte de secretario e intérprete, el lenguaraz Santiago Avendaño, un sanjuanino que a los ocho años había sido capturado por un malón ranquel, a los 12 pudo escapar y a los 15 localizó a su familia. Por su conocimiento de los indígenas, fue designado Intérprete de la Provincia de Buenos Aires y en 1871 el presidente Sarmiento lo ungió “Intendente de los indios de Azul”.

El general Hilario Lagos lo persiguió. Envió a Mariano Moreno, un capitanejo que llevó el mensaje de que se rindiese y para notificarlo que se le había despojado de su cargo de “cacique general”. Catriel, fuera de sí, hizo estaquear al parlamentario y luego lo mandó degollar.

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Fue el turno del capitán Pablo Vargas, que al frente de 200 hombres, le ordenó rendición. Como era un oficial al que conocía, accedió y, detenido, fue llevado a Olavarría.

La tribu de Catriel le solicitó al comandante Hilario Lagos que lo liberase, porque lo querían juzgar ellos. Y aunque las opiniones entre los jefes militares estaban divididas, Lagos accedió.

Fotografía publicada por la revista Caras y Caretas. La cruz señala el lugar donde estarían enterrados los restos del cacique

Catriel emanaba una autoridad natural. Alto, obeso, con una gran papada debajo de un rostro lampiño, de actitud arrogante, avanzó solo, revólver en mano, hacia la multitud de indígenas de su tribu. Lo acusaban de traidor. El se reía.

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Lo acompañaba Avendaño. Iba al encuentro de los suyos, hablándoles en su lengua, pero sin dejar de apuntarles. Los indios no se animaban a nada antes que se pronunciase el Consejo Supremo de Capitanejos, enfrascado en plena deliberación. El veredicto fue el esperado: los líderes de la tribu votaron por unanimidad quitarle el cacicazgo. Nombró en su lugar a su hermano Juan José Catriel.

Avendaño, amarrado codo a codo con Catriel, protestó. Repetía que era cristiano y no podía ser juzgado por los indígenas, a lo sumo por un consejo de guerra, porque era militar.

Ese 24 de noviembre, cuando le preguntaron a Catriel por qué había hecho sublevar a su tribu, respondió que porque él era cacique, y tomaba las decisiones.

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Quiso defender a Avendaño. Aseguró que él cumplía sus órdenes. “Ese cristiano, como vos, tiene mujer, hijo, no matar a él. Matame a mí, nomá, yo indio bruto, nada importa a cristiano”, según se referencia en Memorias de Frontera y otros escritos, de Teófilo Gomila.

El cráneo del cacique fue una pieza de museo desde fines del siglo XIX. Finalmente, en 2018 fue restituido a la comunidad a la que Catriel pertenecía

Llegó el momento de pronunciarse por la sentencia. “Lancear” dijo su hermano Marcelino. Y uno a uno fueron repitiendo la misma palabra.

“Lanceando, no más…”, se encogió de hombros Juan José Catriel, flamante cacique.

Unos cincuenta rodearon a los condenados a muerte. Entre ellos estaban sus hermanos. Cipriano los maldijo: “Tu, Juan José y Marcelino, son los causantes de mi muerte. Bueno, mátenme que con mi muerte comienza tu ruina y la de la gran tribu de Catriel padre. Tu eres enemigo del cristiano, tu dominio durará poco, robarás y matarás cristianos, huirás a los montes, pero allí te alcanzará el poder del cristiano y la tribu será exterminada, matame nomás”.

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No se sabe cómo pero Cipriano zafó de sus ligaduras, le quitó una lanza a un indígena, y en ese momento las lanzas se clavaron una y otra vez en su cuerpo, y lo siguieron lanceando aun cuando había quedado muerto en la tierra. Avendaño corrió la misma suerte.

Las ejecuciones motivaron críticas y protestas al Gobierno. Los ejecutados tenían grado militar, y se habían sublevado contra el Gobierno. Tendrían que haber sido juzgados por las leyes de la Nación, y no ser entregados a los indígenas.

El cadáver de Catriel fue degollado y su cuerpo fue tirado a una zanja. Una investigación de la revista Caras y Caretas de marzo de 1909 llegó a señalar el lugar donde estarían enterrados sus restos, en plena calle San Martín, en Olavarría.

Su cráneo llegó a las manos de Francisco Pascasio Moreno, que lo llevó a su museo junto con su poncho. Finalmente, en la noche del 16 de mayo de 2018, sus reliquias llegaron a la ciudad de Azul para ser regresadas a la comunidad Peñi Mapu, y a sus descendientes. El cráneo tiene estampado en negro, en la parte superior, el número 1032. El temible y respetado cacique terminó inventariado como pieza de museo.

Los últimos integrantes de la tribu de Catriel sobrevivían, allá por la década del treinta del siglo pasado, en míseros ranchos en las afueras de Azul. A pesar de los años transcurridos, tenían grabado en sus mentes cómo habían matado a ese cacique que, para ellos, seguía siendo “el general”.