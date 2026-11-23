El ataque armado contra la discoteca Zoho en la zona 9 de Ciudad de Guatemala dejó cuatro personas fallecidas y cinco heridas. (Facebook Zoho)

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Luego del ataque armado contra la discoteca Zoho, ubicada en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, fuentes allegadas a la investigación detallaron a Infobae que la estructura de Los Caradura formaría parte de las diligencias.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el ataque armado, ocurrido cerca de la medianoche del viernes 20 de noviembre, podría tratarse de una disputa territorial entre pandillas. En el lugar murieron cuatro personas y al menos cinco resultaron heridas.

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Según la información proporcionada a Infobae, la discoteca Zoho forma parte de las propiedades que maneja el cartel de Los Caradura, una estructura que durante más de 20 años ha liderado el narcomenudeo en la Ciudad de Guatemala, principalmente en áreas donde se concentran discotecas y centros nocturnos, como las zonas 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 y 14.

Esta estructura, liderada por los hermanos Julio y Francisco Domínguez Higueros, surgió a principios de los años 2000, cuando logró desplazar a Mario García Rodríguez, conocido como “El Marioco”, quien lideraba el narcomenudeo en la capital.

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Con el paso de los años, los hermanos Domínguez Higueros extendieron sus actividades ilícitas a través de una red de empresas comerciales, principalmente dedicadas a la vida nocturna, como discotecas, casas de prostitución y centros de masajes.

Zoho sería una de esas propiedades. La discoteca amplió sus operaciones en 2021, como parte de la expansión de Los Caradura en el negocio de venta de drogas al menudeo. Las fuentes consultadas aclararon que no todos los asistentes al local eran consumidores, aunque el establecimiento habría funcionado como fachada para la venta y distribución de droga.

Elementos de seguridad y patrullas con luces de emergencia permanecen frente a la discoteca Zoho ubicada en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, donde el viernes 10 de noviembre ocurrió una balacera que dejó cinco personas fallecidas. (Video: Soy502)

Una estructura debilitada

Durante más de 20 años, los hermanos Domínguez Higueros han liderado el narcomenudeo en la Ciudad de Guatemala. La situación cambió en 2025 con el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco”. Su muerte provocó que la estructura comenzara a perder fuerza.

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Las fuentes identificaron a “Paco” como presunto propietario de Zoho, aunque habría ocultado su participación mediante el uso de testaferros.

Desde su asesinato, ocurrido en el sótano de un edificio médico en la zona 10, el área donde funciona la discoteca habría quedado en disputa. Por ello, no se descarta que el ataque armado haya formado parte de esta pugna por el control de territorios.

Francisco Domínguez Higueros, alias Paco, líder de Los Caradura, fue asesinado en 2025 en el sótano de un centro médico ubicado en la zona 10. (Archivo / Infobae América)

La presunta participación del Barrio 18 plantea un quiebre de alianzas

Las primeras hipótesis oficiales apuntan a una pugna entre pandillas. Fuentes del Ministerio de Gobernación señalaron que el ataque pudo haber sido ejecutado desde dos vehículos y que la disputa territorial es una de las posibilidades bajo análisis.

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La persecución posterior reforzó esa línea. La Policía Nacional Civil (PNC) interceptó una camioneta con placas ocultas en el bulevar San Rafael, zona 18. Según la institución, sus ocupantes dispararon contra las patrullas, lo que derivó en un intercambio de disparos. La PNC atribuyó la participación a integrantes del Barrio 18.

Los investigadores atribuyeron el ataque al Barrio 18 y plantearon una posible ruptura de alianzas criminales en la capital. (PNC de Guatemala)

Este elemento plantea un dilema para los investigadores, ya que durante años el Barrio 18 habría sido aliado de Los Caradura, mientras que la disputa territorial se libraba contra la Mara Salvatrucha.

Sin embargo, el ataque contra Zoho fue atribuido de forma preliminar al Barrio 18, lo que sugeriría una ruptura de alianzas ante la eventual pérdida de poder de Los Caradura tras la muerte de “Paco”.

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Julio Jaime Domínguez Higueros y su hermano fallecido en un ataque armado Francisco "Paco" Domínguez Higueros, fundaron la estructura de narcomenudeo en la Ciudad de Guatemala denominada "Los Caradura". (Archivo / Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGD) por sus actividades violentas en Centroamérica.

Ministro de Gobernación califica el ataque como una “salvajada”

Por su parte, el jefe del Interior, Marco Antonio Villeda, confirmó que las primeras hipótesis apuntan a que el ataque armado tiene relación con el control de puntos del narcomenudeo.

“Entendemos que esto es producto de la guerra que existe entre grupos que se están disputando territorio por temas de narcomenudeo. Es una guerra que ya viene desde hace muchos días y la estamos combatiendo”, manifestó el funcionario.

Además, el ministro de Gobernación calificó de “salvajada” la forma en que se están disputando los espacios para la venta de estupefacientes en la Ciudad de Guatemala.

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“Es una auténtica salvajada. Se puede notar que no tienen un objetivo preciso. Es llegar y simplemente asesinar a cuanta persona encuentren en ese lugar. Es una forma de difundir miedo. Son actos terroristas en toda regla”, subrayó Villeda.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, confirmó que las hipótesis de investigación respecto al ataque en la discoteca Zoho, corresponden a la guerra por controlar el narcomenudeo en Guatemala y calificó de "salvajada" los ataques armados de las estructuras criminales.

Cuatro víctimas identificadas, empleados con empresas y más de 100 indicios bajo análisis

Luego del ataque, el Ministerio Público recuperó al menos 100 indicios dentro y fuera de la discoteca, entre ellos casquillos, pruebas balísticas y huellas en vehículos estacionados.

Muchos de los indicios balísticos se localizaron fuera de la discoteca, debido a que las víctimas buscaron refugio en las cercanías del local tras el ataque, que habría ocurrido de forma indiscriminada contra los asistentes.

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La discoteca Zoho funcionaba como presunta fachada para la distribución de drogas del cartel de Los Caradura. (Archivo / Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a los fallecidos. Tres de ellos eran empleados del establecimiento.

Entre los identificados se encuentra Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59 años y originario de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, quien trabajaba como parqueador de vehículos. No obstante, en Guatecompras figura como representante legal de dos sociedades anónimas, un mecanismo que, según las fuentes, suele utilizarse para ocultar a los verdaderos dueños de las empresas.

César Alexander Santos González, de 37 años, se desempeñaba como mesero. Wilson Fernando Súñiga Ordóñez, de 31 años, formaba parte del personal de seguridad.

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La cuarta víctima, Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años, habría sido un cliente que ingresaba al local cuando comenzaron los disparos, aunque esta versión permanece bajo investigación.

Un tiroteo registrado la noche del viernes en la zona 9 provocó la muerte de varias personas y dio paso a una cacería que culminó con un sospechoso abatido en otra zona de la capit (Archivo / Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El Inacif confirmó que los cuatro murieron por heridas de arma de fuego y que entregó los cuerpos a sus familiares durante la mañana de este domingo 22 de noviembre.

Un adolescente capturado y un muerto durante la persecución

Hasta el momento, el hecho dejó la captura de un adolescente de 15 años, quien viajaba en uno de los vehículos interceptados en la zona 18 tras una persecución con la PNC.

Durante la persecución murió un hombre de aproximadamente 35 años por el intercambio de disparos, cuando presuntamente trataba de huir. Las autoridades investigan su posible implicación en el crimen.

La detención se produjo luego de una persecución que concluyó en el bulevar San Rafael, zona 18, cuando el vehículo impactó contra un árbol.

La Policía Nacional Civil reportó la captura de un adolescente de 15 años, la muerte de un adulto de 35 años y la incautación de armas de fuego tras una persecución en la zona 18. (PNC de Guatemala)

Según el informe policial, dentro del automotor localizaron un fusil, una pistola ilegal, una granada de fragmentación, dos tolvas y un silenciador para armas de fuego.

Además, las autoridades habrían incautado dos teléfonos celulares y diversas prendas de vestir. Todo el material quedó bajo resguardo para ser sometido a peritajes balísticos y forenses, con el objetivo de determinar si las armas fueron utilizadas durante el ataque armado perpetrado horas antes en la discoteca de la zona 9.