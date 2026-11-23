El ministro Marco Antonio Villeda afirmó que Zacapa e Izabal acumularon casi una semana con cero homicidios antes del último crimen. (Ministerio de Gobernación)

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que el Gobierno podría analizar la ampliación del estado de sitio vigente en Zacapa e Izabal hacia otros departamentos, ante la persistencia de hechos vinculados con estructuras criminales y el narcotráfico.

La eventual extensión de la medida deberá discutirse con el presidente Bernardo Arévalo, en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de Seguridad, según explicó el funcionario. P

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or ahora, el régimen de excepción se mantiene limitado a Zacapa e Izabal, donde entró en vigor el 15 de noviembre por un plazo de 30 días.

El Ejecutivo decretó el estado de sitio mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, tras una serie de ataques armados, amenazas e intimidaciones.

El Congreso de la República ratificó la disposición el 17 de noviembre y también autorizó intervenciones de las fuerzas de seguridad en cárceles del país.

La medida permite reforzar los patrullajes, los puestos de control, los allanamientos y las requisas con participación de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y fiscales del Ministerio Público (MP).

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El Gobierno busca identificar a los responsables de los hechos violentos, desarticular organizaciones delictivas y afectar sus recursos financieros.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, analiza aplazar estado de sitio no sólo en Zacapa e Izabal sino que en otros departamentos. (Video: Ministerio de Gobernación)

Dos hombres murieron en San Jorge y el ministro dijo que investigan el móvil

El estado de sitio no evitó un ataque armado que dejó dos personas fallecidas la noche del sábado 21 de noviembre en el sector Valle Abajo, en el municipio de San Jorge, Zacapa.

Los Bomberos Voluntarios de la 23 Compañía llegaron al lugar tras recibir alertas por disparos. Los socorristas encontraron a dos hombres con múltiples heridas de bala y confirmaron que habían muerto antes de recibir asistencia médica.

Las víctimas fueron identificadas como Alex Chacón y Óscar Lima, residentes del barrio La Ceiba de San Jorge. Personal del Ministerio Público acudió a la escena para recabar indicios y establecer las circunstancias del crimen.

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Consultado por el hecho, Villeda señaló que, hasta las 18 horas del sábado, las autoridades no habían registrado homicidios durante esa semana en Zacapa e Izabal. “Teníamos casi una semana de tener cero homicidios tanto en Izabal como en Zacapa”, afirmó.

El ministro sostuvo que ambos departamentos figuran entre los cuatro con mayor incidencia de violencia homicida en Guatemala durante 2026. “Nosotros la hemos logrado contener”, dijo, aunque reconoció que el ataque en San Jorge obligará a revisar el despliegue de seguridad.

“Estamos investigando cuál es la razón, cuál es la causa y, en todo caso, vamos a orientar la estrategia para evitar que esto siga sucediendo”, agregó Villeda. El funcionario indicó que las instituciones buscarán impedir nuevos hechos de violencia en el departamento.

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, afirmó que se había logrado contener la violencia homicida en Zacapa e Izabal, luego de la declaratoria de estado de sitio. (Video: Ministerio de Gobernación)

Entre los antecedentes que precedieron al estado de sitio figuran el ataque del 27 de septiembre en Huité, Zacapa, que dejó ocho muertos, y la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, donde murieron el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la PNC.

Las fuerzas de seguridad informaron 52 capturas y 48 armas incautadas

Las autoridades informaron este 22 de noviembre que los operativos efectuados entre el 15 y el 21 de noviembre en Zacapa e Izabal dejaron 52 personas detenidas, de las cuales 35 tenían órdenes judiciales pendientes y 17 fueron capturadas en flagrancia.

El Ministerio de Gobernación detalló que las fuerzas de seguridad incautaron 48 armas de fuego, 2.359 municiones, 45 tolvas, 41 teléfonos celulares, 28 radios portátiles y Q178.513 en efectivo. También consignaron 28 motocicletas y 18 vehículos, además de recuperar un automóvil con reporte de robo.

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron 37 armas de fuego y nueve vehículos durante allanamientos en el departamento de Zacapa. (PNCdeGuatemala)

La PNC y el MP realizaron 68 allanamientos en ambos departamentos. En acciones desarrolladas el 21 de noviembre en Huité y Teculután, Zacapa, las autoridades decomisaron 32 armas de fuego y nueve vehículos.

Los puestos fijos y móviles instalados en rutas y puntos estratégicos permitieron identificar a más de seis mil personas, 3.131 vehículos y 1.350 motocicletas. Las autoridades mantienen las diligencias para determinar vínculos entre los objetos incautados y las estructuras investigadas.