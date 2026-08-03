Ataque armado en una cárcel de Guatemala deja dos muertos y un guardia herido

Un ataque armado en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B de Guatemala mató al privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”. (Cortesía)

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Un ataque armado dentro del Centro de Detención Preventiva para Hombres Anexo B en Guatemala dejó como resultado la muerte del privado de libertad Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, un hombre que estuvo vinculado durante muchos años al cartel de menudeo "Los Caradura" y que más tarde se volvió su enemigo.

Además de Ortiz Romero, durante el ataque armado falleció su esposa, quien había llegado a visitarlo durante este domingo 2 de agosto. También resultó gravemente herido un guardia del sistema penitenciario quien reaccionó para repeler el ataque, informó a través de un comunicado la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

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De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió mientras el centro carcelario mantenía las rutinas de custodia habituales.

No obstante, después del ataque activaron los protocolos de emergencia y aislaron a los internos, entre ellos, a los presuntos responsables del hecho, quienes serán puestos a disposición judicial para abrir un nuevo proceso en su contra.

Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, fue asesinado, junto con su esposa quien se encontraba de visita. Mientras que un guardia del Sistema Penitenciario resultó herido. (Cortesía)

¿Quién era “Gorgojo” y cuál fue su papel en la rivalidad criminal?

Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, figuraba como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha en la Ciudad de Guatemala, detalló el Ministerio de Gobernación en 2024, luego de su detención.

Su nombre cobró notoriedad tras una investigación que lo vinculó con el asesinato de cinco jóvenes en enero de 2024, hecho que detonó una ola de enfrentamientos entre pandillas.

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Según las fuentes de investigación, Ortiz Romero habría ordenado la ejecución de los cinco hombres desaparecidos el 5 de enero de 2024 en un club nocturno de la zona 9.

Las víctimas fueron identificadas como José Guillermo Enrique Marroquín Conde, de 29 años; Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, de 39; Brandon Stefan Enríquez Alarcón, de 23; César Alexander Alemán Ramírez, de 26 y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, de 31.

José Guillermo Enrique Marroquín Conde, Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, Brandon Stefan Enríquez Alarcón, César Alexander Alemán Ramírez, y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, fueron desaparecidos y luego asesinados. (Infobae América)

De acuerdo con las investigaciones, los cuerpos fueron posteriormente disueltos en ácido, dentro del barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala, un área que anteriormente estuvo bajo el mando del cartel de narcomenudeo "Los Caradura" y que, posteriormente, fue tomada por la Mara Salvatrucha, quien rompió el pacto con la estructura criminal dirigida por los hermanos Francisco y Julio Dominguez Higueros.

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Como consecuencia de este crimen, Francisco Édgar Domínguez Higueros, en ese entonces, uno de los líderes de “Los Caradura”, expulsó a “Gorgojo” de la banda y lo obligó a dejar el control del sector.

Este hecho marcó el inicio de una disputa territorialentre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha, que ha generado múltiples víctimas en la Ciudad de Guatemala y algunos municipios aledaños.

Capturado

El 6 de febrero de 2024, “El Gorgojo” fue capturado, junto con otro miembros de la Mara Salvatrucha que controlan El Gallito, entre ellos Luis Eduardo Rojas Chivicho “Wuicho”, Andy Rolando Martínez de La Roca “Camello”, Ana Carolina Rodas García “Carol” y Ángel Humberto Alfaro Bran “Angel”.

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“Gorgojo” fue capturado el 6 de febrero de 2024 junto a otros miembros de la Mara Salvatrucha por conspiración para el tráfico de droga, asesinato y asociaciones delictivas. (PNC de Guatemala)

Todos señalados de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.

Según autoridades se trata del seguimiento a una organización dedicada a la venta de droga, asesinatos y varias desapariciones entre hombres, mujeres y menores de edad.

Posteriormente, a los detenidos se les vinculó con la desaparición y muerte de los cinco jóvenes.

Sospechoso del asesinato de uno de los líderes de Los Caradura

La situación no terminó allí. Estando dentro de prisión, las investigaciones del Ministerio Público habrían revelado que tras su expulsión del territorio por parte de “Los Caradura”, Ortíz Romero no se quedó de brazos cruzados y habría ordenado el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco”.

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El cabecilla de "Los Caradura" fue acribillado cuando salía de una cita médica en la zona 10, territorio gobernado por el cartel del narcomenudeo guatemalteco. Según se sabe, sus guardaespaldas lo habrían dejado solo al momento del ataque.

El asesinato de Francisco Domínguez Higueros, alias Paco, líder de Los Caradura, marcó una nueva escalada en la disputa por el control del narcomenudeo en Guatemala.

Este hecho incrementó la violencia en la Ciudad de Guatemala, al activarse una guerra indiscriminada entre los líderes de las organizaciones criminales de la Mara Salvatrucha, contra "Los Caradura" que mantienen una alianza con el Barrio 18.

Guerra de poder

Analistas y expertos de seguridad, coinciden en que esta lucha por territorio entre pandillas surgió justamente en 2014, cuando se rompió la alianza de "Los Caradura" con la Mara Salvatrucha, lo que fortaleció los acuerdos con el Barrio 18.

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“Siendo estructura rivales, por naturaleza, esta situación escaló de un pleito interno a convertirse en una guerra que ha cobrado la vida de decenas de guatemaltecos, la mayoría integrantes de las estructuras criminales, pero también ha habido muertes civiles que se consideran como daños colaterales", manifestó a Infobae el exministro de Gobernación, Julio César Rivera Clavería.

Ahora, este ataque se produce justo el mismo día en que las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) realizaron una incursión en el Barrio El Gallito, como parte del cumplimiento del Plan 03 “Anillo de Contención”.

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El crimen de los cinco jóvenes en El Gallito, lugar que fue allanado este domingo 2 de agosto por la PNC, derivó en la expulsión de “Gorgojo” de Los Caradura y abrió una disputa territorial con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. (PNC de Guatemala)

Por ahora, entre los territorios más importantes en disputa estaría la Bethania, zona 7 de la Ciudad de Guatemala; el Barrio El Gallito, zona 3; y los municipios de Villa Nueva y Mixco.

No obstante, la lucha de poder no se concentra sólo en esos lugares, sino que abarca toda la Ciudad y áreas aledañas a la Metrópoli guatemalteca, así como algunos municipios y departamentos considerados como paso del narcotráfico.