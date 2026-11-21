Xi Jinping durante la Cumbre APEC, el 20 de noviembre de 2026, en Shenzhen, China (Reuters)

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Los beneficios no parecen florecer. Ni a simple vista, ni subterráneamente. Los 19 países que mantenían relaciones con Taiwán y se volcaron por presión del Partido Comunista Chino (PCC) a reconocer a Beijing como único interlocutor ven con preocupación que las promesas no se cumplen. No lo dicen en voz alta por presión de las embajadas locales, pero saben que algunas cuentas no cierran. Por el contrario: desde 2001, cuando se produjo el primer cambio de status diplomático, el único beneficiado fue el régimen comandado por Xi Jinping.

Los países que en los últimos años establecieron relaciones con China son: Macedonia del Norte (2001), Liberia (2003), Dominica (2004), Granada (2005), Senegal (2005), Chad (2006), Costa Rica (2007), Malaui (2008), Gambia (2013) Santo Tomé y Príncipe (2016), Panamá (2017), República Dominicana (2018), Burkina Faso (2018), El Salvador (2018), Islas Salomón (2019), Kiribati (2019), Nicaragua (2021), Honduras (2023) y Nauru (2024), de acuerdo a informes del Congressional Research Service y del think tank Atlantic Council.

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Estos países recibieron apenas el 1,1% de la inversión de China en el exterior y el 2,4% de lo que destina el régimen de Xi a los 64 países que forman parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, proyecto del que cada vez más naciones se alejan.

Quiebres diplomáticos

Una presentación replicada en las últimas semanas en gobiernos asiáticos sobre los países que rompieron relaciones con la isla entre 2000 y 2024 concluyó que la expansión diplomática de China no se tradujo en los beneficios económicos, comerciales y de inversión esperados. El documento abarca a 18 estados -se exceptúa Nauru por la escasez de datos para la muestra- que establecieron vínculos con Beijing después de dejar de reconocer a Taipéi y sostiene que varios de ellos enfrentan dificultades económicas, mayor dependencia importadora y controversias por proyectos financiados con capital chino.

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El número de rupturas aumentó durante el mandato de Xi. Durante las administraciones de Jiang Zemin y Hu Jintao se produjeron ocho quiebres diplomáticos, mientras que desde la llegada de Xi al poder se contabilizaron 10. El documento contrapone esa dinámica con la tregua diplomática que mantuvieron Hu y el entonces presidente taiwanés Ma Ying-jeou. La ruptura de Gambia (que no reconoció inmediatamente a Beijing), en 2013, aparece como el primer caso ocurrido durante ese período de distensión.

Resultados económicos por debajo de las expectativas

El informe sostiene que cerca de cuatro de cada diez antiguos aliados de Taiwán atraviesan dificultades económicas graves. Entre el inicio de las relaciones con China y 2024, el crecimiento anual medio de las 18 economías examinadas osciló entre 0,2% y 5,5%, con un promedio de 3,3%.

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Siete países registraron un crecimiento inferior al promedio mundial de 3,0% calculado para el período 2000-2024. Las tasas más bajas correspondieron a Islas Salomón, Dominica, Granada, Santo Tomé y Príncipe y Liberia, de acuerdo con las cifras incluidas en la presentación.

La inflación también presentó resultados desiguales. El promedio anual fue de 5,2%, mientras que ocho países superaron el promedio mundial de 3,6%. Malaui registró el dato más alto, con una inflación media de 16%, seguido por Liberia y Santo Tomé y Príncipe, ambos con 11%.

En materia financiera, la exposición cambiaria aparece como uno de los principales riesgos. La presentación calcula que, en 2024 y frente al año de reconocimiento al régimen de China, las monedas de 12 de los 18 países se depreciaron frente al dólar estadounidense. La depreciación media fue de 59,3%, aunque los resultados presentan grandes diferencias: Malaui registró una variación de −730% y Liberia, de −222%.

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Cuatro países —Granada, Panamá, El Salvador y Costa Rica— mantuvieron regímenes vinculados al dólar estadounidense o sin cambios relevantes en el indicador presentado. Macedonia del Norte fue el único caso con una apreciación marcada, de 16%.

China no abrió en igual medida su mercado

El comercio de bienes muestra una brecha entre el peso de China como comprador y como proveedor. En 2024, el gigante asiático representó, en promedio, el 5,1% de las exportaciones de los 18 países y el 13,5% de sus importaciones.

La participación china en las importaciones aumentó en 16 naciones desde el establecimiento de relaciones diplomáticas. Chad registró un alza de 18 puntos porcentuales, mientras que Malaui e Islas Salomón sumaron 13 puntos cada uno. Liberia y Gambia fueron las únicas excepciones, con una reducción de la cuota china en sus compras externas.

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El comportamiento de las exportaciones fue más limitado. China elevó su participación como destino de ventas en ocho países, la redujo en cinco y mantuvo un peso prácticamente estable en los otros cinco. Senegal registró un incremento de 10 puntos porcentuales y Chad, de ocho, mientras que Islas Salomón redujo 15 puntos y Costa Rica, siete.

La presentación atribuye parte de ese desequilibrio al ingreso de mercancías chinas que describe como prácticas de dumping, situación que se replica no sólo con los países que revirtieron sus posiciones diplomáticas, sino con el resto de los países con los que Beijing comercializa. También sostiene que varias economías encontraron obstáculos para colocar productos en el mercado chino.

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Costa Rica aparece entre los casos destacados. El documento indica que China compra una gama limitada de exportaciones costarricenses y que la inversión procedente de ese país mantiene un volumen reducido. En República Dominicana, la presentación menciona un refuerzo de la supervisión sobre comercios chinos ante denuncias de competencia desleal. Una historia repetida.

La inversión china se concentró en cuatro países

A fines de 2024, la inversión directa china acumulada en los 18 antiguos aliados alcanzaba USD 2.300 millones, equivalentes al 1,1% de las inversiones destinadas a países vinculados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, según el informe.

Panamá concentraba el mayor monto, con USD 895,5 millones, mayormente para intentar controlar los puertos y el canal, una infraestructura estratégica para el régimen. Le siguió Chad, con USD 485,1 millones; Liberia, con USD 361,6 millones; y Senegal, con USD 261,4 millones. El documento señala saldos negativos en Macedonia del Norte, República Dominicana y El Salvador, lo que interpreta como una retirada completa de inversiones chinas en esos destinos.

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Las obras contratadas por empresas chinas alcanzaron USD 24.500 millones. Chad concentró más de USD 10.100 millones, seguido por Senegal, con USD 6.241 millones, Liberia, con USD 2.554 millones, y Panamá, con USD 1.621 millones.

El informe utiliza el valor de las obras contratadas como un indicador equivalente a la asistencia oficial para el desarrollo. Ocho de los países analizados no registraban proyectos dentro de esa categoría.

Obras, normas ambientales y corrupción

La presentación confidencial a la que accedió Infobae fue difundida semanas atrás a diplomáticos asiáticos preocupados por la injerencia de China en América Latina y en el resto del planeta. Ese informe identifica dificultades en la ejecución de obras, infracciones de normas locales y daños ambientales como los principales focos de controversia en siete países. Los casos de corrupción aparecen en cinco naciones, mientras que también se mencionan protestas sociales, crecimiento de la deuda y medidas de coerción económica.

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Panamá figura como el principal caso de presión comercial. El documento sostiene que China adoptó represalias a partir de una controversia relacionada con la operación del canal, entre ellas retenciones de buques de carga, interrupción de inversiones, inspecciones más estrictas sobre importaciones y mayores exigencias sanitarias.

En Honduras, Malaui, Nicaragua, Costa Rica, Gambia y Santo Tomé y Príncipe, la presentación registra incumplimientos de compromisos de asistencia económica. El material incorpora además casos ocurridos en 2025, pese a que otras secciones establecen 2024 como fecha de corte.

El texto enumera señales de malestar en Costa Rica, Malaui, República Dominicana, El Salvador, Islas Salomón, Honduras, Panamá y Santo Tomé y Príncipe. Los motivos incluyen resultados inferiores a los esperados, deterioro del saldo comercial, compromisos de inversión incumplidos y preocupaciones de seguridad.

Cadena de suministros

La potencialidad conjunta que los países que componen el Indo-Pacífico tienen para hacer frente a la amenaza que representa Beijing es la mejor salida que tienen estos países ante lo débil que resultó el acuerdo con China. La expansión del régimen no sólo comprende una cuestión regional para esas naciones asiáticas, sino que trasciende sus propias aguas continentales. Y el papel de América Latina ingresa en ese escenario.

El PCC avanzó de manera persistente en la región con una estrategia clara de influencia. La presencia china se multiplicó en sectores considerados esenciales y, en algunos casos, llegó a controlar o participar en infraestructuras cuya importancia excede ampliamente el negocio que las originó. Un análisis del CSIS difundido en 2025 identificó participación de compañías chinas en la construcción u operación de decenas de puertos activos de América Latina y el Caribe. Perú y su puerto en Chancay y el conflicto originado en el Canal de Panamá son claros ejemplos.

Los potenciales competidores del régimen chino del Indo-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Australia y Filipinas) todavía no han aprendido a combinar las fortalezas que ya poseen. Tampoco consiguieron establecer los vínculos con los países que padecen el engaño de Beijing. La buena noticia: todos están a tiempo.

X: @TotiPI