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Guerra de pandillas en Guatemala: Capturan a dos reos del Barrio 18 por el asesinato del recluso el “Gorgojo”, líder de la Mara Salvatrucha

Las pesquisas oficiales sitúan el ataque en el marco de una confrontación por territorios y narcomenudeo, mientras se indaga el móvil y se mantiene abierta la posibilidad de nuevas detenciones, según reportes policiales y medios

La pugna territorial entre la Mara Salvatrucha, Los Caradura y el Barrio 18 se extendió a El Gallito, Bethania, Villa Nueva y Mixco.
La Policía Nacional Civil capturó a dos reclusos por el asesinato de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, dentro del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. (PNC de Guatemala)
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó y trasladó a tribunales a dos reclusos señalados por el asesinato de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias “Gorgojo”, ocurrido dentro del Anexo B del Centro Preventivo para Varones de la zona 18, en un caso que las investigaciones oficiales vinculan con la disputa entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el grupo de narcomenudeo Los Caradura.

En el ataque también murió la esposa de Ortiz Romero, identificada como Jennifer Dyana Santizo Umul, quien se encontraba en visita conyugal.

La pugna territorial entre la Mara Salvatrucha, Los Caradura y el Barrio 18 se extendió a El Gallito, Bethania, Villa Nueva y Mixco.
El ataque en la cárcel dejó muerta a la esposa de Ortiz Romero, Jennifer Dyana Santizo Umul, quien acudió al Centro Preventivo para una visita conyugal. (PNC de Guatemala)

Mientras que un guardia del sistema penitenciario resultó gravemente herido, según informó la Dirección General del Sistema Penitenciario. El hecho ocurrió el domingo 2 de agosto, cuando el centro carcelario mantenía sus rutinas habituales de custodia.

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Los detenidos fueron identificados como Kesler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres. Ambos fueron llevados a la Torre de Tribunales, donde se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, donde se les informó el motivo de su nueva detención.

Durante la audiencia, el Juzgado de Turno resolvió declarar en reserva total el caso durante un período de 10 días a solicitud del Ministerio Público (MP), tiempo que será utilizado para la recopilación y análisis de las pruebas.

El perfil de los detenidos

Información de las autoridades de investigación, a la que Infobae tuvo acceso, detalla que Orellana Hernandez, de 31 años, cumple una condena desde 10, dictada por el delito de asesinato.

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La pugna territorial entre la Mara Salvatrucha, Los Caradura y el Barrio 18 se extendió a El Gallito, Bethania, Villa Nueva y Mixco.
Kesler Amílcar Orellana Hernández es uno de los capturados dentro de la prisión, tras el ataque en el Centro Preventivo de la zona 18 de Guatemala, donde falleció un líder de la Mara Salvatrucha y su esposa. (PNC de Guatemala)

Mientras que Centeno Colindres, de 19 años, guarda prisión con una condena de 10 años, también por el delito de asesinato. Ambos fueron condenado en septiembre de 2025, el cual coincide con el tiempo que llevan dentro del Centro Preventivo.

La pugna territorial entre la Mara Salvatrucha, Los Caradura y el Barrio 18 se extendió a El Gallito, Bethania, Villa Nueva y Mixco.
Con 19 años de edad, Jorge Mauricio Centeno Colindres cumple una condena de 10 años de prisión por el delito de asesinato. (PNC de Guatemala)

Según las investigaciones, los dos detenidos son integrantes del Barrio 18, mismo que ha trabajado en alianza con el cartel de narcomenudeo de la Ciudad de Guatemala, conocida como “Los Caradura”.

Ortiz Romero estaba señalado como cabecilla de la Mara Salvatrucha

Ortiz Romero, de 48 años, era identificado por el Ministerio de Gobernación como uno de los cabecillas más violentos de la Mara Salvatrucha en la Ciudad de Guatemala. Su nombre tomó relevancia pública tras una investigación que lo vinculó con la desaparición y asesinato de cinco jóvenes en enero de 2024.

Según las pesquisas oficiales, él habría ordenado la ejecución de esos cinco hombres, desaparecidos el 5 de enero de 2024 en un club nocturno de la zona 9.

Las víctimas fueron José Guillermo Enrique Marroquín Conde, de 29 años; Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, de 39; Brandon Stefan Enríquez Alarcón, de 23; César Alexander Alemán Ramírez, de 26; y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, de 31.

Las investigaciones también señalan a “Gorgojo” como sospechoso de ordenar el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, hecho que agravó la guerra entre Los Caradura, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
José Guillermo Enrique Marroquín Conde, Marlon Vinicio Alarcón Villatoro, Brandon Stefan Enríquez Alarcón, César Alexander Alemán Ramírez, y Jerónimo Alexander Xiloj Xiloj, fueron desaparecidos y luego asesinados. (Infobae América)

La investigación sostuvo que los cuerpos fueron disueltos en ácido en el barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Ese sector había estado bajo control de Los Caradura, en coordinación con el Barrio 18 y luego pasó a manos de la Mara Salvatrucha, después de la ruptura del pacto entre esa pandilla y la estructura dirigida por los hermanos Francisco y Julio Domínguez Higueros.

La ruptura de la alianza con la Mara Salvatrucha y Los Caradura inició como consecuencia del crimen de los cinco jóvenes. Francisco Édgar Domínguez Higueros, conocido como “Paco” y uno de los líderes del grupo de narcomenudeo, expulsó a Ortiz Romero de la banda y lo obligó a dejar el control del área. Ese episodio fue señalado como el inicio de una disputa territorial entre el Barrio 18, Los Caradura y la Mara Salvatrucha.

La captura del “Gorgojo”

El reo fallecido fue capturado el 6 de febrero de 2024, junto con otros miembros de la Mara Salvatrucha que operaban en el barrio El Gallito. Todos fueron señalados por conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para el asesinato y asociaciones delictivas.

Las investigaciones también señalan a “Gorgojo” como sospechoso de ordenar el asesinato de Francisco Édgar Domínguez Higueros, hecho que agravó la guerra entre Los Caradura, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
“Gorgojo” fue capturado el 6 de febrero de 2024 junto a otros miembros de la Mara Salvatrucha por conspiración para el tráfico de droga, asesinato y asociaciones delictivas. (PNC de Guatemala)

La estructura fue vinculada con la venta de droga, asesinatos y desapariciones de hombres, mujeres y menores de edad. Después, a los detenidos también se les vinculó con la desaparición y muerte de los cinco jóvenes.

Ya en prisión, las investigaciones del Ministerio Público habrían establecido que Ortiz Romero ordenó el asesinato de “Paco” Domínguez Higueros, incrementando la riña con Los Caradura y el Barrio 18.

Expertos y autoridades plantean reforzar al Ejército, depurar la PNC y coordinar con el Sistema de Justicia para frenar la violencia de pandillas y narcotráfico en Guatemala.
El asesinato de Francisco Domínguez Higueros, alias Paco, líder de Los Caradura, marcó una nueva escalada en la disputa por el control del narcomenudeo en Guatemala.

El líder del grupo de narcomenudeo fue acribillado cuando salía de una cita médica en la zona 10, donde fue dejado sin personal de seguridad.

La violencia entre pandillas ha provocado una serie de asesinatos, principalmente en la ciudad de Guatemala. Según las autoridades, la mayoría de los cuerpos que se han localizado envueltos en sábanas, nailon o costales, forman parte de la riña entre las pandilla y Los Caradura.

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