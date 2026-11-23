La contracción de la industria camaronera provocó la pérdida acumulada de 14.000 empleos en las zonas productivas. EFE/Archivo

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La actividad camaronera de Honduras atraviesa uno de sus períodos más complicados, con consecuencias que se extienden desde las unidades de producción hasta las familias que dependen de esta industria para obtener sus ingresos.

Wimer Cruz, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Camarón, advirtió que 207 fincas han dejado de operar debido a las dificultades financieras que enfrenta el rubro, una situación que también provocó la paralización de dos empacadoras y varios laboratorios vinculados a la actividad.

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El impacto se concentra principalmente en los departamentos de Choluteca y Valle, donde se desarrolla buena parte de la producción camaronera nacional y donde el cierre de empresas redujo las oportunidades laborales y la actividad económica de numerosas comunidades.

De acuerdo con Cruz, las dificultades comenzaron a profundizarse en 2022, después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán, un acontecimiento que, según el dirigente, tuvo repercusiones en las exportaciones de camarón y en el acceso de los productores hondureños a mercados internacionales.

La pérdida de ese destino comercial debilitó los ingresos de numerosas empresas, que tuvieron dificultades para colocar su producción y cumplir con sus compromisos financieros.

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El representante del sector estima que las pérdidas acumuladas durante los últimos tres años rondan los USD 240 millones, equivalentes a aproximadamente 6.360 millones de lempiras, con un tipo de cambio de referencia de 26,50 lempiras por dólar.

La situación dejó a numerosos pequeños y medianos empresarios sin suficiente capital para retomar sus operaciones. Algunos productores, explicó Cruz, prácticamente agotaron su capacidad financiera y necesitan nuevas condiciones de crédito para volver a producir.

Pérdida de empleos en Choluteca y Valle

El deterioro de la industria también se refleja en el mercado laboral. Según las estimaciones de Cruz, la ruptura comercial con Taiwán provocó inicialmente la pérdida de alrededor de 13.000 empleos en la actividad camaronera.

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Posteriormente, los esfuerzos de recuperación impulsados por productores pequeños, medianos y grandes permitieron rescatar aproximadamente 7.000 puestos de trabajo, lo que representó una recuperación parcial de las oportunidades laborales perdidas.

Sin embargo, el sector volvió a experimentar dificultades durante el verano de 2026, cuando una nueva contracción de la actividad productiva provocó el cierre de más unidades y redujo nuevamente la demanda de trabajadores.

Las deudas pendientes de los pequeños y medianos acuicultores impiden el acceso a nuevos préstamos bancarios.

Cruz estima que la industria acumula actualmente unos 14.000 empleos perdidos, una cifra que refleja el efecto de la paralización de las fincas y de otras instalaciones que participan en la cadena de producción y procesamiento del camarón.

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La reducción de las operaciones no afecta únicamente a quienes trabajan directamente en las piscinas de cultivo. También repercute en actividades relacionadas con el procesamiento, transporte, comercialización y abastecimiento de insumos, que dependen del movimiento de las empresas camaroneras.

Cruz advirtió que la falta de recursos para reactivar las fincas podría prolongar el desempleo y dificultar la recuperación de las comunidades que dependen de esta actividad económica.

Créditos y readecuación de deudas

Ante las dificultades financieras, la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Camarón plantea la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento que permitan a las empresas recuperar sus operaciones.

Productores de camarón de Honduras buscan fortalecer alianzas institucionales y tecnificar el sector para aumentar la competitividad internacional. (Cortesía: Seafood Media)

Cruz señaló que los programas de crédito disponibles, entre ellos los vinculados con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Emprende y Fonder, requieren ajustes para responder a las condiciones actuales de los productores.

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Uno de los principales obstáculos es que varios empresarios mantienen compromisos financieros pendientes, lo que limita sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos. Por esa razón, el sector considera necesario facilitar la readecuación de las deudas, de manera que los productores puedan recuperar su condición de sujetos de crédito y obtener los recursos que necesitan para poner en funcionamiento sus fincas.

La camaronicultura representa una actividad relevante para la economía de la zona sur de Honduras, tanto por su aporte a las exportaciones como por los puestos de trabajo que genera en comunidades donde las alternativas laborales pueden ser limitadas.

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Cruz pidió al Gobierno establecer una respuesta financiera que atienda las necesidades de pequeños y medianos productores y evite que más fincas suspendan sus operaciones.

Sin acceso a nuevos recursos y condiciones que faciliten la recuperación de las empresas, advirtió, la crisis podría extenderse y profundizar sus consecuencias económicas y sociales en Choluteca y Valle.