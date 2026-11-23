Laura Fernández atribuyó la congestión vehicular a decisiones aplazadas durante años por gobiernos anteriores, al deterioro de carreteras, puentes y caminos, y a la falta de avances en el tren metropolitano y otros sistemas de transporte masivo. (Captura de video)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contará en 2027 con 550.000 millones de colones (USD $1.232.970.200,00), el presupuesto más alto de su historia, según una cadena nacional pregrabada de este domingo.

El mensaje puso el foco en la congestión vehicular y en obras de carreteras, pasos a desnivel, aeropuertos, puertos y el futuro ferrocarril metropolitano. Fernández sostuvo que los atrasos en infraestructura derivan de decisiones postergadas por administraciones anteriores y afirmó que su gobierno busca revertir esa situación.

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“¿Verdad que usted está harto de las presas? Yo también”, dijo la mandataria. También señaló que el deterioro de carreteras, puentes y caminos, junto con la falta de avances en transporte masivo, afectó la movilidad, la producción, el empleo y la vida cotidiana de miles de familias.

Obras en San José-San Ramón: inicio previsto para 2027

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, informó que la nueva carretera San José-San Ramón tendrá avances en varios frentes. Según indicó, el tramo central comenzará su fase de obras en 2027.

El ministro Efraím Zeledón dijo que el Ejecutivo difundirá la licitación durante el primer trimestre, sin precisar el modelo de financiamiento, trazado ni los montos de la iniciativa ferroviaria proyectada (Captura de video: cadena nacional)

El funcionario aseguró que el proyecto reducirá en más de 40 minutos los tiempos de traslado para los habitantes de la zona occidental. En la transmisión también se mencionaron tareas de movimiento de tierra, limpieza, sistemas de drenaje, alcantarillas y la construcción de un puente sobre el río Cañuela.

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Zeledón anunció además que el intercambio de Grecia y el de San Ramón están próximos a su entrega. El intercambio de Coyola, en tanto, comenzaría en febrero de 2027.

Barranca-Limonal y diez pasos a desnivel entre Guápiles y Limón

El titular del MOPT afirmó que la ampliación de la carretera entre Barranca y Limonal estaría terminada en 2027. “El avance de Barranca-Limonal es impresionante. Es una obra que va a estar lista el próximo año”, expresó durante la cadena.

El Gobierno también prevé construir diez pasos a desnivel entre Guápiles y Limón para reemplazar rotondas en esa ruta. La transmisión no detalló el presupuesto, la fecha de inicio ni el plazo de finalización de esas intervenciones.

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La cadena nacional pregrabada incluyó anuncios sobre San José-San Ramón, Barranca-Limonal, pasos a desnivel y el cartel del ferrocarril metropolitano (Captura de video: cadena nacional)

En materia ferroviaria, Zeledón anunció que el Ejecutivo publicará durante el primer trimestre de 2027 el cartel para el diseño y la construcción del ferrocarril metropolitano. No precisó el modelo de financiamiento, el trazado ni los montos previstos para esa iniciativa.

Ampliaciones aeroportuarias y más de 40 embarcaderos proyectados

La cadena incluyó anuncios sobre infraestructura aeroportuaria. En el aeropuerto internacional Juan Santamaría, el Gobierno indicó que avanza con la ampliación de una terminal, la construcción de un hotel y una torre de estacionamientos, además de espacios para aumentar la recepción de vuelos.

En Liberia, la administración informó que concluyó la ampliación de la plataforma destinada a vuelos internacionales. También mencionó obras en Quepos, donde comenzó la construcción de una losa de concreto de más de 10.000 metros cuadrados.

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Fernández reafirmó la meta de desarrollar un aeropuerto internacional en Limón. La transmisión no incluyó una fecha de inauguración, fuentes de financiamiento ni detalles técnicos del proyecto.

La presidente Laura Fernández anunció que el MOPT tendrá en 2027 el presupuesto más alto de su historia, aunque la cadena nacional no detalló la distribución, ejecución ni contratación de los fondos (Captura de video: cadena nacional)

En paralelo, el Ejecutivo aseguró que trabaja en embarcaderos en La Pavona, Pavones, Drake, Isla Caballo, Lepanto y Costa de Pájaros. La presidenta afirmó que la administración prevé terminar su mandato con más de 40 embarcaderos en operación.