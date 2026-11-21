El gobierno de Estados Unidos busca preservar la ventaja de sus laboratorios como escudo frente al avance tecnológico de otros países. (REUTERS/Carlos Barria/Pool)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, acordaron que la inteligencia artificial nunca podrá tomar decisiones militares de forma autónoma, según reveló el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una entrevista con la cadena CNBC. El funcionario, que acompañó a Trump en su reciente gira por Asia, detalló los términos de ese pacto y abordó además la política de exportación de chips a China, el affaire que derivó en la salida del jefe de Nvidia y las amenazas de Irán que lo obligaron a instalarse en una base militar.

Bessent es el principal funcionario estadounidense a cargo de mantener el vínculo con China y se había reunido previamente con el viceprimer ministro He Lifeng para establecer un canal de diálogo bilateral sobre inteligencia artificial que permita a ambos países advertirse mutuamente sobre amenazas vinculadas a la tecnología.

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La reunión entre Trump y Xi se realizó esta semana en la ciudad de Shenzhen, en el marco de la gira asiática del mandatario estadounidense, que también incluyó un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según Bessent, ambos líderes coincidieron en que la tecnología no debe operar sin supervisión humana en el ámbito bélico.

“Trump y Xi acordaron que los humanos siempre deben estar involucrados en cualquier decisión militar que tome la IA, y que la IA no debe ser autónoma en operaciones militares de importancia”, afirmó Bessent en la entrevista.

Bessent también se refirió a la estrategia de Washington frente a Beijing en materia tecnológica. “Nuestra mejor protección contra la IA extranjera y los abusos de actores extranjeros es que nuestros laboratorios mantengan su ventaja sustancial, y en efecto, son nuestro escudo contra la IA”, sostuvo, en referencia al término que utiliza la administración Trump para la tecnología.

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Scott Bessent y el viceprimer ministro He Lifeng establecieron un canal de diálogo bilateral sobre riesgos de la inteligencia artificial. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

El funcionario remarcó que la clave está en la innovación continua y el acceso a los mejores procesadores. “No hay vuelta atrás en esto. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestros laboratorios mantengan su liderazgo a través de innovación constante y acceso a los mejores chips”, agregó Bessent, quien también mencionó la ciberseguridad como otro frente donde Estados Unidos apuesta a que sus compañías de IA sigan en la frontera tecnológica para ofrecer la mejor defensa posible.

Restricciones a la exportación de chips hacia China

Bessent aseguró que los chips H200 de Nvidia seguirán siendo los más avanzados que Washington autoriza exportar a China, pese a que la propia compañía informó esta semana que dejó de enviar a ese país procesadores de su familia Hopper, a la que pertenecen los H200.

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Donald Trump y Xi Jinping acordaron en Shenzhen que la inteligencia artificial nunca tomará decisiones militares de forma autónoma. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

“No hay que anticipar ningún cambio en estas políticas”, dijo el secretario del Tesoro, quien enfatizó que esos chips representan “el límite” de lo que Estados Unidos permite vender a los chinos. “Ya hemos acordado que los H200 son el umbral de los chips que pueden venderse a los chinos y eso continúa según lo previsto”, agregó.

La decisión de Nvidia se produce pese a que el Departamento de Comercio había autorizado la exportación de esos procesadores a determinados clientes chinos mediante un sistema de licencias individuales. Bessent explicó que existe una “escasez” de pedidos de chips H200 desde China, debido a los esfuerzos de ese país por desarrollar procesadores propios que compitan con la tecnología estadounidense.

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Esta semana, la administración Trump endureció además el control sobre la exportación de procesadores hacia varios países y restringió a empresas chinas el acceso remoto a chips y servidores de inteligencia artificial. Según Bessent, esa norma interina del Departamento de Comercio fue redactada y dirigida por el propio Departamento del Tesoro junto con el Consejo de Seguridad Nacional. “Creo que vamos a ver que las restricciones adecuadas de chips están en marcha y que el acceso remoto ha sido limitado”, sostuvo el funcionario.

China redujo las compras de chips H200 por el desarrollo de procesadores locales destinados a competir con la tecnología estadounidense. (Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

Consultado sobre si existen diferencias dentro del gabinete de Trump respecto al nivel de dureza que debe aplicarse frente a China, Bessent respondió: “Creo que todos estamos comprometidos a seguir las instrucciones del presidente Trump”. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, viene recibiendo creciente escrutinio por su rol en la contención de exportaciones de chips avanzados de IA hacia China, y también formó parte de la comitiva que viajó junto a Trump a Asia.

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Amenazas de Irán y la vida de Bessent en una base militar

Al margen de la agenda tecnológica, Bessent confirmó que continúa residiendo en una base militar estadounidense tras recibir amenazas no especificadas atribuidas a Irán, pero se comprometió a mantener la presión económica sobre Teherán. “Si los iraníes me persiguen, significa que se están viendo sometidos a presión. Vamos a seguir presionándolos”, afirmó el funcionario en la misma entrevista con CNBC.

El Departamento del Tesoro ha endurecido progresivamente las sanciones contra Irán, en el marco de un conflicto que sigue latente en la región pese a conversaciones intermitentes para alcanzar una solución. Estados Unidos e Israel habían lanzado ataques contra el país persa en febrero.

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