El director de la DEA, Terry Cole, destacó la cooperación internacional con Honduras tras la incautación de cocaína en el Caribe.

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La incautación de 557 kilogramos de cocaína en el Caribe hondureño llamó la atención de las autoridades estadounidenses, luego de que el director de la DEA, Terry Cole, destacara públicamente la operación realizada por las fuerzas de seguridad de Honduras con apoyo de cooperación internacional.

Cole resaltó el decomiso y señaló que el trabajo conjunto entre ambos países resulta fundamental para combatir las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

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“La cooperación internacional es crítica mientras trabajamos juntos para desmantelar redes narcoterroristas, interrumpir el flujo de drogas ilegales y proteger a nuestros ciudadanos y la seguridad nacional”, manifestó en una publicación en redes sociales.

La operación se desarrolló en el departamento de Atlántida, donde equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) localizaron un cargamento escondido en una estructura acondicionada para facilitar su transporte sin ser detectado durante los controles.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el hallazgo se produjo el 20 de noviembre, después de varios días de labores de investigación e inteligencia en una hacienda ubicada en la zona de Hicaque, en Atlántida.

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Los agentes encontraron paquetes rectangulares de presunto clorhidrato de cocaína ocultos en una caleta construida en un vehículo pesado que permanecía dentro de la propiedad. La modalidad de ocultamiento consistía en utilizar espacios acondicionados en la estructura de los vehículos para introducir los paquetes y facilitar su posterior movilización.

La incautación de clorhidrato de cocaína representa una afectación económica superior a los US$5,6 millones para las estructuras criminales. (Foto: Policía Nacional)

Las autoridades hondureñas también informaron el aseguramiento de vehículos y una motocicleta, además del hallazgo de dos armas de fuego tipo fusil durante las diligencias realizadas en la propiedad.

Investigación apunta a una estructura de tráfico internacional

El decomiso forma parte de una investigación que busca identificar a las personas involucradas en el almacenamiento y traslado del cargamento, así como establecer los vínculos de la estructura criminal que operaba en la zona.

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El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, había adelantado que la operación no se limitaba a retirar la droga de circulación, sino que contemplaba continuar con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de la organización.

En una actualización posterior, el Ministerio Público informó que la FESCCO coordinó la incautación de 577 paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína, además de ordenar el decomiso de siete vehículos, una motocicleta y la plataforma donde se encontraba escondido el cargamento.

Los reportes iniciales de la Policía Nacional habían contabilizado 582 paquetes, por lo que existe una diferencia entre las cifras de ambas instituciones.

El Ministerio Público también anunció que ampliará las diligencias investigativas y solicitará peritos especializados en toxicología, marcas y patrones, y balística forense, para fortalecer las pruebas relacionadas con el decomiso.

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El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó el decomiso de media tonelada de cocaína en el departamento de Atlántida. (Foto: Policía Nacional)

Honduras supera las ocho toneladas de droga incautada en 2026

El reconocimiento de Cole se produce en un año en el que las autoridades hondureñas informaron sobre distintos decomisos de cocaína en zonas del Caribe, el norte y el sur del territorio nacional.

Oseguera Mass señaló que, con la operación desarrollada en Atlántida, la Policía Nacional acumulaba más de cuatro toneladas y media de droga decomisada durante 2026. Al sumar los resultados de las distintas instituciones de seguridad del Estado, la cantidad superaba las ocho toneladas de cocaína incautada en el país, un volumen que el funcionario describió como un incremento considerable frente al año anterior.

En su pronunciamiento, Cole también destacó la coordinación con la Secretaría de Guerra de Estados Unidos, el Comando Sur y los grupos de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional, al considerar que estas alianzas amplían la capacidad de respuesta frente a las redes internacionales de narcotráfico.

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El director de la DEA aseguró que la cooperación con la Policía hondureña continuará con el objetivo de interrumpir las operaciones de las organizaciones que utilizan las fronteras para movilizar drogas ilegales. La investigación sobre el cargamento decomisado en Atlántida permanece en manos de las autoridades hondureñas, que buscan establecer quiénes estaban detrás de su almacenamiento y cuál era el alcance de la operación criminal.