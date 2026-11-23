Niños panameños con aspiraciones profesionales y adultos resignados se enfrentan a un puente roto que simboliza la brecha de oportunidades y el futuro incierto de la nación, con la silueta de la ciudad de Panamá al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Panamá, el 35% de los niños, niñas y adolescentes vive en pobreza monetaria y el 16% en pobreza extrema, de acuerdo con el estudio Pobreza Infantil en Panamá, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco Mundial y Unicef.

Las cifras en las comarcas indígenas alcanzan el 83% y el 55%, respectivamente.

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En el país, se indica que cuatro ámbitos inciden en el bienestar y en las oportunidades de desarrollo de la niñez y la adolescencia, siendo ellos la inversión pública, la salud mental, la transición de la escuela al trabajo.

Respecto a la inversión, se señala que a partir de 2027 la inversión en la niñez podría ser visible y medible mediante el etiquetado presupuestal incorporado en la Ley de Presupuesto.

En cuanto a los servicios públicos, 281,927 niños y niñas, un 23%, no tienen acceso a agua en sus hogares, de acuerdo con el Censo de 2023.

Niños indígenas panameños inspirados en la etnia guna, descalzos y con vestimenta colorida, juegan con un balón de fútbol en un descampado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al referirse a la salud mental, siete de cada 10 personas de 15 a 19 años reportaron entre uno y cuatro síntomas de ansiedad, y en la transición de la escuela al trabajo el 26% de las personas de 20 a 22 años no había completado la educación media.

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En el marco del Día Mundial de la Infancia y de los 80 años del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los integrantes del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de este organismo compartieron sus propuestas con distintos sectores de la sociedad panameña.

Durante el encuentro “La niñez en la encrucijada: Elige un mejor futuro para la infancia”, se hizo un llamado a priorizar las inversiones y decisiones que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

La conmemoración puso especial énfasis en su derecho a participar y ser escuchados, pero fundamentalmente a priorizar las inversiones en la infancia.

Olga Isaza, representante de UNICEF en Panamá, destacó los avances alcanzados por el país en las últimas tres décadas en materia de derechos de la infancia, entre ellos la disminución de la mortalidad y la ampliación de la cobertura de la educación primaria.

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Organismo señala que persisten desigualdades que afectan a determinadas regiones y poblaciones del país. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sin embargo, advirtió que persisten desigualdades que afectan a determinadas regiones y poblaciones del país.

“Nuestro llamado es a tomar decisiones firmes para que todos los niños y niñas en Panamá vivan y gocen sus derechos”, señaló Isaza.

La representante de Unicef expresó su preocupación por la pobreza multidimensional, las brechas en el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene, la cobertura de la educación inicial y el acceso a los sistemas de salud y protección.

También alertó sobre la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la explotación de las niñas.

Sobre la participación de la niñez en las decisiones que afectan su vida, Isaza enfatizó que “los niños y las niñas tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en los aspectos que les afectan a ellos y a ellas”.

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Olga Isaza, representante de UNICEF en Panamá, destacó los avances alcanzados por el país en las últimas tres décadas en materia de derechos de la infancia. (Cortesía)

Por su parte, los integrantes del Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes de UNICEF en Panamá compartieron sus experiencias, preocupaciones y propuestas.

Como parte del encuentro, los asistentes escribieron sus compromisos en favor de la niñez y los depositaron en una cápsula del tiempo. La cápsula permanecerá cerrada para ser reabierta el 20 de noviembre de 2046, en el marco del centenario de Unicef.

El Día Mundial de la Infancia recuerda la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, ratificada por Panamá en 1990. A 37 años de su aprobación, Unicef invitó a todos los sectores a renovar sus compromisos con el bienestar, la protección y el desarrollo de cada niño, niña y adolescente, y a traducirlos en decisiones e inversiones que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.

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