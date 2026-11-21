La posición de las manos y la postura corporal modifican de forma directa el tono y la melodía de la voz (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vin Giang, considerado el comunicador número uno del mundo, compartió una serie de técnicas concretas para eliminar palabras de relleno, estructurar ideas y proyectar confianza durante su participación en The Mel Robbins Podcast. El especialista presentó un método práctico basado en la conciencia, la pausa y el movimiento corporal como herramientas centrales del cambio.

Giang llegó desde Australia acompañado por cinco integrantes de su equipo para enseñar, en un formato de charla y demostración en vivo, cómo cualquier persona puede transformar su manera de comunicarse. La conversación, que incluyó ejercicios en tiempo real con la conductora Mel Robbins, se articuló alrededor de los errores más frecuentes que llevan a sonar inseguro y de las estrategias para corregirlos.

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Hablar sin parar y subir la entonación al final de las frases son las señales más comunes de inseguridad

El especialista recomendó transcribir cinco minutos de grabación con inteligencia artificial para detectar muletillas (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Según Giang, los hábitos que más daño hacen a la imagen de una persona son los que pasan desapercibidos: Dar vueltas al hablar, usar un tono interrogativo al terminar afirmaciones, recurrir a muletillas y moverse sin propósito al pararse frente a otros. “Todo eso junto hace que parezcas inseguro”, señaló el experto.

El primer paso para corregir cualquiera de esos hábitos es, en su visión, la conciencia. Para detectar las propias muletillas, recomendó grabarse hablando durante al menos cinco minutos, obtener la transcripción y pasarla por una herramienta de inteligencia artificial con la instrucción de identificar palabras repetidas que no aporten valor. “No podes corregir lo que no sabes que haces”, afirmó.

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Una vez que se identifica la muletilla, la técnica es simple: reemplazarla por una pausa. “Al principio se siente incómodo y la pausa parece torpe, pero ese es el precio que hay que pagar”, explicó. También sugirió pedir a alguien de confianza que aplauda cada vez que uno diga la palabra que quiere eliminar, para volverla visible en el momento exacto en que aparece.

El marco “3, 2, 1” ayuda a estructurar respuestas cuando la mente se queda en blanco o se dispersa

Giang aconsejó pedir precisiones ante una consulta difícil para comprender el planteo y responder a menor ritmo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienden a irse por las ramas o a bloquearse ante una pregunta inesperada, Giang propuso un marco numérico que funciona como contenedor del pensamiento: tres pasos, dos tipos o una sola idea. Elegir una de esas formas antes de responder obliga a priorizar y a presentar la información de manera clara y ordenada.

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El propio experto explicó que “cuando no hay un marco, la mente tiene demasiada libertad y aparece el análisis paralítico: tantas cosas para decir que no sabés por dónde empezar”. Este marco actúa como una restricción deliberada que convierte el caos mental en una respuesta coherente.

Ante una pregunta difícil, agregó, la secuencia debe ser: pausa para procesar, pedido de precisión si la pregunta no es clara, y respuesta en un ritmo de habla más lento. Pedir más detalles no muestra ignorancia, sino que permite responder exactamente lo que se preguntó: “Compras tiempo, pero sobre todo te das cuenta de qué es lo que realmente te están preguntando”.

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El cuerpo habla antes que las palabras y determina cómo suena la voz

La actividad física previa al discurso ayuda a quemar la adrenalina que genera temblores vocales (Captura de video de The Mel Robbins Podcast)

Giang explicó la conexión entre postura, gestos y voz a través de una demostración concreta: le pidió a Robbins que repitiera la misma frase primero con las palmas hacia arriba y luego con las palmas hacia abajo. El tono de voz cambió sin que nadie se lo indicara. “Tu cuerpo le comunica algo a tu voz. Una voz monótona viene de un cuerpo monótono”, sintetizó.

Entre los gestos que restan credibilidad mencionó: manos en los bolsillos, manos en las caderas con movimiento de cadera, manos entrelazadas frotándose, pies cruzados y el clásico vaivén de lado a lado al pararse frente a otros. Como alternativa, propuso tres ejes: postura con los pies al ancho de los hombros y la cabeza en alto; gestos amplios con codos separados del cuerpo para ganar presencia visual; y sonrisa consciente, dado que muchas personas tienen una expresión neutral que los demás leen como enojo o distancia.

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En cuanto a la voz, señaló que el volumen más alto debe ir acompañado de melodía para no sonar agresivo. Las pausas, dijo, son la herramienta más subestimada de quienes quieren proyectar autoridad. Y si la voz tiembla, la causa no es emocional, sino física, producto de un exceso de adrenalina. La solución es moverse antes de hablar: “Hace 20 saltos de tijera, unas flexiones o camina rápido. Así quemas la adrenalina y el cuerpo deja de temblar”.

La comunicación salvó a su familia en el mar sin que mediara ningún idioma en común

Vin Giang presentó en el podcast de Mel Robbins un método para estructurar ideas y eliminar palabras de relleno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giang vinculó su pasión por la comunicación a la historia de su familia, refugiada de Vietnam. Su padre organizó la huida en la noche más tormentosa del año, cuando los patrullajes eran menores. La familia cruzó a nado hasta un bote construido por ellos mismos, esquivó piratas gracias a cabezas rapadas y armas de madera talladas para simular que eran hombres armados, y terminó derivando hasta una plataforma petrolera cuyos tripulantes no compartían ningún idioma con ellos.

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El capitán de esa plataforma les dibujó corazones, una paloma y el símbolo de la paz para transmitir que quería ayudarlos: “Lo que nos salvó fue el sonido de su voz, la apertura de sus gestos y la amabilidad en sus ojos”, recordó. La familia permaneció dos años en la isla refugiada de Pulau Bidong, en Malasia, antes de ser trasladada a Australia.

Ese episodio, según el experto, es el origen de su convicción sobre por qué la comunicación importa. “La comunicación nos salvó y no teníamos ningún idioma en común”, dijo. Y con esa misma convicción cerró su mensaje para quienes buscan mejorar su manera de expresarse: “Usa todo esto para esparcir más amor, amabilidad y compasión. Lo necesitamos más que nunca”.

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