Un automóvil volcó en el Anillo Periférico y 13.ª calle de la zona 11 capitalina. (Bomberos Municipales)

Guardar

Un automóvil volcó durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre en el Anillo Periférico y 13.ª calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, donde cuatro ocupantes quedaron atrapados.

El reporte inicial del Cuerpo de Bomberos Municipales confirmó una persona fallecida y un hombre trasladado al Hospital Roosevelt. Sin embargo, Bomberos Voluntarios informaron sobre dos personas fallecidas y un herido trasladado hacia la emergencia.

PUBLICIDAD

Las llamadas de emergencia ingresaron a la línea 123, por lo que rescatistas y Técnicos en Urgencias Médicas acudieron al sector, cercano al puente Cejusa. Al llegar, encontraron a los ocupantes atrapados entre las estructuras dañadas del vehículo.

Dos de ellos ya no presentaban signos vitales. Los socorristas utilizaron equipo hidráulico especializado para recuperar el cuerpo, que había quedado prensado dentro del automóvil tras la volcadura.

El otro paciente recibió atención prehospitalaria en el lugar y fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los Bomberos Municipales no precisaron la condición de los otros dos ocupantes que estaban dentro del vehículo.

PUBLICIDAD

Personal de bomberos realiza maniobras de extricación vehicular tras un accidente vial durante la noche. El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre. (Video: Bomberos Municipales de Guatemala)

Bomberos Voluntarios informaron de dos fallecidos en el lugar

De acuerdo con esos informes, el vehículo, descrito como un sedán rojo, terminó sobre el arriate central del Anillo Periférico luego del impacto. Los equipos de rescate trabajaron durante varios minutos para extraer a los afectados.

La Policía Municipal de Tránsito de la capital indicó que el hecho ocurrió en el sentido sur, en el área del puente Cejusa. Los agentes efectuaron cierres y coordinaron la circulación mientras se desarrollaban las diligencias de las autoridades.

La vía quedó habilitada después de que una grúa retiró el automóvil. Las causas de la volcadura aún no han sido establecidas y corresponderá a las autoridades determinar la dinámica del accidente.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de socorro reportaron víctimas mortales y el traslado de un herido tras el percance en la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala pidieron a los automovilistas tener precauciones al conducir e insistieron en evitar la conducción de un vehículo a excesiva velocidad y cuando se consumen bebidas alcohólicas o estupefacientes.

La zona 11 figura entre los sectores con más colisiones en la capital

Los accidentes de tránsito mantienen una alta incidencia en Ciudad de Guatemala. Datos divulgados por la Policía Municipal de Tránsito durante 2025 situaron a las zonas 12, 11, 10, 1, 9 y 18 entre las áreas con mayor cantidad de colisiones.

En los primeros meses de 2025, la PMT registró 4.169 personas involucradas en colisiones en la capital, entre conductores y pasajeros. El vocero municipal Amílcar Montejo también informó que en la ciudad ocurrían, en promedio, 18 percances diarios con vehículos particulares y 10 con participación de motocicletas.

PUBLICIDAD

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala realizan labores de extracción vehicular tras un incidente vial nocturno. Los socorristas utilizan equipo hidráulico en la carrocería deformada de un automóvil rojo, ante la presencia de transeúntes y vehículos de emergencia en la zona. (Video: Bomberos Municipales)

A escala nacional, el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, adscrito al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, contabilizó 8.864 hechos de tránsito en 2025. Estos casos dejaron 2.428 personas fallecidas y 9.602 lesionadas, según cifras divulgadas por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Las colisiones entre vehículos concentraron el 54% de los incidentes registrados ese año. Los atropellos representaron el 23%, mientras que los vuelcos sumaron 151 casos, equivalentes al 2% del total nacional.