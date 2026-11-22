Un ponente expone con un micrófono ante una pantalla informativa sobre la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad y un cartel de Bosques de Mesoamérica. (Conap Guatemala)

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El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala encabezó el lanzamiento de un proyecto para conservar bosques y restaurar ecosistemas en la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, compartida con El Salvador y Honduras, durante los próximos cinco años. La iniciativa busca vincular la protección ambiental con el bienestar de las comunidades locales e indígenas que dependen de los recursos del territorio.

El programa regional prevé mejorar la gestión de más de 5 millones de hectáreas de áreas protegidas, restaurar 61 mil hectáreas prioritarias para conectar bosques primarios y beneficiar de forma directa a 176.500 personas. De ese total, 79.500 son mujeres.

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La propuesta se denomina “Biomas forestales críticos de Guatemala: Garantizar beneficios para el bienestar de las comunidades locales y los ecosistemas de la Selva Maya y el Trifinio”. Integra el Programa de Biomas Forestales Críticos de Mesoamérica, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido como GEF, e implementado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Un ponente expone con un micrófono ante una pantalla informativa sobre la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad y un cartel de Bosques de Mesoamérica. (Conap Guatemala)

Dos territorios guatemaltecos dentro de una estrategia regional

Guatemala desarrollará el programa en la Selva Maya, ubicada en Petén, y en el territorio de Trifinio Guatemala. The Nature Conservancy estará a cargo de la ejecución en la Selva Maya, mientras que Wildlife Conservation Society asumirá el componente en Trifinio.

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El área de intervención en Trifinio incluye el Parque Nacional Montecristo y zonas de influencia de los municipios de Esquipulas y Concepción Las Minas. Ambos se encuentran dentro de la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, la primera reserva transfronteriza de Centroamérica.

El taller de arranque reunió a representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Municipalidad de Esquipulas, organizaciones locales y delegados del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que funciona como punto focal nacional. Un Comité Directivo presidido por esa cartera coordinará la ejecución en el país.

La reserva concentra fuentes hídricas, bosques nublados y hábitats de especies como el quetzal y la guacamaya. El proyecto contempla la protección y restauración de esos ecosistemas, además del fortalecimiento de la gobernanza local y de la gestión de áreas protegidas.

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas recibirá capacitaciones técnicas para su personal y sus guardarrecursos. La formación integra las medidas previstas para elevar la efectividad de manejo y ampliar las capacidades institucionales en el territorio.

Un ponente expone con un micrófono ante una pantalla informativa sobre la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad y un cartel de Bosques de Mesoamérica. (Conap Guatemala)

USD 65 millones para la conservación mesoamericana

El programa regional cuenta con una donación de más de USD 65 millones del GEF y con USD 270 millones de cofinanciamiento. Participan los ministerios de Ambiente de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, junto con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Consejo Agropecuario Centroamericano y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.

La estrategia está compuesta por seis proyectos nacionales y una iniciativa regional de gestión de conocimiento. También apunta a mejorar el manejo paisajístico de 1,3 millones de hectáreas y a movilizar instrumentos financieros para actividades compatibles con la conservación forestal.

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Las comunidades y los pueblos indígenas tendrán participación en la implementación, incluido el pueblo Chortí. El plan prevé consolidar mecanismos locales de conservación y la posible expansión de corredores bioculturales hacia otros municipios de la región.

La conservación de los bosques estará acompañada por acciones destinadas a promover inversiones y medios de vida vinculados con el uso sostenible de los recursos. Los delegados del Plan Trifinio plantearon la necesidad de que la protección de los ecosistemas se articule con el desarrollo social y económico de las poblaciones locales.

El lanzamiento sucede después de un proyecto de conectividad ecológica impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura entre 2025 y 2026 en la misma reserva. Esa iniciativa contó con financiamiento del Fondo de Biodiversidad de Kunming y de la Agencia Española de Parques Nacionales.

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Los talleres realizados en Esquipulas, Ocotepeque y Metapán incluyeron la participación del pueblo Chortí. El trabajo permitió elaborar un mapa de uso del suelo de alta resolución y modelos de conectividad que identificaron corredores prioritarios en una reserva integrada por 32 municipios de los tres países y habitada por más de 500 mil personas.