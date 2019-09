—Es un límite que no veo. Para mí las tetas pueden estar en todas partes y ser felices; manejarse como mejor les venga en ganas. La relación de las mujeres con nuestro cuerpo es muy opresiva. Y no la hicieron solo los tipos con su mirada sobre nosotros, también hay una mirada de nosotras mismas. Lo digo desde el lugar de haber sido editora de revistas de actualidad: en general, el pozo en el culo ajeno lo estamos buscando las mujeres. De cualquier manera, nos pone en un lugar muy opresivo. Y si nos vamos a liberar de eso, ¿por qué tiene que haber una manera correcta de ser feminista respecto del cuerpo? "Ese culo no es sororo, es heteropatriarcal". Bueno, si quiero hacer 200 horas de spinning, ¿por qué no?