En estos años el feminismo sacó muchas otras conversaciones del clóset: la realidad de miles de mujeres muertas y golpeadas, las que abortan en silencio o mueren en el intento, las que fueron sometidas a abusos por el solo hecho de ser mujeres. Uno de los slogans más poderosos que repetimos las feministas es, justamente, que no nos callamos más. ¿Por qué, entonces, ahora hay cosas que no podemos decir dentro del feminismo? Quizá porque esos debates eran tan urgentes que preferimos guardarnos las críticas para no debilitar nuestras luchas.