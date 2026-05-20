Colombia

Olmedo López pidió que se acepte el preacuerdo con la Fiscalía: aseguró que continuará exponiendo el entramado de corrupción de la Ungrd

El exdirector de la entidad recalcó que acepta todos los cargos endilgados por el ente acusador

Guardar
Google icon
Durante la audiencia celebrada el martes 18 de marzo, el exfuncionario se pronunció tras ser imputado con nuevos cargos de corrupción al interior de la Ungrd - crédito Colprensa
Olmedo López aseguró que tiene claro el impacto de loshechos de corrupción en los que participó - crédito Colprensa

Durante la audiencia de verificación de preacuerdo llevada a cabo el 20 de mayo de 2026, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez se pronunció, indicando que, desde que estalló el escándalo de corrupción de la entidad, en el cual jugó un papel clave, no ha dudado en colaborar con la justicia, en aportar material probatorio y en reconocer su culpabilidad.

Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país. Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio ni de una estrategia de confrontación total con las autoridades judiciales”, explicó.

PUBLICIDAD

En ese sentido, informó que acepta los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y reconoció que esa decisión tiene implicaciones a nivel jurídico y personal. Asimismo, indicó que, aunque en un inicio fue rechazado el preacuerdo al que llegó con el ente acusador, decidió mantenerse en la determinación de colaborar con las autoridades para exponer a los demás implicados en el entramado.

En ese sentido, solicitó que se “formalice judicialmente una aceptación” del preacuerdo y aclaró que está dispuesto a continuar revelando la verdad sobre el caso de corrupción, que involucró a altos funcionarios del Gobierno, congresistas, contratistas y exfuncionarios de la Ungrd.

PUBLICIDAD

“Reitero nuevamente, de manera libre, voluntaria, consciente y asesorado por mi defensa técnica, mi decisión inequívoca de aceptar responsabilidad dentro de este proceso penal y mi voluntad de continuar colaborando plenamente con la administración de justicia colombiana”, dijo.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Olmedo LópezFiscalía General de la NaciónPreacuerdoCorrupción UngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congreso activó la carrera para elegir al nuevo contralor, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez: estos son los 10 aspirantes

La elección por parte de los legisladores definirá quién dirigirá durante cuatro años la entidad encargada de vigilar los recursos públicos del país

Congreso activó la carrera para elegir al nuevo contralor, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez: estos son los 10 aspirantes

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

El cuadro barranquillero es último en su grupo y está obligado a ganar los dos partidos que le restan para tener chances de seguir con vida en torneos internacionales

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

‘Influencer’ en Bogotá entrevistó a un ladrón de celulares en TransMilenio y este le contó cómo opera: “Aquí estamos, gracias a Dios”

El creador de contenido José Ramírez habló con un delincuente que contó cuánto dinero puede obtener, según el tipo de celular, su estado e incluso la franja horaria en la que ocurre el hurto

‘Influencer’ en Bogotá entrevistó a un ladrón de celulares en TransMilenio y este le contó cómo opera: “Aquí estamos, gracias a Dios”

Comisionado de Paz se refirió a la posibilidad de un canje entre guerrilleros del ELN y agentes secuestrados: “Ninguna acción que coloque al Estado en una situación de simetría”

La negativa de Otty Patiño a un intercambio entre secuestrados y presos del ELN se produjo después de que el jefe de Estado mencionara la posibilidad en una entrevista

Comisionado de Paz se refirió a la posibilidad de un canje entre guerrilleros del ELN y agentes secuestrados: “Ninguna acción que coloque al Estado en una situación de simetría”

Aida Quilcué cuestionó a Uribe tras polémica por mural de falsos positivos cerca a la casa del expresidente: “La memoria no se borra con un rodillo”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda expresó en redes sociales su posición tras el incidente en Llanogrande, centrando su mensaje en la importancia de la memoria colectiva

Aida Quilcué cuestionó a Uribe tras polémica por mural de falsos positivos cerca a la casa del expresidente: “La memoria no se borra con un rodillo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Tres muertos dejó atentado en Santander de Quilichao, Cauca: Es la masacre número 55 del 2026

ELN amenazó a mineros en el Bajo Cauca antioqueño por supuestos nexos con el Clan del Golfo: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Desde Hip Hop hasta electrónica: las canciones de Totó la Momposina que fueron sampleadas y se ‘pegaron’ por el mundo

Esperanza Gómez habló de su romance con el cantante Jean Carlos Centeno: “Le estaba poniendo los cachos a mi novio”

Sheila Gándara publicó el resultado de la intervención estética a la que se sometió tras polémica con Juanda Caribe y Mariana Zapata: así quedó

Así reaccionaron los niños de fundación en Uganda al saber que estarán con Shakira en la final del Mundial 2026: “Vengan a bailar conmigo”

Mariana Zapata habló sobre la relación de Juanda Caribe y Sheila tras salir de ‘La casa de los famosos’: “Me cuentan que dañé un hogar”

Deportes

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Cusco FC vs. Independiente Medellín EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online del partido

Junior FC vs. Sporting Cristal - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 5 de la Copa Libertadores donde al Tiburón solo le sirve ganar

Franco Armani podría llegar a Millonarios tras su paso por el fútbol argentino: “Dispuestos a escuchar”

Qué pasará con figuras de jugadores como Neymar, que fueron convocados a última hora para el Mundial: gerente de Panini en Colombia explicó cómo agregarlas al álbum

Jefferson Lerma en el radar del fútbol español: estos son los equipos que buscan al volante de la selección Colombia