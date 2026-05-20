Olmedo López pidió que se acepte el preacuerdo con la Fiscalía: aseguró que continuará exponiendo el entramado de corrupción de la Ungrd

Olmedo López aseguró que tiene claro el impacto de loshechos de corrupción en los que participó - crédito Colprensa

Durante la audiencia de verificación de preacuerdo llevada a cabo el 20 de mayo de 2026, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez se pronunció, indicando que, desde que estalló el escándalo de corrupción de la entidad, en el cual jugó un papel clave, no ha dudado en colaborar con la justicia, en aportar material probatorio y en reconocer su culpabilidad.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país. Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio ni de una estrategia de confrontación total con las autoridades judiciales”, explicó.

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En ese sentido, informó que acepta los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y reconoció que esa decisión tiene implicaciones a nivel jurídico y personal. Asimismo, indicó que, aunque en un inicio fue rechazado el preacuerdo al que llegó con el ente acusador, decidió mantenerse en la determinación de colaborar con las autoridades para exponer a los demás implicados en el entramado.

En ese sentido, solicitó que se “formalice judicialmente una aceptación” del preacuerdo y aclaró que está dispuesto a continuar revelando la verdad sobre el caso de corrupción, que involucró a altos funcionarios del Gobierno, congresistas, contratistas y exfuncionarios de la Ungrd.

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“Reitero nuevamente, de manera libre, voluntaria, consciente y asesorado por mi defensa técnica, mi decisión inequívoca de aceptar responsabilidad dentro de este proceso penal y mi voluntad de continuar colaborando plenamente con la administración de justicia colombiana”, dijo.

En desarrollo...

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