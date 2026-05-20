Jengibre para bajar de peso: tres beneficios que ayudan a cuidar el cuerpo y mejorar la salud

El jengibre es un ingrediente clave en la alimentación saludable por sus propiedades nutricionales y beneficios para el organismo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre se ha convertido en uno de los ingredientes más utilizados dentro de la alimentación saludable gracias a sus propiedades nutricionales y a los beneficios que puede aportar al organismo. Además de utilizarse en bebidas y comidas, también es reconocido por su efecto digestivo y antioxidante.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, esta raíz contiene minerales como manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y calcio. También aporta vitaminas C, E y del complejo B, elementos importantes para distintas funciones del cuerpo.

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Otro de los aspectos que ha impulsado su popularidad es su relación con el control de peso. Gracias a sus compuestos naturales y a su capacidad para favorecer la digestión, el jengibre suele incorporarse en planes alimenticios enfocados en bienestar y equilibrio físico.

El jengibre ayuda a mejorar la digestión y reducir molestias estomacales

Esta raíz aporta minerales como manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo y calcio, además de vitaminas C, E y del complejo B. - (Freepik)

Uno de los beneficios más conocidos del jengibre es su efecto positivo sobre el sistema digestivo. Tradicionalmente se utiliza para aliviar náuseas, favorecer la digestión y estimular la producción de saliva, lo que facilita la deglución.

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Además, puede ayudar a combatir la falta de apetito y reducir algunas molestias gastrointestinales. Por ello, muchas personas lo integran en infusiones o preparaciones ligeras para complementar su alimentación diaria.

Su efecto digestivo también puede ser útil dentro de hábitos relacionados con el control de peso, ya que contribuye a mejorar el funcionamiento del organismo y facilita procesos asociados con la alimentación.

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Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias benefician al organismo

El jengibre se asocia con el control de peso gracias a su efecto digestivo y capacidad para favorecer una buena digestión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre contiene compuestos como gingerol, shogaol y flavonoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes. Estos elementos ayudan a combatir radicales libres y pueden contribuir a retrasar el envejecimiento celular.

También posee efectos antibacterianos y antiinflamatorios. Según la información difundida por El Poder del Consumidor, puede ayudar a disminuir la inflamación de garganta y servir como auxiliar durante resfriados o gripe.

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Otro punto destacado es que algunos estudios relacionan el consumo de jengibre con la prevención de enfermedades neurodegenerativas y ciertos tipos de cáncer, aunque estas investigaciones continúan en desarrollo.

El consumo de jengibre requiere precauciones en algunos casos

Especialistas advierten que el jengibre no es recomendable para personas con tratamientos anticoagulantes, hipertensión o mujeres embarazadas sin consulta previa al médico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a sus beneficios, el consumo frecuente de jengibre no es recomendable para todas las personas. Puede potenciar el efecto de medicamentos anticoagulantes o tratamientos para reducir la presión arterial.

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Tampoco se aconseja abusar de este ingrediente en ambientes de calor extremo, ya que sus efectos vasodilatadores podrían generar molestias en algunas personas sensibles.

En el caso del embarazo, su consumo sigue siendo tema de debate debido a posibles riesgos relacionados con hemorragias o aborto. Por ello, especialistas recomiendan consultar con un médico antes de incorporarlo de forma habitual en la dieta.

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