Viajes en oferta: las señales de alerta que podrían revelar una estafa turística en internet

Grupo de amigos residentes en Bogotá se encuentra en medio de un proceso de denuncia tras haber sido víctimas de una estafa relacionada con un supuesto viaje a Punta Cana (República Dominicana) - crédito Jesús Aviles/Infobae

El incremento de promociones de viajes en internet y redes sociales ha traído consigo nuevas oportunidades para los consumidores, pero también un aumento en los casos de estafas vinculadas a paquetes turísticos falsos, agencias inexistentes y depósitos sin respaldo.

En ese contexto, el especialista en turismo interno y externo del Travel Outlet, José Ignacio Ais Rossenouff, advirtió que es fundamental identificar ciertas señales de alerta antes de realizar una compra de viajes en línea, a fin de evitar fraudes y pérdidas económicas.

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Señales de que es estafa

Uno de los principales riesgos, explicó, son las ofertas con precios excesivamente bajos en comparación con el mercado. Este tipo de promociones pueden ser engañosas y no siempre cuentan con respaldo formal o condiciones claras del servicio.

Ais Rossenouff recomendó verificar siempre la formalidad de la agencia de viajes, asegurándose de que cuente con canales oficiales de atención, presencia verificable y condiciones transparentes de venta.

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Otro punto clave es evitar realizar pagos a cuentas personales o enlaces no verificados, una práctica frecuente en estafas digitales. Sugirió utilizar plataformas seguras y exigir comprobantes de pago que respalden cada transacción.

También señaló la importancia de revisar detalladamente qué incluye cada paquete turístico, ya que algunos anuncios pueden omitir servicios esenciales como equipaje, traslados, impuestos o condiciones del hospedaje.

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Comparar diferentes ofertas permite a los usuarios identificar opciones reales y tomar decisiones informadas, especialmente en temporadas de alta demanda o campañas promocionales del sector turismo.

Las modalidades de estafa frecuentes

Agencias de viaje fantasmas: Empresas con redes sociales activas que ofrecen paquetes a precios “demasiado bajos”. Suelen solicitar transferencias bancarias (Yape, Plin o depósitos) y luego bloquean al cliente y desaparecen con el dinero.

El “Raspa y Gana” / Premios falsos: Personas en la calle entregan cupones donde supuestamente ganas un viaje a Cancún, Cusco o Tarapoto. Para reclamarlo te citan en una oficina, donde aplican técnicas de venta muy agresivas para cobrarte membresías o comisiones ilegales.

Boletos aéreos falsificados: Estafadores difunden promociones y envían boletos electrónicos que han sido manipulados o falsificados después de recibir el pago.

¿Dónde encontrar viajes en oferta de forma segura?

Los viajes y gastos incurridos en Europa se vuelven más baratos.

Los especialistas recomiendan que los viajes en oferta se adquieran únicamente a través de canales formales y verificables, evitando promociones difundidas en redes sociales sin respaldo empresarial o información clara de la agencia.

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Una de las principales herramientas para verificar la seguridad de una agencia es el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), donde se puede consultar si una empresa está debidamente registrada y autorizada para operar en el país. https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/directoriodeserviciosturisticos/

Asimismo, se recomienda optar por agencias de viajes formales que cuenten con canales oficiales de atención, RUC activo y condiciones de venta transparentes, lo que permite mayor respaldo ante cualquier inconveniente durante la compra o el viaje.

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Otra alternativa segura son las ferias y eventos turísticos organizados por operadores del sector formal, donde participan empresas registradas y se pueden comparar paquetes en un entorno supervisado, con asesoría directa para los usuarios, como el Travel Outlet 2026, que se realizará del 28 al 31 de mayo en el Club Social de Miraflores y reunirá a operadores turísticos, cadenas hoteleras y especialistas del sector con promociones nacionales e internacionales.

En todos los casos, el Mincetur recuerda que la verificación en su plataforma oficial es una de las principales herramientas para reducir el riesgo de estafas en la compra de paquetes turísticos en línea.

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