Uno de los docentes más queridos de la escuela primaria Nuestra Señora del Hogar (ubicada frente a la casa donde vivía el cura) es Braian Asin. Su historia está enteramente ligada al padre Mario. "A los tres años, después de una fractura, me querían amputar una pierna, porque parecía que tenía cáncer. Mis papás volvieron a recurrir al padre Mario, que había ayudado a mi hermano asmático. 'Llévenlo al médico, pero no dejen que le corten la pierna. El se va a curar', les dijo. Lo que tengo, lo sabemos en la actualidad, se llama esclerodermia. El padre me siguió atendiendo y, de a poco, empecé a mover la pierna, a mostrar avances insólitos para la enfermedad que padezco. Y acá estoy, enseñando en la escuela que él levantó. Acá conocí a mi mujer y me casé en esta iglesia. ¡No me veo en otro lugar! Hasta aprendí guitarra (por eso del 'guitarrero') y armé una banda de rock con mis alumnos… Mis imágenes del padre son difusas: él falleció cuando yo tenía cinco años. Sí recuerdo que, cerca suyo, te sentías tranquilo. No soy un católico devoto, pero tengo un amor enorme hacia él. Creo que todo lo que me pasa es gracias a él".