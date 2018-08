–Compré una obra de teatro inglesa, que iban a dirigir Norma Aleandro y Pepe Soriano y que finalmente no se hizo. Después me llamaron para hacer La ratonera y Mentiras inteligentes. Esta obra me sedujo tanto que acepté. Ahí conocí a Alberto Raimundo, el productor general; me propuso hacer la parte artística y acepté. Por suerte, el resultado es una obra maravillosa donde la gente, además de reírse, se va con una enseñanza.