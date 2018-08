–No. Es algo que nunca aclaré y lo voy a hacer ahora. Yo ahí lo apoyé: no tenía un mango e igual le pagué un abogado y me gasté una fortuna. Después cumplió su condena y también me pareció bien. Hoy, si pongo en la balanza lo bueno y lo malo que hizo, el saldo es positivo. Tenemos una gran relación. Lo amo y muchas veces lo llamo para pedirle un consejo.