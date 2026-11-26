El headquarters de JPMorgan Chase & Co., en Nueva York, EEUU (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

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“De cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada”. Así comienza un reciente paper de JP Morgan donde se asegura que las presidenciales decidirán si “perduran el ajuste fiscal de Argentina y el marco de políticas favorable a la inversión”.

El banco estadounidense, el mayor del mundo en cotización bursátil, prevé que el año próximo la economía crecerá un 1,8 por ciento y la inflación rondará el 23 por ciento. Además, advirtió que una contienda ajustada puede elevar la presión sobre el peso, los bonos y las reservas internacionales, aunque el país llega al ciclo electoral con superávit fiscal, saldo positivo de cuenta corriente y mayor capacidad de generación de divisas.

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El informe tiene, que tiene fecha de hoy, se titula Argentina 2027 Economic Outlook y está firmado por Diego W. Pereira y Lucila Barbeito, proyectó un escenario base de continuidad para el Gobierno de Javier Milei. “Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida; una reacción adversa implicaría un retorno a políticas fiscalmente laxas”, detalló.

La continuidad preservaría el superávit fiscal, el esquema de bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas, según JP Morgan. Un cambio de orientación política, en cambio, podría reabrir interrogantes sobre el ajuste de las cuentas públicas, el régimen cambiario y el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de régimen, de acuerdo con la estimación del banco. Esa percepción, sostiene el informe, explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos argentinos, más que el cumplimiento de las metas económicas previstas para este año.

Más presión sobre los mercados

JP Morgan destacó que el riesgo país se ubicaba por encima de 1.100 puntos básicos al momento de publicarse el informe, tras haber rondado los 400 puntos en junio. El movimiento reflejó una caída generalizada de los activos argentinos ante la incertidumbre sobre la política económica posterior a la votación.

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La presión también alcanzó al peso en los mercados oficial y paralelo, donde volvió a abrirse la brecha cambiaria luego de varios meses en niveles próximos a cero. El informe vincula esa dinámica con el aumento de las compras privadas de dólares, que avanzaban a un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del PIB.

La banda cambiaria funciona como una válvula de ajuste ante una mayor demanda de dólares, aunque el techo de esa banda se ubica alrededor de 20% por encima del tipo de cambio vigente al momento del análisis. El banco considera que un peso fuerte ofrece margen para absorber un shock, pero advierte que una depreciación puede trasladarse a los precios y dificultar la desaceleración inflacionaria. El calendario electoral también puede influir en la intensidad de la tensión financiera.

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Javier Milei, Luis Caputo y Karina Milei (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

La actividad llegaría a ese proceso después de una recuperación limitada. El banco calcula que el PIB crecerá 1,8% en 2027, con un avance anualizado de entre 3% y 4% durante la primera mitad del año, impulsado principalmente por las exportaciones, y una desaceleración hacia un crecimiento nulo en el segundo semestre por la incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva.

“La economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual (anual), pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica. Además, los primeros indicadores de octubre mantienen el patrón de serrucho: el cemento cayó un 7,6% intermensual (anual) tras un aumento del 9,0%, los ingresos fiscales se mantuvieron estables, la producción automotriz se mantuvo estable por tercer mes consecutivo sin contracción y las ventas de automóviles aumentaron un 4,0%. A la espera del informe de cuentas nacionales del tercer trimestre, se estima que el crecimiento del PIB para 2026 será del 0,8% interanual”, detalló el banco estadounidense.

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La inflación, que en octubre alcanzó 2,2% mensual y 33,1% interanual, mantendría una trayectoria descendente pero más lenta de la esperada por el Gobierno. El banco prevé que el índice de precios al consumidor cierre 2026 en 31% y llegue a 23% en diciembre de 2027, cinco puntos por encima del 18% contemplado en el Presupuesto.

Exportaciones de energía y minería sostienen el ingreso de divisas

El fortalecimiento del sector externo es uno de los principales respaldos del escenario de continuidad. El banco proyecta un superávit comercial de USD 35.300 millones en 2026, frente a USD 19.300 millones el año anterior, con exportaciones por USD 100.800 millones e importaciones por USD 65.500 millones.

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La mejora responde al avance de los envíos agropecuarios, mineros y energéticos, junto con una reducción de las importaciones. Solo en octubre, el saldo comercial alcanzó USD 3.400 millones, el mayor de la serie, tras un alza interanual de 26,4% en las exportaciones y una caída de 6,8% en las compras externas.

Para 2027, el informe estima que las exportaciones ascenderán a USD 106.800 millones, un aumento de 21,6%. La producción de petróleo de Vaca Muerta y nuevos proyectos mineros sostendrían esa expansión, mientras las importaciones crecerían de forma gradual en el escenario base.

La energía aportaría unos USD 5.000 millones adicionales a las exportaciones de 2027 y la minería sumaría cerca de USD 1.000 millones, de acuerdo con las proyecciones. El aporte agrícola se mantendría próximo a los niveles de 2026, con mejores rendimientos después del impacto de El Niño, mientras la recuperación de las importaciones restaría alrededor de USD 5.000 millones al saldo comercial.

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El ancla fiscal es el otro eje de la proyección. El banco estima que Argentina cerrará 2026 con un superávit primario de 1,5% del PIB, por encima de la meta de 1,4% acordada con el FMI, y con un resultado fiscal total positivo de 0,2% del producto.

Para 2027, el banco prevé un superávit primario de 1,3% del PIB, equivalente al pago de intereses proyectado para ese año, lo que permitiría mantener el equilibrio fiscal. Esa previsión supone que los ingresos públicos aumentarán en términos reales, pese a que habían caído 3,3% hasta agosto, y que el Gobierno compensará cualquier desvío mediante recortes del gasto.

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“La cuestión fundamental de cara a las elecciones presidenciales de 2027 es si los mecanismos de contención actuales podrán resistir una nueva oleada de volatilidad financiera asociada al proceso electoral. El punto de partida es, sin duda, más sólido que en ciclos anteriores: Argentina comienza el año electoral con un superávit en cuenta corriente (el primero en siete ciclos electorales, sin contar el año 2021, marcado por la pandemia), y el saldo combinado de la cuenta corriente y el resultado fiscal se sitúa en su mejor nivel desde 2010, lo que implica una vulnerabilidad externa notablemente menor”, dice el Outlook.

Los amortiguadores externos y fiscales colocan a Argentina en una posición más sólida que la de ciclos electorales recientes. Según JP Morgan, el volumen de reservas, las exportaciones y las herramientas de intervención pueden reducir el impacto de la incertidumbre política, pero no impedir que una campaña competitiva vuelva a trasladarse a los mercados.