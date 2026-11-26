Argentina entró en recesión técnica entre el segundo y tercer trimestre del año (Bloomberg)

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Las últimas jornadas fueron complejas para el equipo económico. El riesgo país superó los 1.000 puntos básicos (p.b.), el dólar minorista atravesó la barrera de los $ 1.600 y la economía cayó en recesión técnica en el tercer trimestre, según marcan los datos adelantados de actividad de septiembre. En pocos meses, el panorama pasó de un riesgo país cercano a los 400 puntos, dólar planchado y un programa financiero que disparó mejoras en la calificación de deuda por parte de las tres grandes agencias de riesgo del planeta, a un mercado que parece dudar de la capacidad de pago del Tesoro o, como mínimo, de las chances electorales de Javier Milei en las elecciones del año próximo.

Y si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que una parte de la presión que sufren el país y los activos argentinos respondió al contexto internacional y al temor de los inversores ante una eventual vuelta del kirchnerismo de cara a las elecciones del año que viene, algunas de las señales negativas son locales. El freno de la actividad económica, un mercado de empleo registrado en problemas y preocupaciones económicas distintas a la inflación entre las principales de los argentinos según las encuestas agregan un nada despreciable componente autóctono al cocktail.

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Detrás de ese cuadro, distintos economistas encontraron factores comunes. Algunos señalaron el efecto de los movimientos de los mercados globales sobre los activos argentinos. Otros pusieron el foco en las decisiones de financiamiento frente a los vencimientos en moneda extranjera, la evolución del tipo de cambio, la falta de acceso al mercado de deuda, la débil recuperación del consumo y el escaso avance de la inversión.

El inicio del deterioro

Si bien la tensión se manifiesta ahora, para el economista Martín Polo, el punto de inflexión fue a mediados de julio. Según explicó, el riesgo país tocó un piso durante ese período (en torno a 400 p.b.) y luego inició una suba que lo llevó este miércoles a ubicarse en 1.121 p.b. antes de corregir a la baja. Desde entonces, según su visión, se acumularon problemas que afectaron la percepción de los inversores sobre la economía argentina.

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En medio de esa escalada, Polo afirmó que la inflación bajó a un ritmo más lento que el esperado frente a la promesa del presidente Javier Milei de que iba a comenzar con cero en algún momento del año. También que la mejora del salario real fue modesta y no alcanzó para impulsar el consumo, lo que debilitó uno de los componentes centrales de la demanda interna.

Para el economista Martín Polo la principal causas del problema es la negativa del Gobierno a salir al mercado internacional. (Foto: Marco Rubio en X)

El economista destacó que la inversión tampoco mostró una reactivación y que otras actividades no acompañaron. Las exportaciones quedaron como uno de los pocos motores de la economía, aunque su incidencia sobre el producto interno bruto resultó limitada.

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Pero sobre todas las cosas, Polo identificó como cuestión central la falta de salida al mercado de deuda por parte del Gobierno. A su entender, esa situación demoró el levantamiento de restricciones y dejó al programa financiero en una posición más ajustada. Esa dependencia de mecanismos de financiamiento alternativos incrementó la fragilidad del esquema.

Y a partir de ahí el contexto externo, sumó datos negativos. “Quizás el golpe que le siguió a eso fue obviamente el contexto global que empezó cuando perdió Bolsonaro. Parece que ahí también el contexto internacional no paró de traerle malas noticias”, dijo Polo.

“Perdió Bolsonaro, después pierde Trump y después te encontrás con una Reserva Federal de los EEUU más agresiva contra la inflación. Es decir, todas esas noticias que se esperaban en el segundo semestre, que fuesen positivas para el relato, obviamente no ayudaron”, concluyó Polo.

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Dudas sobre el programa financiero

Para Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la suba del riesgo país combinó elementos coyunturales y problemas de la estrategia económica. El economista sostuvo que el escenario global se deterioró, aunque agregó que las definiciones locales amplificaron el impacto de ese proceso sobre la Argentina.

Letcher señaló que el Gobierno vinculó parte de su programa financiero a la posibilidad de obtener recursos externos. En esa enumeración incluyó el blanqueo de capitales, los recursos solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI), préstamos de otros organismos, un repo, el Bonte, los AO27 y AO28 y la iniciativa de Inocencia Fiscal. Para Letcher, esos instrumentos sumaron una inyección cercana a USD 100.000 millones.

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Hernán Letcher calcula que por diferentes vías el equipo económico logró sumar USD 100.000 millones. (Foto: Reuters/Yuriko Nakao)

El economista describió esos recursos funcionaron como “conejos de la galera” que permitieron incorporar dólares para sostener temporalmente el esquema. Desde su perspectiva, la dificultad actual surgió porque esos mecanismos perdieron margen. EL caso más evidente es la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) ante la suba de las tasas a nivel internacional. “Se te acabó la caja de sorpresas”, afirmó frente a la suspensión de las colocaciones de los Bonares ante la suba de tasas internacional.

Letcher sostuvo que el proyecto de Inocencia Fiscal fue el último recurso de esa lista y que no funcionó. Su diagnóstico ubicó el origen del problema en la estructura del modelo económico, con una política cambiaria sostenida por dólares provenientes de fuentes extraordinarias y con una actividad que no mostró recuperación.

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El director del CEPA también aludió a la alternativa de recurrir a Scott Bessent. A su juicio, el resultado electoral de Estados Unidos dificultó esa vía de financiamiento. “Vos dijiste: yo voy a financiarme por ahí”, resumió sobre la dependencia que, según su análisis, el programa económico mantuvo respecto de ese escenario.

Letcher planteó que el movimiento político y financiero en Estados Unidos afectó al mundo, aunque tuvo un efecto mayor sobre la Argentina porque el Gobierno apostó a esas condiciones para conseguir recursos. De acuerdo con esa mirada, la exposición a las decisiones y a los cambios de expectativas fuera del país elevó la vulnerabilidad local.

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El economista ubicó en el mismo plano la evolución de la actividad. Sostuvo que la economía no alcanzó el crecimiento previsto para el año y que, al proyectar los datos disponibles, el resultado se acercó a cero. También mencionó la morosidad y la falta de dinamismo entre los factores que incidieron en la tensión.

Presión sobre el frente cambiario

Polo también cuestionó el atraso del tipo de cambio. Señaló que si bien el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró divisas -ya superó la meta de adquisiciones con el FMI-, esa dinámica dejó al programa bajo presión hacia 2027. En su lectura, el superávit comercial no derivó en una cuenta financiera sólida.

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Para Diego Piccardo, afirmó que si bien la actividad va a mejorar en los últimos meses del año difícilmente alcance para cambiar la percepción de los argentinos. (Foto: Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso sostuvo que el fortalecimiento global del dólar y la depreciación del real brasileño fueron fuentes de presión sobre el peso. También señaló que la distancia entre el contado con liquidación (CCL) y el dólar oficial respondió, en parte, a las restricciones que aún enfrentaron las empresas para comprar divisas en el mercado oficial.

“En el mercado cambiario, el fortalecimiento global del dólar y, en particular, la depreciación del real brasileño presionan al peso. La brecha entre el contado con liquidación (CCL) y el dólar oficial refleja, en parte, las restricciones que todavía enfrentan las empresas para comprar dólares en el mercado oficial. En momentos de tensión financiera, parte de esa demanda se canaliza a través del CCL y amplía la brecha”, dijo Piccardo.

Lo que viene

De cara a los próximos meses, el economista de Libertad & Pobreza confesó que el mercado va a seguir de cerca los datos de actividad porque su evolución influirá en las condiciones con las que el Gobierno llegará a las elecciones de 2027. La economía entró en recesión técnica en el tercer trimestre de 2026, en medio de las presiones financieras y cambiarias.

El economista estimó que la actividad saldrá de esa situación en el cuarto trimestre, con una expansión cercana al 1,5% respecto del trimestre anterior. Más de la mitad de esa mejora, según detalló, responderá al arrastre estadístico.

Piccardo precisó que, aun si la actividad se mantiene entre octubre y diciembre en el nivel de septiembre, el promedio del cuarto trimestre será 0,9% superior al del tercero.

“Para 2027 proyectamos un crecimiento de entre 1,5% y 2%, un ritmo que difícilmente alcance para cambiar de manera significativa la percepción de los hogares sobre la marcha de la economía”, agregó Piccardo.

El economista sostuvo que ese ritmo difícilmente alcance para modificar de manera significativa la percepción de los hogares sobre la marcha de la economía. La evolución de los bonos, el CCL, el dólar oficial, el riesgo país y los indicadores de actividad seguirá bajo atención durante los próximos meses.