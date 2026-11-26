Economía ofrecerá opciones a tasa fija, ajustadas por inflación, atadas a la tasa Tamar y vinculadas al tipo de cambio oficial. (Foto: Reuters)

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El Gobierno afrontará hoy un vencimiento de deuda en pesos por $25,4 billones en una licitación que concentrará la atención del mercado, con el dólar mayorista por encima de los $1.600 por primera vez y el riesgo país sobre los 1.000 puntos básicos. La operación definirá cuánto logra renovar el Tesoro de los pagos que vencen a fin de noviembre y a qué costo.

La mayor parte de los compromisos se concentra en dos instrumentos: la Lecap (Letra Capitalizable) S30N6, con cerca de $15 billones, y la Lecer X30N6, con unos 7 billones de pesos. Tras el canje realizado el 17 de noviembre, el monto original se redujo desde $29,8 billones, aunque los vencimientos en manos privadas todavía superan los $20 billones, mientras que el resto .

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La renovación de deuda, conocida en el mercado como rollover, mide qué parte de esos vencimientos se transforma en nuevos títulos. Si el Tesoro alcanza el 100%, logra refinanciar todos los pagos sin liberar pesos al mercado. Si queda por debajo de esa cifra, debe pagar una parte de la deuda que vence, lo que aumenta la cantidad de pesos disponibles en la plaza.

Para atraer demanda, la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición ocho instrumentos: dos Lecap a tasa fija, dos bonos ajustados por inflación, una letra vinculada a la tasa Tamar, dos títulos dollar-linked -atados a la evolución del tipo de cambio- y un bono dual que ofrece cobertura frente a la evolución de la tasa Tamar o del dólar oficial. Por la fuerte suba del riesgo país, que saltó más de 600 puntos básicos desde julio, Finanzas volvió a dejar fuera del menú los bonos en dólares, al considerar que deberían pagar una tasa muy alta para conseguir financiamiento.

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Al 20 de noviembre, el Tesoro tenía $3,76 billones depositados en su cuenta en el Banco Central. (Foto: Reuters)

Los vencimientos privados alcanzan el mayor nivel en más de un año

Según cálculos de Valentín Gómez García, analista de Adcap Grupo Financiero, los $20,8 billones que vencen en poder del sector privado constituyen “el monto más alto en términos reales desde agosto de 2025”, cuando el Tesoro enfrentó pagos equivalentes a $20,9 billones a precios actuales tras el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez.

El analista señaló que, en licitaciones de esta escala, “el rollover se ubicó por debajo del 100%”, aunque aclaró que hay pocas experiencias comparables como para establecer una regla.

La dificultad no radica solo en el volumen. El mercado llega a la subasta después de un período de debilidad en los bonos soberanos y con una suba del dólar oficial que renovó el interés por los instrumentos de cobertura cambiaria. El dólar mayorista superó los $1.600 ayer, mientras que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos básicos en los últimos días.

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Si el Tesoro consigue renovar la mayor parte de la deuda que vence, evita volcar muchos pesos al mercado. Eso podría reducir la presión sobre el dólar. Si, en cambio, debe pagar una parte importante de los vencimientos, habrá más pesos disponibles y algunos inversores podrían buscar cobertura en moneda estadounidense. Además, si para captar fondos el Gobierno ofrece tasas más altas, subirá el costo de financiamiento y los bonos podrían perder valor, una situación que suele elevar el riesgo país.

Walter Morales, presidente de Wise Capital, indicó que el Gobierno buscará sostener la demanda por deuda de plazos más largos. En los últimos dos meses, los títulos de ese segmento representaron en promedio el 32% de las adjudicaciones, aunque en la primera licitación de noviembre apenas captaron el 5% del total.

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De acuerdo al secretario de Finanzas, Federico Furiase, lograron “patear” casi el 50% de los compromisos para después de las elecciones de 2027, lo que ayudaría a reducir las tensiones financieras en un año electoral.

Un bono a 2028 será una prueba para medir la demanda de cobertura

Uno de los papeles bajo observación será el TMVE8, un bono dual con vencimiento en enero de 2028. El instrumento remunera al inversor según la alternativa más favorable entre la tasa Tamar y la evolución del dólar oficial. Esa característica funciona como una cobertura ante dos riesgos: una suba de las tasas en pesos o una aceleración del tipo de cambio.

Lorenzo Delhon, portfolio manager de Mills Capital Asset Management, sostuvo que el TMVE8 será el “termómetro relevante” para evaluar la disposición de los inversores a extender plazos con cobertura cambiaria. El bono vuelve al menú después de dos licitaciones sin aparecer y cotizaba en el mercado secundario con rendimientos de referencia de dollar-linked más 7,2% y Tamar más 7,7% nominal anual.

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“El Tesoro enfrenta vencimientos por $25,4 billones y presenta un menú amplio de ocho instrumentos que cubren cinco curvas”, explicó Delhon. Según el analista, la licitación permitirá medir el interés por títulos que vencen después del actual mandato presidencial, en un momento en que los papeles de mayor duración muestran más sensibilidad a la incertidumbre.

También estará bajo la lupa la nueva letra Tamar con vencimiento en mayo de 2027. En la licitación previa, un instrumento de características similares concentró alrededor del 40% de lo adjudicado, con un margen de corte de Tamar más 2,50 por ciento.

Aurum Valores advirtió que la licitación se realizará con abundante liquidez en pesos, pero con una curva de deuda soberana debilitada, en particular en los bonos que vencen durante el próximo período presidencial. Por eso, la demanda por los dos títulos con vencimiento en 2028 será una señal para el mercado.

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Liquidez y depósitos

Las entidades coinciden en que hay liquidez disponible para participar de la licitación. Cocos Capital señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) absorbió cerca de $5,5 billones en operaciones de pases pasivos, más de cuatro veces el promedio de comienzos de mes, que rondaba los 1,3 billones de pesos.

Al 20 de noviembre había $3,76 billones del Tesoro depositados en la cuenta del BCRA. De esta manera, por el tamaño del vencimiento, Finanzas podría tener que aceptar tasas algo superiores a las que se negocian en el mercado secundario para conseguir una renovación cercana al 100 por ciento. El monto de Economía cubre alrededor del 19% de los vencimientos privados, lo que reduce el margen para dejar pesos en circulación si la renovación queda por debajo de lo esperado.

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Cohen Aliados Financieros espera que el Tesoro pueda renovar más del 100% de los compromisos, apoyado en la demanda de cobertura ante la presión cambiaria. La firma destacó que el canje previo alivió el pago de la letra dollar-linked D30N6, de la que aún quedan cerca de USD 1.900 millones a cancelar al tipo de cambio oficial correspondiente.

Tasas y destino de los pesos

Para Belisario Álvarez de Toledo, head trader de GRIT, la liquidez disponible permitirá que haya ofertas para los nuevos instrumentos. “El Gobierno va a seguir cuidando las tasas y el roll debería estar cerca de 100%”, afirmó.

Álvarez de Toledo señaló que una parte de la renovación ya quedó cubierta con ventas de títulos dollar-linked en el mercado secundario. También consideró que la suba del tipo de cambio oficial amortiguó el impacto de la venta de bonos argentinos en el exterior.

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El resultado de la subasta mostrará dos variables centrales: si el Tesoro logra refinanciar la totalidad de los pagos y qué proporción de la demanda se orienta hacia títulos a tasa fija, ajustados por inflación o vinculados al dólar. Con un vencimiento que duplica al de la primera licitación de noviembre, la respuesta de los inversores marcará el tono para los compromisos de diciembre.