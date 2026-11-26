La central de Yacyretá, ubicada en Corrientes sobre el río Paraná, fue la mayor generadora de electricidad del país en octubre de 2026

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En octubre, el Súper Niño —el fenómeno climático que eleva los caudales de los ríos de la cuenca del Paraná muy por encima de sus promedios históricos— volvió a transformar la composición de la matriz eléctrica argentina. La generación hidroeléctrica creció un 47,2% interanual e impulsó a las renovables hasta el 59,6% de la producción local, mientras el precio de la energía acumula su cuarta baja mensual consecutiva. En ese contexto, Yacyretá —la central que más electricidad generó en el país durante el mes— avanza en una ampliación sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná que, una vez terminada, incrementará un 10% su capacidad de producción.

Las centrales hidráulicas mayores a 50 MW —que representan el 22% de la potencia instalada del sistema— aportaron el 38,4% de la generación real del mes, según el Monitor Eléctrico de octubre de RICSA, un nivel que prácticamente duplica su peso en la capacidad del sistema.

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El caso más ilustrativo fue Piedra del Águila, en Neuquén: generó 800.651 MWh en octubre, frente a los 142.653 MWh del mismo mes del año anterior, lo que representa un salto del 461,3% interanual. Lluvias intensas y deshielo en la cuenca del río Limay elevaron sus caudales cerca de un 43%, lo que permitió que la central operara al 77% de sus 1.400 MW de capacidad. Junto a Alicurá y Pichi Picún Leufú, sumó más de 1.000 GWh adicionales, equivalentes a cerca de tres cuartos del alza hidráulica total del mes.

Yacyretá lideró la generación nacional con el 15% de la producción local

Por encima de todas las centrales del país se ubicó Yacyretá, en Corrientes, con una generación de 1.719.096 MWh —el 15% de toda la producción eléctrica local—, con una suba del 21% respecto al mismo mes de 2025. Esa supremacía no es nueva: la central binacional, construida y operada en conjunto por la Argentina y Paraguay en el marco del tratado firmado en 1973, es históricamente la mayor generadora del sistema y abastece a ambos países. El Súper Niño potenció su desempeño al mantener el caudal del Paraná en niveles elevados durante todo el mes.

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Operada en conjunto por Argentina y Paraguay en el marco del tratado binacional de 1973, Yacyretá registró en octubre una suba del 21% en su generación

El conjunto de las renovables —hidráulica, eólica, solar y biomasa— alcanzó el 59,6% de la generación local, con un crecimiento interanual del 18,4%. La contracara fue la caída del despacho térmico (-8,8% interanual) y de la nuclear (-42,2%), esta última por la parada programada de la central Embalse, en Córdoba, que salió de servicio el 2 de octubre para inspección y mantenimiento, con regreso previsto para fines de noviembre.

Más generación limpia no implica una factura más baja para los hogares

Cuando las represas generan más, el sistema necesita quemar menos gas y gasoil, y eso tiene un efecto directo sobre los costos mayoristas. Pero esa dinámica no se traduce automáticamente en una rebaja de la factura para los hogares. La mayoría de los usuarios residenciales paga el Precio Estacional (PEST) que fija la Secretaría de Energía, que en octubre se ubicó en $107.816 por MWh, un 54,8% por encima del mismo mes de 2025. El menor costo de generación se refleja principalmente en una reducción del gasto en subsidios del Estado, no en una baja directa para el consumidor.

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La cobertura residencial promedio subió al 88% en octubre, 14 puntos más que en septiembre, porque el costo real de referencia del segmento cayó un 12,9% en el mes. Los subsidios bajaron al 12% del costo total, el nivel más bajo de todo 2026.

El efecto que sí tiene sobre el costo de la energía es una baja en el precio spot de la electricidad, que cerró octubre en 64,5 dólares por MWh, una caída del 28,4% respecto de septiembre. Desde el máximo de junio —cuando el spot había tocado los USD 189 por MWh, en plena dependencia del parque térmico— el precio acumula una baja de casi el 66% y volvió a niveles de principios de 2026.

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Casi toda la caída mensual se explicó por el componente de energía, que pasó de USD 69,3 a USD 44,9 por MWh. El costo marginal de operación (CMO) también retrocedió con fuerza: bajó un 42,8% mensual hasta los USD 35,6 por MWh.

La Entidad Binacional Yacyretá instaló la primera pieza del tubo de aspiración de la turbina N.° 1 en la nueva central de Aña Cuá

La EBY estimó que el Súper Niño se prolongaría al menos hasta los primeros meses de 2027. Si los caudales del Paraná y del Limay se mantienen por encima de sus promedios históricos, la generación hidroeléctrica seguirá desplazando a las centrales térmicas más caras y el precio spot continuará en niveles bajos.

Yacyretá inició la obra que le permitirá producir 10% más

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) anunció el inicio del montaje electromecánico de la nueva central de Aña Cuá, la siguiente etapa de la ampliación de su capacidad de generación. El hito concreto fue la instalación de la primera pieza fija del tubo de aspiración de la turbina N.° 1, una estructura de aproximadamente 32 toneladas fabricada por la empresa alemana Voith.

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La nueva central se desarrolla sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná y contempla la instalación de tres turbinas. Una vez en funcionamiento, permitirá incrementar un 10% la generación del complejo sin modificar el embalse principal: aprovechará el caudal que ya circula por ese brazo del Paraná para preservar las condiciones ambientales del río.

La lógica del proyecto es que el caudal que fluye por el brazo Aña Cuá existe independientemente de la operación de la central principal. Hoy ese caudal cumple una función ambiental —mantener las condiciones del ecosistema fluvial en ese sector—, pero no se usa para generar electricidad. La nueva central lo captará y lo convertirá en energía limpia sin alterar el funcionamiento del embalse de Yacyretá. El proyecto es el resultado de años de estudios de factibilidad, planificación e ingeniería que incluyeron evaluaciones y seguimiento socioambiental.

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