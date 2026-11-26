La refinación de petróleo es una de las actividades que creció en los primeros diez meses del año. (Reuters)

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El desempeño de la industria argentina admite distintas lecturas según el período que se observe y la actividad que se analice. Octubre dejó avances en algunas ramas, pero no alcanzaron para que el sector en su conjunto superara los niveles de un año atrás.

De acuerdo con la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la producción industrial cayó 3% interanual y acumuló una contracción de 2,6% en los primeros diez meses. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) midió bajas de 4,3% y 1,7%, respectivamente. Para ambas, fue el cuarto mes consecutivo en rojo frente al año anterior.

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Las diferencias aparecen en la comparación con septiembre. Mientras Ferreres calculó un descenso desestacionalizado de 0,2%, que cortó dos meses de subas, FIEL registró un avance de 0,2%, tras cinco caídas. En el balance del año, las ramas en baja superan a las que crecen en los dos informes.

Los estudios privados funcionan como un anticipo de lo ocurrido con la industria en octubre, pero el dato oficial lo publicará el Indec recién el miércoles 9 de diciembre.

Las ramas que avanzan y las que retroceden

Al desagregar los resultados de Ferreres, los productos farmacéuticos encabezaron las subas interanuales de octubre, con 6,6%, seguidos por las refinerías (3,4%), la industria química (3,1%) y el papel (2,8%). Con incrementos menores se ubicaron las bebidas (1,3%) y el tabaco (0,7%).

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En el otro extremo, maquinaria y equipo cayó 13,6% y acumuló una baja de 17,5% en los primeros diez meses del año, sin mostrar signos de recuperación. Dentro del sector, la producción automotriz disminuyó 14,4%, según datos de Adefa. También hubo retrocesos en plásticos, de 10,7%, y textiles, de 7,5%, dos actividades que en el año pierden más de 10%.

La elaboración de productos farmacéuticos creció 6,6% en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los minerales no metálicos, por su parte, descendieron 7,4% después de la mejora de septiembre, principalmente por las entregas de cemento, que bajaron 8,9%. A su vez, las metálicas básicas cayeron 5,4% y redujeron a 1,3% su crecimiento acumulado, afectadas por el hierro primario (-18,6%), los laminados en frío (-13,3%) y el acero crudo (-11,7%).

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Los alimentos, bebidas y tabaco, considerados en conjunto, se contrajeron 1,4% en octubre y 1% en el acumulado del año. Dentro de ese rubro, la faena bovina, con una merma interanual de 11,5%, continuó con “un pobre desempeño”, mientras que la producción de aceites y harinas se mantuvo prácticamente sin cambios.

Respecto del cierre de 2026, la consultora sostiene que “las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido”, y esperan que “la recomposición sea más lenta, y desigual entre los sectores”.

Autos y construcción, entre los rezagos

El relevamiento de FIEL, que agrupa algunas actividades de otra manera, ubica a la industria automotriz como la de mayor caída en octubre (14,5% de retracción interanual), con menor fabricación de automóviles y pick ups, en un contexto de retracción de las exportaciones y de las ventas internas. En el año acumula un descenso de 16,7 por ciento.

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La segunda mayor baja del mes correspondió a los minerales no metálicos (14,2% de baja). El avance previo en el cemento “no se sostuvo”, ya que retrocedieron los despachos a granel y en bolsa, al igual que otros insumos para la construcción.

Ambas mediciones destacan la fuerte caída de la industria automotriz. (Reuters)

En tercer lugar quedaron los químicos y plásticos (-7,7%), perjudicados por el cese en la producción de insumos como negro de humo, caucho y neumáticos, aunque los jabones y agroquímicos atenuaron la contracción. Ferreres, en cambio, separa ambos rubros y muestra a la química en alza y a los plásticos en baja.

La refinación de petróleo recuperó el crecimiento al finalizar la parada programada de YPF en el Complejo Industrial La Plata. Además, lidera las subas del año, con 7,2%, y alcanzó el mayor volumen procesado para el período desde 2008.

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La lista de avances acumulados se completa con las metálicas básicas (3,9%), alimentos y bebidas (2%) y papel y celulosa (1,5%).

Una fase de contracción

La clasificación por tipo de bien permite identificar dónde se concentra el deterioro. Según FIEL, en lo que va del año, solo creció la producción de bienes de consumo no durable, un 1,3%, impulsada por alimentos y bebidas.

Entre enero y octubre la producción de bienes de consumo no durable creció un 1,3%, según FIEL. (AFP)

En cambio, los bienes de uso intermedio cayeron 0,4%; los de capital, 7,7%, afectados por la maquinaria agrícola; y los de consumo durable, 9,2%, ante la menor fabricación de automóviles y artículos para el hogar.

La suba mensual detectada por FIEL tampoco modifica su diagnóstico sobre el ciclo. “En términos desestacionalizados en octubre se interrumpió la sucesión de caídas mensuales, no obstante, las señales indican el tránsito por una fase de contracción de la industria”, señala el informe.

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Esa etapa comenzó en mayo y muestra un ritmo de caída anual de 9,7%, inferior al promedio de los 12 episodios recesivos desde 1980. A la vez, el retroceso está extendido: en el trimestre agosto-octubre alcanzó a más del 60% de la industria.