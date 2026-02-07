Generación Silver

De plataformas confusas a compañeros de ruta: el desafío de convertir la tecnología en aliado imprescindible para el turista senior

Cambios en el diseño y la experiencia de usuario, sumados a una atención personalizada, transforman la percepción de los adultos mayores sobre las apps, acercando lo digital a lo cotidiano

El celular se consolidó como una herramienta clave para planificar y acompañar los viajes de personas mayores de 50 años.

Durante años, el turismo senior fue pensado desde una lógica analógica: agencias presenciales, itinerarios cerrados y poca mediación tecnológica. Ese modelo hoy convive con otro escenario. Cada vez más viajeros mayores de 50, 60 y 70 años usan el celular como herramienta central para planificar, orientarse y resolver imprevistos durante sus viajes. No se trata de una adopción acrítica de la tecnología, sino de un uso selectivo, enfocado en la seguridad, la claridad y el control de la experiencia.

Un estudio de la American Association of Retired Persons (AARP) muestra que más de dos tercios de los adultos mayores utilizan smartphones durante sus viajes y que las aplicaciones más usadas están vinculadas a mapas, transporte, reservas y búsqueda de información local.

La tendencia es clara: el viajero silver no rechaza la tecnología, pero sí penaliza la complejidad. El mismo informe advierte que una parte significativa de los encuestados se siente abrumada por la cantidad de apps disponibles y por interfaces poco intuitivas, lo que marca una brecha entre lo que se diseña y lo que efectivamente se usa.

La AARP es una organización sin fines de lucro de Estados Unidos dedicada a representar a personas mayores de 50 años y una de las principales fuentes globales de información sobre envejecimiento activo.

Con más de 38 millones de miembros, produce estudios periódicos sobre consumo, tecnología, salud, trabajo y turismo, utilizados como referencia para analizar cómo cambian los hábitos y necesidades de la población adulta en distintas etapas de la vida.

Durante años, el turismo silver fue pensado solo desde lo analógico; eso está empezando a cambiar (Adobe Stock)

Ese desajuste no responde a la edad, sino al diseño. Letras pequeñas, navegación fragmentada, exceso de notificaciones y falta de asistencia humana siguen siendo barreras frecuentes. Cuando esos obstáculos se reducen, la adopción crece. En ese punto, la usabilidad se vuelve un factor de confianza.

Usabilidad como forma de cuidado

Las aplicaciones mejor valoradas por el público adulto comparten rasgos concretos: tipografías legibles, recorridos simples, información centralizada y acceso rápido a ayuda. Mapas, transporte, salud, reservas y experiencias encabezan el ranking de usos, siempre que la tecnología funcione como respaldo y no como exigencia.

Este cambio empieza a reflejarse también en los destinos turísticos. Informes vinculados a la economía silver muestran que la digitalización del turismo comienza a pensarse desde una lógica más inclusiva: no solo conectividad, sino ritmos de viaje más pausados, accesibilidad física y digital, y acompañamiento constante antes, durante y después del viaje.

Letras legibles, navegación clara y acceso rápido a la información son factores centrales para el uso de aplicaciones entre viajeros senior.

En Argentina, el perfil del viajero mayor de 70 años refuerza esta idea. Datos recientes indican que este segmento utiliza tecnología para informarse y organizarse, pero prioriza la seguridad, la previsibilidad y la confianza por sobre la novedad. La tecnología es valorada cuando reduce la incertidumbre y permite anticipar escenarios.

De app a compañero de viaje

Desde las plataformas turísticas, ese aprendizaje empieza a traducirse en cambios concretos. Nicolás Posse, Country Manager Argentina y responsable de desarrollo de negocios para Chile, Uruguay y Paraguay en Civitatis, describe una transformación en el rol de las aplicaciones.

“Para los viajeros senior, la usabilidad se convirtió en un factor de confianza. Si una app es confusa, genera desconfianza. Por eso trabajamos en centralizar toda la información del viaje en un solo lugar y eliminar la fragmentación”, explica. El enfoque trip-centric organiza reservas, actividades y datos clave en un espacio único, con el objetivo de reducir el estrés tecnológico.

La usabilidad se consolidó como un factor de confianza para los viajeros senior, explica Nicolás Posse, Country Manager Argentina. Foto: Ana Morales

Otro punto sensible es la personalización. “La IA tiene que ayudar sin invadir. Nuestro planificador selecciona recomendaciones relevantes según el contexto del viaje. No se trata de mostrar todo, sino de ofrecer lo que puede ser útil”, señala Posse. Según la experiencia de la plataforma, los viajeros adultos valoran más la curaduría que la abundancia de opciones.

El feedback de los usuarios mayores también dejó aprendizajes claros. A partir de más de cinco millones de opiniones verificadas, la plataforma identificó que la seguridad es la prioridad absoluta para este público. “Por eso reforzamos el acompañamiento constante y el acceso offline a la información. Saber que los datos del viaje están disponibles aún sin conexión reduce la ansiedad”, agrega.

El turismo silver impulsa un cambio en la forma en que se diseñan las experiencias digitales.

“Esto permite que los viajeros, especialmente en destinos internacionales donde la conectividad puede fallar, tengan siempre a mano sus bonos y la información necesaria para sus excursiones en español, manteniendo la tranquilidad y el control total de su viaje en todo momento”, sostiene el especialista.

Lejos de reemplazar el vínculo humano, la tecnología móvil se consolida como una herramienta de apoyo.

El turismo silver no es analógico ni plenamente digital. Es selectivamente tecnológico. Usa lo que sirve, descarta lo que estorba y valora que la innovación esté al servicio de la experiencia. En ese equilibrio se juega una parte central del futuro del turismo.

