La conductora contó la charla que tuvo con la hija de Ricardo Fort tras su mediática ruptura con su quien era su novio (Video: Infama/ América TV)

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Wanda Nara se metió de lleno en la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez. La conductora contó que tuvo una charla privada con su compañera de MasterChef Celebrity, cuestionó la manera en que el joven habló públicamente de ella y reveló el consejo que le dio para atravesar este momento.

Después de terminar una jornada de grabación del reality, Wanda se acercó a Martita para contenerla. La empresaria destacó el esfuerzo de la hija de Ricardo Fort dentro del programa y explicó que quiso acompañarla desde un lugar personal. “Me parece una chica divina, amorosa. La conozco, sé lo que está trabajando y el esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí”, aseguró en diálogo con Infama (América TV).

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Wanda Nara habló de Marta Fort tras su ruptura: “Me parece una chica divina, amorosa” (MasterChef Celebrity/ Telefe)

Consultada por las declaraciones que hizo Juan Manuel Ramírez tras el final del noviazgo, Wanda fue prudente, pero dejó clara su postura. “No voy a hablar, pero ya que un hombre hable así de una chica no me cayó tan bien”, lanzó.

La conductora también contó que Marta ya proyectaba a futuro con el joven empresario, algo que a ella le parecía apresurado. “Ella ya hablaba hasta de casamiento, imaginate”, relató entre risas.

Sobre la recomendación que le dio a su compañera, Wanda no dudó: “Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute, que no se enganche”. Y remató con la frase que, según dijo, le repitió varias veces: “Martita, ¿qué casamiento ni casamiento?”.

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Wanda Nara contó que aconsejó a Martita después de la separación: “Que salga, que se divierta”

La ruptura se conoció el último miércoles, cuando Marta Fort confirmó en sus historias de Instagram que ya no estaba en pareja. “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió entonces.

La influencer sostuvo luego que las inseguridades y las diferencias económicas habían complicado la relación. “Soy mucho plato para un pibe inseguro”, expresó en una charla con José María Listorti, donde también negó haberle sido infiel. Ramírez, en cambio, aseguró que fue él quien decidió terminar el vínculo y habló de diferencias en las costumbres y el estilo de vida.

En la misma salida ante la prensa, la conductora también se mostró contenta por acompañar a su padre, Andrés Nara, en un nuevo proyecto vinculado al streaming. “Muy, muy feliz de acompañarlo”, dijo. “Lo veo muy bien y muy contento”, agregó sobre él.

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“Que un hombre hable así de una chica no me cayó tan bien”, dijo Wanda sobre el ex de Marta Fort

Además, destacó el lugar elegido para la presentación y contó que buscó reunir a todos sus familiares. “Espectacular, este lugar es divino, es increíble”, comentó. Cuando le preguntaron por la presencia de la familia, reveló: “Me ocupé de que estuvieran todos”. Wanda también habló de su rutina con sus hijos y explicó que intenta dedicarles los fines de semana. “Aprovecho para estar con los chicos y acompañarlos a sus actividades”, sostuvo.

Otra de las consultas fue sobre su madre Nora Colosimo y su perfil mediático. Wanda llamó a su mamá “Angelita” y se mostró divertida por sus intervenciones. “Está muy bien, muy picante”, comentó. Lejos de mostrarse preocupada, valoró que la actual panelista de LAM se maneja “con mucho respeto” en su participación en el ciclo de Ángel de Brito.

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Marta Fort con su novio en Mendoza

Por último, la conductora se refirió a MasterChef Celebrity y definió al grupo de participantes como “un elenco espectacular”. También contó que quería ir a ver a Mala Fama, pero que el jurado del ciclo no le dio permiso.

“Todos decían: ‘Qué raro que digas que un hombre no te deja a vos salir’. No, un hombre no, el jurado no me deja”, bromeó. Wanda aseguró que intentó conseguir autorización hasta último momento y hasta pensó en ponerse una peluca para no ser reconocida, aunque desistió porque temía que la descubrieran.

Entre la preocupación por Martita, el acompañamiento a su padre y las exigencias de MasterChef Celebrity, Wanda dejó ver que atraviesa días de agenda cargada. De todos modos, se mostró relajada frente a los cronistas y hasta se tomó con humor las reglas del reality, que le impidieron sumarse a la salida con Mala Fama.

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