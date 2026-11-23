Maggie Cullen, de su emoción por cantar ante el Papa a República Folklore: “Me siento muy yo y muy libre” (Andy Cherniavsky)

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República Folklore reunió en su primera edición, el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, a figuras históricas del género y a artistas de las nuevas generaciones. Maggie Cullen es una de las voces jóvenes que formó parte de esa grilla. Con apenas seis años de carrera, casi todas las provincias recorridas y una gira reciente por Europa, la artista conversó con Teleshow, unos instantes antes de subir al escenario, sobre cómo se construye una identidad dentro de un folklore que cada vez más pisa fuerte.

Cullen no da la búsqueda de su propio sonido por terminada. “No te diría que está resuelto. Es un camino de todos los días ir encontrando ese sonido, y justamente que esté en movimiento. No veo que sea un sonido estático, que lo conseguí y ya”, explicó.

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En República Folklore, Maggie Cullen celebró el presente del género: “Seguimos haciendo nuestra música y aportando nuestro folklore a la música argentina” (Andy Cherniavsky)

Para ella, ese sonido se nutre de lo que uno trae de casa, pero también de lo que va eligiendo y conociendo en el camino. En su reciente gira por Europa compartió escenario con músicos de otros instrumentos y de “otros folklores, de otros países”. “Todo eso te va nutriendo y empieza a ser parte de la música que vos hacés. Creo que todavía estoy en pura construcción de ese sonido”, aseguró.

Se siente parte de un movimiento más amplio: unir la música tradicional que siempre escucharon con un repertorio folklórico nuevo. Para explicarlo, recordó una anécdota de Charly García: cuando le preguntaron por qué no hacía tango, si su papá lo hacía, respondió que él hacía “el tango de hoy, el tango de ahora”. “Un poco así me siento yo y nos sentimos todos”, dijo.

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Y puso como ejemplo a Los Campedrinos, con quienes recién estuvo compartiendo. “Son de mi edad y están en una búsqueda muy distinta, con un sonido muy diferente al mío, pero en el mismo camino de seguir haciendo nuestra música y aportando nuestro folklore a la música argentina”, sostuvo.

“Todavía estoy en pura construcción de ese sonido”, contó la cantante

El público, contó, acompañó ese crecimiento: “La gente sigue abrazando cada día la propuesta y copándose también con las cosas nuevas”. Un día antes de la charla estrenó Latinpeña, un formato que armó con su equipo. “Ojalá sea la primera de muchas, porque estuvo hermoso”, señaló. Y aseguró que, a pesar de los cambios, conserva su esencia: “Me siento muy Maggie. En un sentido sigue presente la Maggie de antes de empezar a cantar en todo lo que hago. Me sigo sintiendo muy yo y muy libre”.

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Cuando habla de con quiénes sueña colaborar, aclara que ya compartió escenario con varios de los que más admira, como León Gieco y Raly Barrionuevo. Entre sus grandes referentes nombró a Jorge Drexler, “un genio total en encontrar su sonido”, y a la mexicana Silvana Estrada, que “hace folklore de su país”. Y entre los que ya no están, entre risas, sumó a Joni Mitchell y a Mercedes Sosa.

Un elenco de bailarines y Maggie Cullen con faroles actúan en un escenario frente al papa Leon XIV y dos prelados sentados en el fondo

Dentro de cinco años, dijo, se ve en el mismo camino, “que siento que es auténtico”. Contó que la composición le abrió una relación distinta con la música: “Conozco una parte de mí y de mí con la música que no conocía antes. Estoy muy entusiasmada con eso”.

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También quiere seguir recorriendo el país. “Hemos ido a casi todas las provincias, nos falta Tierra del Fuego. Eso para mí es una emoción tremenda”, contó. Y concluyó: “Poder llegar a los distintos rincones de la Argentina con la música que tanto bien hace al corazón. Eso es lo que quiero”.

La cantante Maggie Cullen interpreta la canción Oración del Remanso sobre un escenario al aire libre, acompañada por un elenco de bailarines con faroles

Hace menos de dos semanas, Cullen vivió un momento importante en su carrera: cantó frente a León XIV en la vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, durante la visita del Papa a la Argentina. Todavía le cuesta encontrar palabras. “Yo vivo la fe desde muy chica. Si no me llamaban a cantar, hubiera estado ahí igualmente. Estaba toda mi familia”, contó.

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Y destacó el mensaje de ese día: “Fue tan emocionante recibir un mensaje de amor y de esperanza en medio de tiempos en los que mucha gente no está pasando bien. Hay gente desempleada, hay gente sola. Tener la posibilidad de estar ahí cantando, que es lo que más me gusta en la vida, fue muy especial”.