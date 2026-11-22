La celebración por la copa llevó a un grupo de simpatizantes hasta el Metropolitan, donde reforzaron la custodia antes de la salida del artista (Video: Infama/ América TV)

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“¡Racing botón!”, cantaron los hinchas de Boca que esperaron a Guillermo Francella a la salida del Teatro Metropolitan, sobre la avenida Corrientes. El actor, reconocido simpatizante de Racing, acababa de terminar una función de Desde el Jardín cuando se encontró con el grupo de fanáticos que celebraba la consagración xeneize en la Copa Sudamericana 2026.

La situación ocurrió a pocas cuadras del Obelisco, donde se concentraron el sábado los festejos tras el triunfo 2 a 0 de Boca ante Atlético Mineiro, en la final que se jugó en Barranquilla. En ese contexto, varios hinchas se acercaron al teatro para esperar al protagonista de la obra y dedicarle las cargadas futboleras.

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El cruce de Guillermo Francella con hinchas de Boca a la salida del teatro: “¡Racing botón!” (Video: Infama, América TV)

En los videos que circularon en redes se ve a decenas de personas sobre la vereda, con camisetas, banderas y pilusos azul y oro. Mientras aguardaban la salida del actor, empezaron a cantar contra Racing y también se escucharon frases como “Guillermo es de Boca”.

Francella salió de la sala, saludó a quienes lo esperaban y recibió los cánticos con una sonrisa. Lejos de retirarse de inmediato, aplaudió a los simpatizantes y posó para algunas fotos, en medio de una situación que no pasó de las bromas habituales entre hinchas.

El episodio fue uno de los temas que abordó este domingo Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América TV. Al presentar las imágenes, la conductora reconstruyó cómo la multitud que celebraba el título de Boca se trasladó por el centro porteño y terminó frente al teatro donde trabaja Francella.

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Los hinchas de Boca esperaron a Francella y lo cargaron por su amor por Racing

“Anoche ganó Boca. Felicitaciones a los bosteros. Copa Internacional”, dijo Tauro al inicio del segmento. Gonzalo Sorbo, panelista del ciclo, remarcó que el actor es conocido por su pasión por Racing y relacionó las cargadas con un material que suele resurgir en las redes sociales cada vez que el club de Avellaneda logra un triunfo. “Francella es muy futbolero, hincha de Racing, y todos lo sabemos”, señaló.

Pablo Layus, por su parte, contó que la presencia de gente en la puerta del Metropolitan es frecuente cuando Francella encabeza una función. “Guillermo hace las funciones y siempre, cuando está por salir, hay muchísima gente esperándolo para la foto. Es impresionante”, destacó.

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Sin embargo, esta vez la cantidad de fanáticos de Boca sorprendió incluso a quienes trabajan en la zona. El cronista Oliver Quiroz, que recorrió este domingo el lugar para el programa, afirmó que se tomó una medida preventiva ante la concentración de hinchas.

Lejos de incomodarse, el actor aplaudió a los hinchas a la salida de su obra en calle Corrientes

“Lo que estuvimos averiguando es que tuvieron que reforzar la seguridad, porque siempre hay gente que espera cuando termina la función para sacarse una foto, para saludar a Guillermo Francella, pero no se esperaban que se junten fanáticos de Boca a esperarlo”, explicó desde la avenida Corrientes.

El notero indicó que hubo cautela debido a la cantidad de personas que se habían reunido cerca del Obelisco durante los festejos. “No sabían qué iba a pasar. Sabemos que a veces hay algunos disturbios acá cuando se celebra o hay algún festejo”, agregó.

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De todos modos, Quiroz aclaró que el encuentro entre Francella y los simpatizantes transcurrió sin incidentes. “Fue todo tranquilo, fue armonioso. Guillermo sonrió. Eso sí, les hizo un guiño a los fanáticos de Boca porque no le gustó que le digan ‘Guillermo es de Boca’”, aseguró. La conductora, por su parte, destacó que el actor optó por salir y saludar al grupo. “Hay otros que se van por la puerta de atrás”, comentó, antes de valorar la actitud de Francella frente a la multitud. Sorbo coincidió: “Se la bancó bien”.