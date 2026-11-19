Trump rechazó cualquier regulación de la IA y defendió el desarrollo de la tecnología durante la cumbre de la APEC (REUTERS)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este jueves cualquier regulación que limite el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), aunque reconoció que la tecnología tiene aspectos negativos que requieren atención, durante su discurso en la sesión plenaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen.

“Tenemos que vigilarla. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que valorarla. Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos malos. Y tenemos que ser muy cuidadosos al gestionar esos aspectos negativos”, afirmó el mandatario ante los líderes de la región.

PUBLICIDAD

Trump sostuvo que su Gobierno se opone a cualquier regulación que pueda frenar el avance de la industria y aseguró que no permitirá medidas que obstaculicen su desarrollo. “No queremos hacer nada que destruya el tremendo potencial de esta tecnología”, declaró. “No permitiremos que eso suceda”, agregó.

En su intervención, el presidente estadounidense también se refirió a la IA como “superinteligencia”, el término que promueve su administración para describir esta tecnología. Además, afirmó que Estados Unidos lidera ese sector y calificó su desarrollo como la mayor transformación desde la Revolución Industrial.

“Nos oponemos a cualquier forma de regulación estricta o a cualquier cosa que controle y sofoque la superinteligencia, y no permitiremos que eso suceda”, expresó.

PUBLICIDAD

“No queremos hacer nada que destruya el tremendo potencial de esta tecnología”, declaró el mandatario (REUTERS)

El mandatario también vinculó el crecimiento de la economía estadounidense con la ola de inversiones que generó el desarrollo de la inteligencia artificial, en particular por el elevado nivel de inversión de capital.

Durante su discurso, Trump defendió además la situación económica de Estados Unidos y aseguró que la inflación estaba bajo control. Sin embargo, mencionó una tasa del 2%, una cifra que no coincide con los registros de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que ubican el índice por encima del 3% desde marzo.

Al cierre de su intervención, el presidente estadounidense expresó su expectativa por la reunión que mantendrá más tarde este jueves con los líderes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente.

PUBLICIDAD

La cumbre trilateral tendrá como principales ejes el control de los arsenales nucleares, la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán. El encuentro, sin precedentes entre los líderes de las tres mayores potencias nucleares, también estará atravesado por las diferencias comerciales y tecnológicas entre Washington y Beijing. Sin embargo, los analistas mantienen bajas las expectativas de que se alcancen acuerdos concretos.

Uno de los principales asuntos de la agenda será el control de las armas nucleares. Trump insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo que incluya a Washington, Moscú y Beijing, pese a las reiteradas objeciones de China a participar en negociaciones con las otras dos potencias, cuyos arsenales superan ampliamente al suyo.

PUBLICIDAD

El último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, conocido como New START, expiró en febrero. Trump manifestó su intención de negociar un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que también incorpore a China.

Al cierre de su intervención, el presidente estadounidense expresó su expectativa por la reunión que mantendrá más tarde este jueves con los líderes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente (REUTERS)

“Están apostando fuerte por la construcción de armas nucleares. Me encantaría que no lo hicieran”, afirmó el presidente estadounidense en referencia a Beijing.

El mandatario también describió las dificultades que supondría negociar una reducción de los arsenales. “Pero cuando me miran y me dicen: ‘De acuerdo, lo haremos, pero ¿reducirás tu arsenal nuclear en 2000 armas?’, es algo difícil de hacer para mí. Es algo difícil, y probablemente también lo sea para ellos”, sostuvo.

PUBLICIDAD

China cuenta con más de 600 ojivas nucleares, frente a las más de 5.000 que se estima que poseen tanto Estados Unidos como Rusia. El director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, Daryl Kimball, advirtió que una sola reunión difícilmente permita alcanzar avances significativos y reclamó negociaciones sostenidas para reducir los arsenales.

La guerra en Ucrania y el conflicto en Irán también forman parte de la agenda prevista. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, anticipó que los tres mandatarios probablemente abordarán la situación en territorio ucraniano, aunque aclaró que el temario todavía no está completamente definido.

PUBLICIDAD

La cumbre genera inquietud entre Ucrania y sus aliados europeos, que temen quedar excluidos de las negociaciones sobre el futuro de la guerra. El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió sobre la posibilidad de que se repita un “momento de Anchorage”, en alusión al encuentro entre Trump y Putin del año pasado, cuyas propuestas fueron rechazadas por Kiev y sus socios.