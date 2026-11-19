Kim Jong-un inspecciona una obra en construcción en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

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El dictador norcoreano Kim Jong-un visitó una universidad naval en la costa este de Corea del Norte, lejos de la frontera china, mientras disminuyen las versiones sobre un posible viaje a China para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) informó este jueves que Kim recorrió el miércoles la Universidad Naval Kim Jong Suk, ubicada en la provincia de Hamgyong del Sur. La visita se produjo después de que el líder norcoreano inspeccionara varios proyectos de construcción en la misma provincia.

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La última aparición de Kim Jong-un antes de esas actividades había sido en un complejo turístico situado cerca de la frontera con China. Esa presencia alimentó las especulaciones sobre un eventual desplazamiento del mandatario al país vecino para un encuentro con Trump.

El mandatario estadounidense se encuentra en Shenzhen, en el sur de China, con el objetivo de participar de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC). Cabe mencionar que Trump manifestó recientemente que está dispuesto a reunirse con Kim durante esta gira asiática.

El Kremlin también dejó abierta la posibilidad de un encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el dictador norcoreano, si Kim viaja a China. Beijing no confirmó una invitación ni preparativos para la presencia de Corea del Norte en la cumbre.

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Kim Jong-un inspecciona una obra en construcción en la provincia de Hamgyong del Sur, Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

Por su parte, el dictador chino, Xi Jinping, expresó el miércoles a su par surcoreano, Lee Jae Myung, su respaldo a los esfuerzos para retomar el diálogo entre Pyonyang y Washington, según informaron las autoridades de Corea del Sur.

En paralelo a la visita de Kim a Hamgyong del Sur, la oficina presidencial de Corea del Sur afirmó que no detectó señales concretas sobre posibles conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, según informó la agencia Yonhap. Un funcionario de la Presidencia surcoreana definió las perspectivas de diálogo como “territorio desconocido”, reportó el medio estatal.

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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, también mantuvo una conversación de unos 10 minutos con Putin durante un banquete celebrado el miércoles. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de aliviar las tensiones en la península coreana y durante el intercambio abordaron la situación de Corea del Norte, incluido su programa nuclear, aunque sin profundizar en esos asuntos. Lee escuchó la posición de Rusia sobre las relaciones intercoreanas y sobre el vínculo entre Pyonyang y Washington, de acuerdo con un funcionario presidencial citado por la agencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un, se dan la mano antes de su conversación a solas durante la segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en el hotel Metropole de Hanói, Vietnam, el 27 de febrero de 2019 (REUTERS/Leah Millis/Archivo)

La oficina presidencial surcoreana informó además que un acuerdo de servicios e inversiones con China representa “cierto progreso” frente a las restricciones no oficiales de Beijing al contenido cultural surcoreano.

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Un funcionario explicó que esas limitaciones no constituían una política oficial china, pero señaló que el acuerdo garantiza que los productos culturales de Corea del Sur no reciban un trato menos favorable que los de otros países. La fuente agregó que permanece abierta la posibilidad de que se realicen conciertos de K-pop en China.

(Con información de EFE)