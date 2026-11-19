Franco Colapinto junto a su Lego en los boxes del circuito de Las Vegas (@AlpineF1Team)

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Franco Colapinto tuvo la oportunidad de probar en el simulador algunos desarrollos del monoplaza que Alpine prepara para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y se mostró entusiasmado por las sensaciones obtenidas. El piloto argentino de 23 años, que está por cerrar su primera temporada completa en la categoría, habló este miércoles en la previa del Gran Premio de Las Vegas. Se mostró optimista, pero reconoció que es difícil anticipar cuánto podrá progresar el equipo francés respecto de sus rivales con el nuevo reglamento.

“Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor”, explicó Colapinto ante una consulta de Motorsport.

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El argentino remarcó que, históricamente, el primer año de un cambio de reglamento suele traer avances considerables, ya que los equipos logran resolver de manera definitiva problemas que antes solo podían atenuarse con actualizaciones parciales. “Tengo muchas ganas de que llegue. Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos”, se esperanzó.

Consultado sobre si el coche de 2027 se muestra más estable que su antecesor en las pruebas realizadas hasta el momento, el bonaerense fue cauto, pero optimista. “Sí, creo que va en la dirección que estábamos buscando”, afirmó, y agregó que durante el año identificaron problemas claros vinculados a la puesta a punto, dificultades que recién ahora pueden corregirse de raíz al incorporarlas al paquete de la próxima temporada. “Espero que sea un buen paso adelante y que podamos pelear todavía más cerca de los equipos de punta el año que viene”, sostuvo.

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El argentino buscará volver a sumar puntos luego de seis Grandes Premios (REUTERS/Daniel Cole)

Mientras el desarrollo de 2027 avanza, Alpine no logra sostener matemáticamente la pelea por la quinta posición en el campeonato de constructores: la escudería de Enstone está a 45 puntos de Racing Bulls, diferencia que vuelve casi imposible el objetivo en lo que resta del calendario. Pese a ese escenario, Colapinto evitó dar por cerrada la temporada. “Aunque ahora parezca más complicado, nunca es imposible. Vamos a intentarlo hasta el final”, aseguró. El pilarense hace seis fechas que no puede sumar puntos y buscará cortar la sequía en el escenario de Nevada.

El piloto destacó el esfuerzo colectivo del equipo a lo largo del año y pidió sostener la motivación en las carreras que restan. “Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir impulsándolo hacia adelante y seguir motivando a todos”, expresó. Según remarcó, el cierre de temporada incluirá un tramo con varias carreras en pocas semanas, lo que exigirá un esfuerzo adicional para llegar a 2027 con buena base anímica.

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El Gran Premio de Las Vegas, que se disputa en un circuito urbano trazado alrededor del Strip, presenta condiciones particulares que lo diferencian del resto del calendario: exige una gestión compleja de la energía con las unidades de potencia y plantea un desafío adicional para los neumáticos, dado que se esperan temperaturas por debajo de los diez grados centígrados. “Es un circuito diferente, muy particular. Todo es distinto a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero”, describió Colapinto.

El piloto advirtió que el frío extremo puede afectar el rendimiento de neumáticos y monoplazas si no logran mantenerse dentro del rango de temperatura adecuado. “Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada”, señaló. Para el argentino, ese factor puede equilibrar la pelea en la zona media de la tabla, un terreno que Alpine buscará aprovechar. “Este tipo de fines de semanas genera algunas oportunidades para nosotros y para los equipos de la zona media”, concluyó.

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El corredor bonaerense saldrá al circuito norteamericano este jueves a las 21:30 (hora de Argentina) para llevar a cabo la primera práctica libre. La segunda tanda será a la 1:00 de la madrugada de nuestro país.