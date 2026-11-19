Se mudó de un departamento en Villa Crespo a una casa hecha con 100 pallets en medio del monte: “Vivo sola con mis dos gatos”

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Durante 18 años, Buenos Aires fue el lugar donde Carla Ortíz Rocha desarrolló buena parte de su vida. Llegó desde Chile cuando tenía 22 años y vivió en distintos barrios porteños. Sin embargo, después de conocer Traslasierra, en Córdoba, empezó a imaginar una vida diferente: una casa propia, rodeada de naturaleza, con menos estímulos y más tiempo para conectarse con ella misma.

Hoy, a los 42 años, vive en Las Chacras Sur, en pleno valle de Traslasierra. Su vivienda tiene 52 metros cuadrados en total, está construida principalmente con pallets reciclados y fue diseñada para aprovechar cada rincón. No es una casa convencional: está elevada sobre pilotes, tiene paredes de madera recuperada, aislación de quincha, una estufa que también funciona como horno y un termotanque solar.

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La decisión de mudarse no fue repentina. Tras graduarse como Editora de Textos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 2012, consiguió trabajo en una editorial de textos académicos, donde aprendió el oficio que más tarde le permitiría trabajar de manera independiente.

Sin embargo, mientras su vida transcurría entre calles transitadas y la vorágine de su rutina, Carla ya sentía que necesitaba modificar algunas cosas.

Carla Ortíz Rocha tiene 42 años y, después de vivir 18 años en Buenos Aires, decidió instalarse en Las Chacras Sur, en el valle de Traslasierra, Córdoba

El primer acercamiento a Traslasierra ocurrió en 2015, cuando viajó a visitar a su amigo Amit, que se había instalado en la zona unos meses antes. No imaginaba entonces que aquel viaje terminaría convirtiéndose en el comienzo de una transformación que llevaría varios años.

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Desde entonces, empezó a regresar con frecuencia, aunque todavía mantenía su casa y su trabajo en Buenos Aires. Hasta que finalmente decidió dejar atrás el departamento en la ciudad y trasladar sus pertenencias, sus instrumentos musicales y sus dos gatos a un predio de media hectárea que parecía llevar un tiempo esperándola.

De las calles de Villa Crespo a la tranquilidad de Traslasierra

En noviembre de 2015, pocos meses después de conocer Traslasierra, Carla sufrió un accidente que cambió su vida. Mientras circulaba en bicicleta por Buenos Aires, un auto la atropelló. El impacto agravó el cuadro de sus hernias de disco y, en el transcurso de un mes, perdió la movilidad del pie.

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“Tuve hernias de disco y en el transcurso de un mes quedé con uno de los pies paralizados”, relató Carla en diálogo con Infobae. “Los discos comprimían el nervio L5, que llega hasta los dedos gordos de ambos pies. Dejé de poder levantar y bajar el pie y tuve que someterme a una operación de urgencia”, agregó.

La vivienda tiene 52 metros cuadrados en total: 40 cubiertos y otros 12 correspondientes al deck exterior

La intervención llegó a tiempo, pero después comenzó un proceso de rehabilitación que exigió paciencia y esfuerzo. Los médicos le habían anticipado que podía tardar entre seis meses y un año en volver a caminar. Sin embargo, Carla logró hacerlo mucho antes. “Volví a caminar a los dos meses”, contó.

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En esa recuperación fueron importantes tanto la atención médica como el acompañamiento de sus seres queridos. También la ayudaron las disciplinas que practicaba desde hacía años. Carla estudiaba artes marciales, yoga y meditación, además de música. Para ella, la recuperación no era solamente una cuestión física.

Durante 2016 se concentró en la rehabilitación y dejó de viajar a Córdoba. Al año siguiente retomó las visitas y comenzó a notar una diferencia: en las sierras se sentía más cómoda, tenía menos dolores y podía disfrutar del contacto con la naturaleza, algo que había formado parte de su infancia en el sur de Chile. “Me daba cuenta que estaba más derecha acá, no tenía dolores”, recordó. “Ahí me di cuenta que la humedad porteña agravaba mis molestias”, explicó.

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A 500 metros de su casa, Carla tiene un arroyo

Cumplir el sueño de la casa propia

La oportunidad de tener un terreno propio apareció entre 2021 y 2022. Amit necesitaba mudarse del lugar donde vivía y comenzó a buscar terrenos para desarrollar un proyecto junto con amigos. Entonces le propuso a Carla sumarse a la iniciativa.

La respuesta fue inmediata. “Mi madre había fallecido, recibí una plata de la herencia y dije: ‘Si, hagámoslo’”, contó sobre la decisión de invertir sus ahorros en ese proyecto.

La casa quedó habitable en julio de 2024, aunque Carla todavía no se instaló definitivamente. Durante un tiempo la utilizó por temporadas y también se la prestó a amigos que querían realizar retiros en contacto con la naturaleza.

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Finalmente, a fines de abril de este año decidió dar el paso definitivo. Se mudó con sus gatos, Gabo y Maki, sus instrumentos musicales y todas sus pertenencias. “Mi sistema nervioso hace más de siete meses que está en un mismo lugar después de veinte años aproximadamente de estar viajando y digo: ‘Ah, finalmente puedo regularme’”, explicó.

Carla junto a su amigo Amit, quien diseñó y construyó su casa

Una casa de 52 metros cuadrados hecha con pallets reciclados

La vivienda, a la que Carla bautizó La Taurina, fue diseñada y construida por su amigo Amit. Tiene 40 metros cuadrados cubiertos y otros 12 correspondientes al deck exterior. En total, son 52 metros cuadrados pensados para una persona y para recibir visitas de manera transitoria.

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Uno de los aspectos más llamativos es el uso de materiales reciclados. “La construcción fue hecha con unos 100 pallets y buena parte de su estructura interior fue realizada con esa madera recuperada”, detalló.

La madera recuperada también se utilizó para las paredes internas y diferentes muebles y elementos de la vivienda. Después, los espacios se rellenaron con quincha, una técnica constructiva que combina materiales naturales para generar aislación.

Carla calcula que al menos un 60% de la construcción está realizado con madera reciclada, aunque aclara que para los pilotes se utilizó madera nueva. “La elección de elevar la casa responde tanto a las características del terreno, que tiene pendiente, como a cuestiones vinculadas con el aislamiento térmico”, precisó.

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Carla calcula que al menos un 60% de la construcción está realizado con madera reciclada

“Al estar elevada, no ingresa ni el frío ni el calor por debajo de la casa. Entonces, en invierno, aunque tenga calefacción o no, está calentita y el piso permanece templado. Y en verano funciona como un aislante y la casa se mantiene fresca”, explicó.

También se tuvo en cuenta la orientación. La vivienda está ubicada hacia el noreste para aprovechar mejor la entrada del sol durante el invierno y reducir la exposición en verano. “De esa manera, el diseño permite mantener una temperatura interior más agradable durante las distintas estaciones”, detalló.

Un diseño pensado para aprovechar cada rincón

Aunque desde afuera parece una construcción pequeña, el interior sorprende por la distribución y la cantidad de espacios de guardado. Carla participó en las decisiones del diseño y contó que su principal aporte fue explicar cómo quería vivir dentro de la casa.

Por ejemplo, la mesa del ambiente principal es plegable. Cuando no la utiliza, puede liberar el espacio para bailar, practicar yoga o realizar sus ejercicios de flexibilidad y entrenamiento físico.

Carla descansa en la habitación junto a sus gatos Gabo y Maki

También hay muebles que cumplen más de una función. Una cama fue transformada en sillón con almohadones, mientras que otro mueble sirve como asiento y leñero.

La cocina tiene una mesa de madera, estantes y una gran alacena que permite guardar ropa de cama, toallas y alimentos.

El baño también fue diseñado para aprovechar el espacio. Tiene dos sectores, puertas corredizas para facilitar la circulación, ducha, inodoro, bidet y lavarropas.

La habitación cuenta con una cama elevada y un espacio de guardado debajo, donde Carla conserva valijas, cajas e instrumentos musicales. Desde el ventanal puede contemplar las sierras apenas se despierta. “Todos los días me acuesto y me levanto mirando la sierrita”, contó.

Muchos de los muebles del interior y exterior de la casa también fueron construidos con pallets reciclados

Una estufa que también funciona como horno y agua caliente con energía solar

La sustentabilidad fue otro de los criterios que guiaron la construcción. Además de reutilizar madera, la vivienda incorpora soluciones para aprovechar los recursos naturales y reducir el consumo energético.

Uno de los elementos centrales es una estufa diseñada por Amit, a la que llaman “chunkana”. Se utiliza para calefaccionar la casa durante el invierno, pero también permite cocinar.

Tiene una cámara de combustión, un horno y espacio para colocar distintos recipientes. Carla explicó que, cuando alcanza determinada temperatura, puede calentar alimentos y preparar comidas completas “Me hago un pancito o un pollito“, reconoció,

El agua caliente, por su parte, llega a través de un termotanque solar que comparte con otros integrantes del proyecto. Cuando hay varios días nublados y el equipo no alcanza la temperatura necesaria, utiliza una resistencia eléctrica como complemento. “Trato de vivir una vida lo más sustentable posible”, señaló.

Carla contó que la madera recuperada y la técnica de quincha fueron algunas de las elecciones para lograr una vivienda con aislación térmica y materiales naturales

El trabajo a distancia le permitió instalarse en medio del monte

En el caso de Carla, la posibilidad de trabajar por Internet fue determinante. Su economía es autogestiva y se apoya en distintas actividades que puede desarrollar sin necesidad de trasladarse diariamente.

Junto con su socia Jessica Ferro tiene un emprendimiento llamado Acompañamiento en Autoamor, dedicado a brindar acompañamiento terapéutico y trabajar con herramientas vinculadas con la reeducación sensible al trauma. Llevan más de once años comercializando sus productos y alrededor de cinco desarrollando juntas ese proyecto de acompañamiento.

Además, Carla trabaja con el tarot terapéutico, una actividad a la que se dedica desde hace tres décadas. También edita libros de autores independientes y participa en proyectos editoriales que incluyen corrección, diagramación y diseño.

La música y las artes de India son otra parte importante de su vida. Las estudia desde hace más de diez años y espera poder desarrollar más actividades presenciales en Traslasierra, a través de clases y conciertos.

La construcción está elevada sobre pilotes, una decisión que permite adaptarla a la pendiente del terreno y mejorar el aislamiento del frío y el calor

La mudanza también implicó modificar hábitos que durante años habían formado parte de su vida cotidiana. En Buenos Aires tenía comercios a pocos pasos de su departamento. En Las Chacras Sur, en cambio, ir a comprar alimentos puede representar una caminata de media hora cuesta abajo y otro tanto para regresar.

Sin embargo, le ve el lado positivo: “Estoy mejor físicamente porque uso más el cuerpo para hacer lo cotidiano, como ir comprar pan”, señaló.

Otro de los cambios que más valora tiene que ver con el silencio. Carla se define como una persona altamente sensible y reconoce que los ruidos, las luces y las multitudes pueden alterarla con facilidad.

En las sierras encontró un ambiente diferente, con menos contaminación sonora y lumínica, donde puede observar las estrellas, escuchar los insectos y dormir mejor: “Desde que estoy acá habitando duermo más tranquila”.

Para Carla, la mudanza no significó solamente cambiar un departamento por una casa en las sierras. Fue también una oportunidad de modificar sus tiempos, sus hábitos y su relación con el entorno. Una elección que comenzó con varias “escapadas” y terminó convirtiéndose en un nuevo proyecto de vida en Traslasierra.