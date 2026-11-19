Una pantalla gigante del centro de prensa muestra a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, asistiendo a la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (REUTERS)

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, instó este jueves a los países a preparar rápidamente su infraestructura digital, sus mercados laborales y a sus trabajadores ante el avance de la inteligencia artificial (IA), que definió como la transformación más rápida de la historia de la humanidad.

“Estamos ante la transformación más rápida en la historia de la humanidad”, aseguró la economista búlgara durante su discurso en la sesión plenaria de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad china de Shenzhen.

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“Los países deben preparar rápidamente su infraestructura digital, sus mercados laborales y a sus trabajadores para la IA, y prevenir riesgos, especialmente a la hora de garantizar la estabilidad financiera y la ciberseguridad”, advirtió Georgieva.

La titular del FMI sostuvo que 2026 fue el primer año en que la inteligencia artificial tuvo un impacto tangible sobre el crecimiento global, en particular como “contrapeso” a los efectos de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro de energía.

“Mientras que la crisis energética acabará por disiparse, la IA ha venido para quedarse. Va a ser el factor más significativo para la competitividad, productividad y el crecimiento a medio plazo”, afirmó.

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Georgieva también señaló que la crisis energética y el aumento de la demanda tecnológica, impulsado por la construcción de infraestructuras destinadas al desarrollo de inteligencia artificial, fueron factores decisivos para explicar el repunte de la inflación a nivel global.

Ese escenario, agregó, también derivó en un endurecimiento de la política monetaria, con subidas de los tipos de interés en numerosos países.

“Los países deben preparar rápidamente su infraestructura digital, sus mercados laborales y a sus trabajadores para la IA, y prevenir riesgos, especialmente a la hora de garantizar la estabilidad financiera y la ciberseguridad”, advirtió Georgieva (REUTERS)

Durante su intervención, la directora gerente del FMI también alertó sobre el crecimiento de la deuda pública y privada a escala mundial y reclamó atención urgente sobre la situación de las finanzas gubernamentales.

“El nivel de deuda global pronto alcanzará el 100% del PIB, el más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo que requiere atención urgente”, advirtió.

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La agenda impulsada por China durante su presidencia de la APEC incluye, entre otros asuntos, el avance de la inteligencia artificial, la defensa del libre comercio y la conectividad regional.

Trump rechazó cualquier regulación de la inteligencia artificial

En la misma sesión plenaria de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó cualquier regulación que limite el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), aunque reconoció que la tecnología tiene aspectos negativos que requieren atención.

“Tenemos que vigilarla. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que valorarla. Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos malos. Y tenemos que ser muy cuidadosos al gestionar esos aspectos negativos”, afirmó el mandatario ante los líderes de la región.

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Trump rechazó cualquier regulación de la inteligencia artificial (REUTERS)

Trump sostuvo que su Gobierno se opone a cualquier regulación que pueda frenar el avance de la industria y aseguró que no permitirá medidas que obstaculicen su desarrollo. “No queremos hacer nada que destruya el tremendo potencial de esta tecnología”, declaró. “No permitiremos que eso suceda”, agregó.

En su intervención, el presidente estadounidense también se refirió a la IA como “superinteligencia”, el término que promueve su administración para describir esta tecnología. Además, afirmó que Estados Unidos lidera ese sector y calificó su desarrollo como la mayor transformación desde la Revolución Industrial.

“Nos oponemos a cualquier forma de regulación estricta o a cualquier cosa que controle y sofoque la superinteligencia, y no permitiremos que eso suceda”, expresó.

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(Con información de EFE)