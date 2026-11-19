El video tuvo más de cuatro millones de reproducciones

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Parece un día normal de trabajo para la familia Waters de Santa Teresita. Se acerca la temporada de verano y los trabajos de la Zinguería Waters empiezan a ser más requeridos por casas y negocios que intentan ponerse a punto para los turistas que llegarán hasta esta zona de la costa bonaerense durante enero y febrero.

El negocio está a cargo de Marcelo Waters y con él trabaja su hija Valeria, conocida por todos como La Pipi. Los dos estaban en una casa a medio construir en una zona alejada de la playa. Marcelo le pedía a su hija que anotara algunas medidas para ubicar una salamandra en algún lugar del futuro living comedor.

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Valeria Waters en su casa aún en construcción en Santa Teresita

El video que llegó a millones

“Acá va a estar la cocina y a continuación el living comedor integrado”, afirma la chica en las imágenes que fueron grabadas con el celular de Marcelo. “Vos, ¿dónde la pondrías?“, le pregunta Marcelo. Un segundo después ya con la voz entrecortada, el hombre le dice a su hija que esa casa era para ella. La chica primero no lo puede creer y luego también se emociona y abraza a Marcelo. Ahí se cortan las imágenes.

El clip viral subido a la página de Marcelo llegó en dos días a más de cuatro millones de reproducciones en una cuenta de Instagram que tiene menos de 10.000 seguidores. “Lo hice en forma casera apenas filmando con mi celular. Quería tener atesorado el momento en el que le daba la sorpresa a mi hija”, afirma el hombre en diálogo telefónico con Infobae.

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Pero, ¿qué hay detrás de estas imágenes que ya recorren las redes sociales? Valeria tiene 32 años y trabaja junto a su papá en la zinguería. Hace dos años se divorció y desde ese momento, Marcelo la veía mal de ánimo. “Vive en un departamento chico con sus perros - afirma el hombre-. Intenté darle una motivación para que esté más contenta. No podía seguir viendo mal a mi hija, porque es una muy buena persona.”

Marcelo Waters y su hija Valeria

Cuando Marcelo apretó el stop en su teléfono, padre e hija se abrazaron emocionados. “Ella lloraba y yo también. Fue un lindo momento para los dos. Jamás imaginamos que iba a llegar a tantas personas”, sostiene.

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El sueño de la casa propia

A principios de este año, Marcelo se puso el objetivo de construirle la casa a Valeria. “Un amigo constructor me comentó del terreno en el que estaba construyendo una casa no muy grande pero con algo de terreno para los perros de Valeria. Así que, le pagué una parte y la otra la financiamos y empezó el proyecto”, explica Waters.

La idea original era darle la sorpresa a Valeria cuando la casa esté terminada, pero los tiempos se adelantaron. “Así, ella pudo hacer algunos cambios a su gusto para cuando le toque venir a vivir acá”, explica Marcelo. El futuro hogar de la joven estará terminado para enero del 2027 con la temporada de verano ya en pleno proceso en Santa Teresita. “Está muy bien ubicada cerca de un supermercado grande y de una avenida principal que en cinco minutos la deja en el local de la zinguería”, cuenta el hombre.

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Valeria nació y creció junto al mar en Santa Teresita

Tras conocer la noticia del regalo, ahora Valeria se puso al frente del proyecto de la casa propia. Hizo algunos cambios en los planos originales. Y como aparece en el video ya sabe dónde pondrá la salamandra que le ayudará a pasar los inviernos fríos de la costa.

Con la viralización, a Marcelo le empezaron a llegar mensajes de todo el mundo. Hay muchos elogios, emojis de corazón y chistes de muchos jóvenes que se quieren anotar para que Waters los adopte como hijos. También hay unos pocos mensajes negativos. “Algunos me dicen que un regalo material no es una buena enseñanza para mi hija - cuenta Marcelo-. Trato de responder con respeto y les aclaro que es una forma de impulsar a mi hija, a que levante su ánimo.”

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La calma de la costa bonaerense

Marcelo vive en Santa Teresita desde los 15 años y tiene tres hijas. Valeria nació y se crió junto al mar en la costa bonaerense. “No cambio este lugar por nada del mundo. Acá hay tranquilidad. Todos nos conocemos. Cada vez que voy a Buenos Aires me siento como asfixiado. Le digo muchas veces a mis clientes cómo hacen para vivir así.”

El video de Marcelo Waters llegó a más de cuatro millones de personas

A diferencia de muchos comerciantes de la costa, para Marcelo el trabajo más fuerte es en los meses de primavera y diciembre. “Es cuando las casas y los comercios se ponen a punto para afrontar la llegada de los turistas en el verano - explica-. En enero, voy a estar ayudando a mi hija a mudarse y también disfruto de la playa de Santa Teresita. Voy todas las tardes cuando cierro el negocio.”

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Waters promete una segunda parte para cuando la casa esté terminada en pocos meses. “No sé nada de redes, muchos usuarios quieren saber más de la historia, pero mi trabajo está en mi negocio no en Instagram”, dice sorprendido Marcelo.

Marcelo afirma que nada cambió en su vida. Que la popularidad en las redes sociales no lo afecta y tampoco la siente en su día a día. “Solo intenté mostrar una sorpresa para mi hija en un momento que la veía mal. Darle ánimo para que salga adelante”, afirma. Quizás, ese gesto de amor y el efecto sorpresa genuino que generó en Valeria la noticia haya generado la empatía de millones de usuarios que vieron el video en apenas dos días.

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